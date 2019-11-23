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Дзюба, Бельгия, Россия, «Зенит» – лучшие комментарии

Комментарии читателей
Андрей Панков
«Дзюба: я мог забить Сан-Марино и стать лучшим бомбардиром, но не хотел этого»
Пропажа Садаева в Турции, слова Тедеско, трансферы ЦСКА — в новой подборке комментариев читателей.
Футбол 0

Игрока итальянского клуба поймали за занятием сексом в общественном туалете

marty-mcfly:
— «Реджана» уже отстранила футболиста от тренировок на неделю». Ещё бы, секс с девушками в Европе не одобряется.

Президент «Васко»: либо ЦСКА выкупит Сантоса до декабря, либо он вернётся к нам

unknownfromrus:
— Гинер: либо будет по-моему.

Выяснилась причина исчезновения чеченского футболиста Заура Садаева

diman19801980:
— Благодаря новости об исчезновении чеченского футболиста Заура Садаева мы узнали о существовании такого футболиста!)

Тедеско — о своих жёлтых карточках: всё-таки я итальянец

obezbol:
— Юрий Палыч тогда тоже итальянец. В девятом поколении))

Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого

hellcos:
— АвтоВАЗ: могли делать хорошие автомобили, но не хотели этого.

alex2807:
— Дзюба: я мог забить Сан-Марино и стать лучшим бомбардиром, но не хотел этого.

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

aquaa:
— Техническое поражение 0:3, все три гола переписать на Дзюбиньо.

Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020

regik1971:
— Отлично. Бельгия выйдет на матч ненастроенной по-настоящему. Черчесов пустил пыль в глаза. Многоходовочка.

В Перу футболисты и болельщики атаковали судью. Полиции пришлось его защищать

wahrheit:
— Вилков перекрестился.

Гендиректор «Зенита»: интерес к Андерссону? Не смешите, а то губы потрескаются

wolfcska:
— Тедеско: готов работать в «Спартаке» долго. Федун: не смешите, а то губы потрескаются.

ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»

friend:
— Игнашевичем?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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