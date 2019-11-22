«50% времени на тексты, а 65% — на команду». В Швеции журналист стал тренером

«Бедному репортёру бросали вклейку с футбольным полем, и редактор приказывал: «Сделай что-нибудь для умников, как ты умеешь!“ В итоге бедному репортёру приходилось из своей головы придумывать и показывать с помощью стрелочек, как должна была играть сборная Швеции. Если бы нынешние читатели увидели это, они бы взорвались от смеха, настолько низкий уровень это был. Это не было виной репортёров, просто таким был дух времени. Придумывать и писать тексты о самой игре не было приоритетом. Нельзя потребовать „Сделай что-нибудь для умников“ и ожидать, что это будет хорошо».

Калле Карлссону 37 лет, и он рассказывает о временах чемпионата мира 2006 года, когда сам он был таким молодым репортёром. Сегодня его назначили ассистентом главного тренера «Вестероса», профессиональной команды из второго по силе шведского дивизиона.

Карлссон впервые попробовал тренировать в 20 лет в крошечной районной команде, но совмещать это хобби с работой в журналистике ему было сложно. Тем не менее, он чувствовал, что ему хочется двигаться в сторону футбола, и здесь Калле помог тот самый дух времени. В 2009 году, ещё до распространения «твиттера», Карлссон открыл блог об английской Премьер-лиге, который не приносил ему денег, но быстро сделал одним из самых узнаваемых футбольных авторов страны. Тексты выходили ежедневно, но к концу сезона организм журналиста отказал из-за бессонных ночей, беспорядочного питания и просмотра 20 матчей в неделю. У него диагностировали язву желудка, блог пришлось заморозить.

Известность принесла Карлссону работу фрилансером на крупнейшее издание страны Aftonbladet, где он сам мог предлагать темы. Внезапно оказалось, что у аудитории появился запрос на хорошие и глубокие футбольные тексты — даже если они написаны про «Уиган», а не про «Ливерпуль». Дух времени всё выше поднимал Калле — он становился авторитетным тактическим блогером; работа фрилансером оставляла больше свободного времени — в 2012 году он поступил на тренерские курсы в Стокгольме, потратив на них 6000 крон (около 40000 рублей). Параллельно он взялся тренировать команду восьмой по силе лиги Швеции — возможно, это была единственная команда такого низкого уровня пирамиды, где тренеры использовал IPad прямо во время матчей.

Фото: karlbergsbk.se

Пять лет назад Карлссон пришёл в болтавшийся между пятой и четвёртой лигой «Карлберг». «Калле — потрясающий ботаник. Он мог показать нам на теории старый матч „Сити“ с „Норвичем“, чтобы показать, как нужно действовать. Мы думаем: „А, ну сейчас посмотрим, как они их раскатывают“. Вместо этого мы видим эпизод, где „Сити“ играет без мяча. Калле говорит: „Смотрите, “Сити» прессингует, как мы!" — рассказывает защитник «Карлберга» Оскар Северин. Некоторое время поработав ассистентом, Карлссон возглавил «Карлберг». Он не боялся давать игрокам сложные тактические задания, потому что уверен, что футбол изменился благодаря телевидению, относительной открытости аналитических платформ и продвинутой статистики. «Три года назад я сказал, что матч третьей лиги в 2016 году тактически ближе к совершенству, чем игра Аллсвенскан в 2003 году. И я был совершенно серьёзен. Недавно я увидел, как одна наша команда шестой лиги пытается применять принципы Гвардиолы. Революция уже произошла».

Из середины таблицы четвёртой по силе шведской лиги Карлссон поднял «Карлберг» до постоянного участника борьбы за повышение в классе. При этом он не оставлял работу журналистом, иногда тексты приходилось писать прямо в автобусе, возвращаясь с выездного матча. «50% моего времени уходит на тексты, 65% — на команду. Я знаю, что это 115%. И я знаю, что в долгосрочной перспективе это нежизнеспособно. Кроме того, я выбрал две профессии, с которыми меньше всего определённости в Швеции. Но всё же так круто работать на тренировках!» — говорит Карлссон.

Он смотрит матч на телевизоре и параллельно на ноутбуке с 20-секундной задержкой — так проще анализировать и делать скриншоты. Параллельно с просмотром матчей Карлссону нянчит полугодовалого сына — от домашних обязанностей две футбольных работы не освобождают. До ноября он верил, что найдёт следующий шаг в сторону футбола и в начале месяца отказался продлевать контракт с «Карлбергом». «Настало время для новых испытаний», — сказал тренер-журналист для официального сайта клуба, и дежурная фраза про новые испытания в исполнении Калле действительно обретает смысл.

Его пригласил играющий в подэлитном дивизионе «Вестерос», обновивший тренерский штаб полностью. Команда из родного города Карлссона, команда, которую он поддерживал с фанатской трибуны, в новом сезоне постарается подняться в высшую лигу страны и использует тактические знания нового специалиста. Он продолжит периодически писать для Aftonbladet, так что рабочая жизнь по-прежнему будет делиться на доли — хоть и в меньшей степени в сторону журналистики.

У его сына несколько последних недель резались зубы, так что после назначения в «Вестерос» Калле Карлссон хочет только одного. «Может быть, теперь мы сможем спать по ночам больше, чем на прошлой неделе».

В декабре он приступит к работе в профессиональной лиге.