Игрока итальянского клуба поймали за занятием сексом в общественном туалете
marty-mcfly:
— «Реджана» уже отстранила футболиста от тренировок на неделю». Ещё бы, секс с девушками в Европе не одобряется.
Президент «Васко»: либо ЦСКА выкупит Сантоса до декабря, либо он вернётся к нам
unknownfromrus:
— Гинер: либо будет по-моему.
Выяснилась причина исчезновения чеченского футболиста Заура Садаева
diman19801980:
— Благодаря новости об исчезновении чеченского футболиста Заура Садаева мы узнали о существовании такого футболиста!)
Тедеско — о своих жёлтых карточках: всё-таки я итальянец
obezbol:
— Юрий Палыч тогда тоже итальянец. В девятом поколении))
Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого
hellcos:
— АвтоВАЗ: могли делать хорошие автомобили, но не хотели этого.
alex2807:
— Дзюба: я мог забить Сан-Марино и стать лучшим бомбардиром, но не хотел этого.
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
aquaa:
— Техническое поражение 0:3, все три гола переписать на Дзюбиньо.
Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020
regik1971:
— Отлично. Бельгия выйдет на матч ненастроенной по-настоящему. Черчесов пустил пыль в глаза. Многоходовочка.
В Перу футболисты и болельщики атаковали судью. Полиции пришлось его защищать
wahrheit:
— Вилков перекрестился.
Гендиректор «Зенита»: интерес к Андерссону? Не смешите, а то губы потрескаются
wolfcska:
— Тедеско: готов работать в «Спартаке» долго. Федун: не смешите, а то губы потрескаются.
ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»
friend:
— Игнашевичем?
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