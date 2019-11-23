А нужен ли Миранчук «Ювентусу»? Горькую правду надо принять

Прямо сейчас в Италии наблюдается повышенный интерес к Алексею Миранчуку, по крайней мере среди местных журналистов. Сначала портал Sport Mediaset сообщил о трансфере полузащитника «Локомотива» в «Ювентус», затем фото россиянина оказалось на обложке газеты Tuttosport, выходящей в Турине. Итальянские журналисты утверждают, что через посредника Габриэле Джуффрида руководству «старой синьоры» удалось договориться с «железнодорожниками» о праве первоочередной покупки игрока. Якобы уже следующим летом Миранчук переедет в Турин.

Однако ни московский клуб, ни агент футболиста не подтвердили информацию о переходе российского полузащитника. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сравнил новость о трансфере игрока с надписями на заборах, а агент футболиста заявил, что ему неизвестно о существовании договорённостей между сторонами.

Тем не менее, мы решили немного пофантазировать и прикинуть, смог бы Алексей заиграть в «Ювентусе» или нет.

«Он будет лучшим полузащитником «Юве». Что в Италии пишут о трансфере Миранчука Но мнения неоднородны. Кое-кто считает нашего игрока «отстоем».

Конкуренты

Прежде всего необходимо выяснить, какое место мог бы занять Миранчук в «Ювентусе», и с кем ему пришлось бы конкурировать. В «Локомотиве», как правило, Алексей играет на позиции атакующего полузащитника или правого вингера. Однако из-за ужасной череды травм форвардов «Локо» в последних матчах команды Миранчук занимал место в паре с Эдером в нападении.

«Ювентус» при Маурицио Сарри чаще всего проводит встречи со схемой 4-3-1-2 с тремя центральными полузащитниками, которые заточены не только на созидание, но и на разрушение (Сами Хедира, Миралем Пьянич, Блез Матюиди). Так что сугубо атакующему Миранчуку, который порой не дорабатывает в обороне, точно нет места в центре поля в составе туринцев.

В «Ювентусе» Алексей мог бы занять только позицию под двумя нападающими, либо место одного из пары форвардов. Чтобы оценить шансы россиянина на заветное место в составе «Юве», давайте взглянем на его конкурентов.

Атакующие полузащитники



1.Федерико Бернардески, 25 лет (45 млн евро)



Полузащитник сборной Италии – основной претендент у Сарри на место под двумя нападающими. Бернардески неважно проводит сезон (на его счету лишь 1 гол в 12 матчах и 0 голевых передач), но главный тренер туринцев всё равно ему доверяет, из раза в раз выпуская в стартовом составе. Либо итальянский наставник очень терпелив, либо футбол, который Сарри прививает команде, не предполагает высокой результативности атакующих хавбеков.



2.Аарон Рэмси, 28 лет (40 млн евро)



Рэмси – главный сменщик Бернардески. Валлиец провёл за «Ювентус» лишь 7 матчей, но уже отметился двумя забитыми мячами.

3. Дуглас Коста, 29 лет (38 млн евро)



Бразилец лишь в конце октября восстановился после мышечной травмы, полученной в середине сентября, и пока что он засиживается на скамейке запасных. После возвращения в строй чаще всего Коста выходил на поле вместо Бернардески, поэтому вингер и включен в категорию атакующих хавбеков. На счету Дугласа в этом сезоне гол в ворота «Локомотива» в ЛЧ и две результативные передачи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающие



1.Криштиану Роналду, 34 года (90 млн евро)



С Роналду всё и так ясно. Очевидно, что в «Ювентусе» он лидер и главная звезда. За 12 матчей Криштиану забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.



2. Гонсало Игуаин, 31 год (35 млн евро)



Любимец Сарри чаще других партнёров по команде занимает место в связке с Роналду в нападении. В нынешнем сезоне Игуаин забивает не часто (3 гола за 14 матчей), зато отдаёт непривычно много для себя результативных передач (4 голевых паса).



