Павленко отдавал, Билялетдинов забивал, а чемпионом стал Алдонин

Фото: SFP media production

На берегу средиземного моря вновь отгремел легендарный фестиваль бодрости духа, спортивного азарта и эмоционального драйва – «Спортивная Волна». За минувшую неделю участникам фестиваля удалось испытать свои силы в нескольких футбольных турнирах, проверить себя под турецким солнцем на волейбольной площадке, столкнуться с соперниками в соревнованиях по водному поло, покорить Олимпийский бассейн и многое другое. Второй раз подряд фестиваль принимает потрясающий отель Sirene Belek Hotel. В этом удивительном месте сконцентрированы все необходимые площадки для проведения спортивных активностей, отвечающие мировым стандартам качества.



В первый день фестиваля, по традиции, гости сыграли товарищеские матчи, доукомплектовали свои составы одиночными участниками и посоревновались в футволей. Стоит отметить особый интерес к игре с футбольным мячом по правилам, схожими с волейбольными. Лидером в этой дисциплине стал «Трансконтейнер», следом за ним расположились футболисты из команды «На Футболе», третью строчку лидеров оставили за собой представители второй команды «Трансконтейнер». В продолжение дня гости фестиваля поддержали нашу сборную в матче Кипр-Россия.

Фото: SFP media production

Открытие новой «Спортивной волны» прошло с интерактивной жеребьёвкой команд. Проверить свои знания в истории футбола и отточить навыки мастерства на сцене выпала возможность не только представителям команд, но и легендам отечественного футбола. Вспомнили, кто забивал французам, воссоздали блестящие моменты из карьеры футболистов и провели увлекательные интерактивы. Заключительным аккордом открытия стало выступление Оксаны Почепы — «Акула». В едином порыве гости фестиваля зажгли под «Кислотный DJ», «Такая любовь» и другие хиты дивы русской эстрады. Продолжением концерта стала дискотека, ритм которой задавал DJ Ewan Johansson.

Фото: SFP media production

Второй день фестиваля встретил гостей потрясающей погодой и матчами группового этапа. В этот раз на футбольной арене было два дивизиона: «Мастерс», возраст представителей которого перешагнул отметку в 40 лет и «Суперлига», участники которого заявлялись без возрастных ограничений.



В то время пока сильная половина «Спортивной Волны» покоряла футбольные поля и боролась за право выхода в плей-офф, прекрасные представительницы уделяли время своей фигуре и здоровью по специально разработанной «Женской программе» от квалифицированного тренера Клавдии Терентьевой. В рамках этих занятий девушки разобрали основы правильного питания, индивидуальные особенности организма и сбалансированные физические нагрузки. Для самых маленьких участников был организован «Поисковый квест». Эксклюзивную детскую программу фестиваля разработали мастера своего дела из «Parallel group».



Едва отгремели футбольные баталии, как стартовало первенство по волейболу. Жребий разделил команды на четыре группы: две из них включили в себя по три команды и две по четыре команды, соответственно. Турнир проводился на протяжении нескольких дней, к его результатам мы вернёмся немного позже. Уровень качества инвентаря на волейбольной площадке обеспечивал партнёр фестиваля Profsport.ru.



В то время как одни представители команд соревновались в мощности подачи на волейбольных площадках, другие зарабатывали баллы для общего зачёта на «Пирс пати». Испытать свою гибкость в лимбо, продемонстрировать изящность прыжка в воду, сняться в видео для отчётного фильма и выиграть полотенце от российского бренда casual и спортивной одежды, официального экипировщика Олимпийской команды России – компании ZASPORT, выпала возможность для участников дневной активности.



Вечером состоялся интеллектуальный батл, команды встретились за столами в «Что? Где? Когда?». Ответы на вопросы из самых разных областей предстояло найти участникам. Сильнейшими интеллектуалами по праву стали представители команды «Пельменная», вторая строчка осталась за «Marvel», третье место забрал «Трансконтейнер». Завершал день и плавно перетекал в следующее утро турнир по покеру. Сильнейшим в этой дисциплине стал Дмитрий Чапурин («На Футболе»), второе место у Андрея Огнева из «Автопилот», третье место за Сергеем Прошиным («Трансконтейнер»).



Третий день фестиваля — он же своего рода экватор, стартовал с началом матчей группового этапа футбольного турнира. Продолжился йогой и женской программой. Турнир по дартс выявил наиболее меткого участника, им оказался Анатолий Вольнов (команда «Пельменная»), вторым стал Алексей Дронов («Северный Бастион»), третье место занял Евгений Панов («На футболе»).



Вечерняя программа, как всегда, была очень насыщенной. В этот вечер была анонсирована костюмированная вечеринка. Участники придумали интересные костюмы и воплотили свои задумки. Дед Мороз и Снегурочка, эффектная медсестра, инопланетяне и множество других персонажей можно было встретить в отеле в этот день.

Фото: SFP media production

С программой, знакомой каждому, с золотой классикой отечественной эстрады, выступил в этот вечер Алексей Глызин. Весь Sirene Belek Hotel подпевал «Поздний вечер в Сорренто» и «Ты не ангел». В окончании концерта эстафетную палочку принял DJ Ewan Johansson. Главным же героем третьего дня с лёгкостью можно назвать парня из «Казаньоргсинтез», который, не теряя времени и выбрав подходящий момент, сделал предложение руки и сердца своей очаровательной спутнице Алине. Стоит отметить, именно Алина выиграла бесплатную путевку на фестиваль «Спортивная Волна». Вот такая удача!



