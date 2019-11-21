Кокорин снова на поле. «Зенит» играет с детьми и чествует ветеранов 1984-го

Сегодня в Петербурге прошли два мероприятия, организованных футбольным клубом «Зенит». На базе сине-бело-голубых зенитовцы во главе с главным тренером Сергеем Семаком сыграли в мини-турнире с детьми, а на стадионе клубной академии состоялось чествование чемпионов СССР 1984 года. Ровно 35 лет назад «Зенит» завоевал первые в своей истории золотые медали.

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Кокорин уже играет. Пока в благотворительном матче

Благотворительный турнир петербургского клуба стал частью социального проекта «Зенит Рядом». На поле базы в Удельном парке вышли смешанные команды, составленные из игроков лидера РПЛ и юных воспитанников детских домов. Ребята не только получили уникальную возможность сыграть в футбол с чемпионами России, но и узнали, как живут и тренируются звезды. Для них была подготовлена экскурсия по тренировочному центру «Зенита».



Главные впечатления от этого мини-турнира – живые эмоции, душевность. Разумеется, профессионалы играли в лёгком тренировочном режиме, чтобы не получить повреждений перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином» в Казани. Стремились не сами забивать, а выводить на голевые позиции детей из своей команды и позволяли себя обыгрывать мальчишкам из команды соперника. Но чувствовалось, что зенитовцы тоже получают удовольствие от такого «дворового» футбола. Например, голкипер Михаил Кержаков превратился в полевого игрока и однажды удивил приличными навыками форварда – показал дриблинг, ловко пробросив мяч между ног одноклубнику. Когда же один из детей промахнулся с метра-двух по пустым воротам, игроки «Зенита» принялись шутить: «О, Азмун, это же Азмун!». Сердар посмеялся вместе со всеми. Что бы ни говорили, иранский нападающий забил 21 гол в 37 матчах за сине-бело-голубых.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Жаль, что в декабре наступит зимний перерыв»

Участником турнира был и вернувшийся в «Зенит» Александр Кокорин. Оценить его форму по игре со смешанной командой детей и профи, невозможно, но двигался нападающий энергично. По окончании матчей вручил призы мальчишкам: для них он точно остаётся кумиром. Журналисты смогли задать несколько вопросов Кокорину.



— Вижу, ребятам всё понравилось, – сказал Александр. – Это самое главное. Нам тоже понравилось. Поиграли, повеселились.

— В какой-то момент это стало напоминать дворовый футбол с характерными для него приколами. Согласны?

— Да, так и было. Сергей Богданович попросил играть серьёзно и забивать, а смотришь, как играют дети, и не удаётся быть серьёзным. Поэтому получилась такая атмосфера дворового футбола: все посмеялись, подурачились. Провели хороший турнир. И погода сегодня хорошая: никто не замёрз, все довольны.

Фото: fc-zenit.ru

— Как бы вы оценили своё физическое состояние?

— Я не хотел бы оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут семьдесят. У меня время есть, мне торопиться некуда.



— Сергей Семак говорил, что вы и сейчас могли бы сыграть. Это так?

— Со стороны виднее. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться – одно дело, а играть – совсем другое. Сейчас весь акцент на том, чтобы подвести меня к играм. Жалко, что в декабре наступит долгий зимний перерыв.

Видео доступно на «Чемпионате».

Победитель Кубка УЕФА забивает за чемпионов 1984-го

Сценой для празднования 35-летия первого чемпионства стал стадион зенитовской академии. В 1984-м костяк золотой команды сине-бело-голубых составляли собственные воспитанники, тогда ещё школы «Смена», и сегодня, по словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева, клуб ставит перед собой цель вырастить для основы такое же количество своей молодёжи. Идея благая, однако реализовать её непросто, несмотря на то, что в последние годы петербуржцы значительно улучшили инфраструктуру академии. Тем более амбиции «Зенита» – стабильное участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: fc-zenit.ru

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Интересно, что 64-летний Медведев тоже принял участие в праздничном матче чемпионской команды со сборной правительства Петербурга. Показал завидную физическую форму. Золотой состав 1984 года, возглавляемый бывшим защитником и тренером «Зенита» Анатолием Давыдовым, усилили и представители более молодого поколения экс-игроков «Зенита» – Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Александр Горшков, Игорь Зазулин, Константин Лепёхин и Андрей Мананников. Как раз гол Тимощука, выигрывавшего следующее чемпионство и Кубок УЕФА, принёс легендам победу – 5:4. Впрочем, для нескольких сотен болельщиков, пришедших на игру прохладным вечером рабочего дня, результат, конечно же, не имел особого значения. Важнее было увидеть людей, творивших историю сине-бело-голубых, и показать их своим детям.