3. Пауло Дибала, 26 лет (75 млн евро)



Дибала так же, как и Игуаин, сыграл за «Ювентус» в 14 матчах, однако на поле провёл на 257 минут меньше. Нынешний сезон для аргентинца складывается намного лучше, чем предыдущий. В активе Пауло уже 5 голов и 2 ассиста.



Все эти футболисты — мировые звезды с большим опытом выступления в топ-чемпионатах. Поэтому представить, что Миранчук сможет занять место кого-нибудь из них, практически невозможно.

Стиль игры

После перехода в «Ювентус» из «Челси» Маурицио Сарри не предал свои принципы. Под его руководством туринцы стремятся к тотальному доминированию над соперником с помощью большого процента владения мячом, интенсивного прессинга, а также создания преимущества в определённых зонах за счёт короткого быстрого паса и правильных открываний.



Российский полузащитник мог бы вписаться в такую модель игры. Алексей хорошо оснащён технически, он креативен, обладает хорошей скоростью, быстро принимает решения и отдаёт отличные передачи.

Фактор клуба и чемпионата

Оценивая шансы Миранчука заиграть в «Ювентусе», не стоит забывать и про пару ключевых моментов.



Во-первых, качество футбола Серии А не сопоставимо с РПЛ. В Италии намного выше скорости, меньше пространства для действий, гораздо больше мастеровитых и неуступчивых футболистов. Миранчуку с его амплуа необходимо добиваться более внушительных результатов в РПЛ, чем 4 гола и 2 результативных передачи в 13 матчах, чтобы соответствовать уровню Серии А.



Во-вторых, до сих пор не ясно, может ли Алексей играть на своём уровне, не будучи лидером команды. В сборной России на первый план выходят скорее Головин, Черышев и Дзюба, а Миранчук часто пропадает на поле, чего не скажешь про полузащитника в «Локомотиве», где он едва ли не главный источник креатива в атаке. В «Ювентусе» солировать россиянину точно бы никто не позволил, так что в его потенциальную полезность и результативность в команде Сарри верится с трудом.

Если Миранчук хочет в Европу, он должен задуматься над своей игрой Очень неоднозначный матч в исполнении Алексея в Турине.

Единственный возможный вариант с «Ювентусом»

Пока что будущее Миранчука в «Ювентусе» — не более, чем утопия. С этим нужно просто смириться. Однако призрачный шанс в Италии Алексей всё-таки мог бы получить.



Вариант с переходом в туринский клуб и последующей арендой в какой-нибудь «середняк» Серии-А или в один из ведущих клубов европейского чемпионата классом пониже, смотрится вполне адекватным.



Во всяком случае, игровая практика, полученная в лучших чемпионатах или клубах Европы, никому ещё не вредила, да и сам Миранчук уже давно раздумывает о переезде за рубеж.



«Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости – все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь», — говорил летом Алексей.

Кто из россиян играл в «Ювентусе»

Единственным россиянином, выступавшим за «Ювентус», был полузащитник Виктор Будянский. Хавбек с 17 лет начал играть за молодёжные команды туринцев, а в 20 лет дебютировал в основном составе «старой синьоры». Тем не менее Будянскому удалось провести лишь два матча за туринский клуб. Пробиться в основу «старой синьоры» он не мог, а потому кочевал по арендам, пока в 2007 году Виктора не подписал «Удинезе».



Намного лучше судьба в «Юве» сложилась у советских футболистов – украинца Александра Заварова и белоруса Сергея Алейникова. Заваров перешёл в туринский клуб летом, сразу после окончания чемпионата Европы – 1988, на котором он в составе сборной СССР добыл серебряную медаль. Спустя год «Ювентус» приобрёл и Алейникова.



Советские полузащитники неплохо проявляли себя на поле и регулярно получали игровую практику: украинский игрок провёл за «старую синьору» 76 матчей, забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи, а белорусский футболист за 50 матчей отметился тремя голами. Однако в 1990 году клуб возглавил итальянский специалист Джиджи Майфреди, у которого советские игроки попали в немилость. В итоге вскоре Заваров перебрался в «Нанси», а Алейников – в «Лечче».