Четвёртый день фестиваля запомнился окончанием группового этапа в футбольном турнире. Пока одни команды радовались выходу в плей-офф, остальные взвешивали свои шансы на Silver cup. В это время теннисный корт под свой контроль взяла юная Мирослава Алексеева. Не оставив ни единого шанса соперникам, она по праву становится первой ракеткой «Спортивной Волны». На второй строчке расположился наставник



Миры, её папа – Пётр Алексеев. Таким образом золото и серебро отправилось в копилку «Пьём Бежим». Третью ступень пьедестала занял Никита Митин («Трансконтейнер»). Ключевым спортивным событием этого дня по праву можно считать волейбольный финал. Первое место в котором оказалось в копилке команды «На футболе», второе место заняли представители «Пей Беги», бронза у «Казаньоргсинтез».



Очаровательные красавицы фестиваля поборолись за титул Мисс «Спортволна». Победу одержала представительница команды «Пьем Бежим». Сразу после того, как разыграли престижный титул, стартовал караоке батл, победу в котором одержал Леонид Баев («На Футболе»).



Пятый день ознаменовался играми плей-офф и стартом Silver cup. Футбольный турнир приобрёл совершенно новый градус накала. Болельщики с новым задором поддерживали свои команды, а игроки старались выложиться на все сто процентов. Всё чаще доносилось: – «Вперёд! Вперёд! Вперёд Автопилот!». Всё более заметными становились болельщики команды Marvel. Silver cup — это трофей, в борьбу за который вступают команды из двух дивизионов не прошедшие в плей-офф. После обеда участники Волны встретились на первенстве по настольному теннису. «Казаньоргсинтез» был на высоте. Константин Брянский и Рамиль Аухадиев забрали золото и серебро в этой дисциплине. Бронза у Александра Павленко («Пьём Бежим»). Сразу после, стартовал традиционный матч «Дети против Родителей». Уверенную победу со счётом 9:5 одержали дети.



Для тех, кто решил отдохнуть от футбольных баталий, был приготовлен особый соревновательный формат под названием «Не Олимпийские игры, или когда ВАДА спит». В рамках него участники сыграли в бирпонг, выявили самый большой живот и отлично провели время. После ужина был заготовлен Кибертурнир по FIFA19. Сильнейшим в этой дисциплине стал Павел Савоськин («Трансконтейнер»), серебро у Вячеслава Саркисова из «ЦДКА», бронзу получил Денис Куликов («Трансконтейнер»). В завершении дня гостей фестиваля ждал творческий вечер одного из самых известных современных поэтов, автора легендарного произведения «Тафгай» — Александра Вулыха и певца-композитора Петра Привина.



Шестой день фестиваля, или последний аккорд октябрьской «Спортволны». Футбольный турнир достиг своего апогея. Впервые на «Спортивной Волне» была организованна трансляция финальных матчей в прямом эфире. Борьба за медали развернулась параллельно на двух полях. Наиболее драматичной выдалась встреча «Суперлиги» Трансконтейнер — ЦДКА, которая закончилась вничью. Судьбу трофея определили в серии пенальти. По результатам футбольного турнира в дивизионе «Суперлига» первое место у ЦДКА, серебро досталось «Трансконтейнеру», бронзу увезли с собой футболисты «Автотора».

Фото: SFP media production

В дивизионе «Мастерс» золотые награды получила команда «Marvel», второе место досталось ЦДКА, бронза у «Пьём Бежим». Ситуация с наградами в «Silver cup» сложилась следующим образом: Первым стал «Казаньоргсинтез», вторыми «Автопилот», замыкает тройку лидеров «World Class». Хорошей отсылкой к зимнему фестивалю в подмосковном «Пересвете» стал своеобразный турнир по хоккею на траве, победителем в котором стал «Трансконтейнер».



В продолжение дня участники фестиваля покорили Олимпийский бассейн. Лучшим у мужчин стал Алексей Веселов («Пельменная»), второе место у Владимира Семенова («Казаньоргсинтез»), третий в заплыве Никита Бажанов («Автотор»). Самая быстрая из женщин стала Екатерина Федорова («Автотор»), второе и третье место отправились в копилку «Пей Беги» усилиями Екатерины Скопенко и Натальи Доготарь. В детском заплыве победила Ульяна Иванова («Пельменная»), вторая и третья строчка рейтинга за «Пьём Бежим» Андрей Войтович и Тимофей Букиевский добыли эти награды. Продолжением водных дисциплин стал турнир по водному поло. Победу в нём одержали представители «World Class», вторым стал «Казаньоргсинтез», третье место у сборной команды, состоявшей из «Трансконтейнера» и «Пьём Бежим».

Фото: SFP media production

Финальным событием дня и всего фестиваля стала торжественная церемония закрытия «Спортивной волны», которую провели в тандеме Николай Писарев и Руслан Нигматуллин. Все участники получили заслуженные награды. Практически каждая команда подготовила ролик о фестивале #СпортВолна и все вместе с огромным удовольствием посмотрели их на большом экране. В завершении вечера с сольной программой выступил Руслан Рамазаном (БерСил), а DJ Ewan Johansson продолжил концерт зажигательной дискотекой. Предварительно разогрел аудиторию клип с участием футболистов, звёзд и участников фестиваля. Зал взорвался смехом и аплодисментами.



Команда организаторов выражает особую благодарность партнёрам фестиваля:



· букмекерской конторе Parimatch

· продакшн студии SFP media production



· официальному экипировщику Олимпийской команды России, компании ZASPORT

· спортивному интернет-магазину Profspot.ru

· отелю Sirene Belek Hotel

· организаторам детской программы Parallel group

· туроператору спортивного и делового туризма Travel4Sport

· широкопрофильному IT-дистрибутору России и СНГ Marvel

· ресторану Larionov Grill & Bar

· производителю оригинальных автомобильных чехлов Автопилот

· спортивному объединению Северный Бастион