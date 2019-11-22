Крыховяк вновь спас «Локо»! В Саранске команде Сёмина пришлось несладко

Матч «Тамбова» и «Локомотива» в Саранске начался так, как и положено встрече фаворита с аутсайдером. Пока «железнодорожники» пытались взломать плотную оборону соперника, хозяева ждали своего шанса в контратаках. Команды задали невысокий темп игры, потому опасные моменты возникали редко.

Развеять скуку на стадионе на исходе первого получаса встречи смог главный бомбардир «Локо». Гжегож Крыховяк решил пальнуть издали и не прогадал. Шелия не смог справиться с ударом поляка, хотя мяч летел практически в центр ворот.

Вскоре благодаря Крыховяку «железнодорожники» удвоили преимущество. Алексей Миранчук со стандарта совершил навес к дальней штанге, после чего польский полузащитник в прыжке пытался внести мяч в сетку, но в итоге спровоцировал защитника на ошибку. Адесойе Ойеволе ударом головой поразил свои ворота.

Второй пропущенный гол, как ни странно, пошёл «Тамбову» на пользу. Команда Сергея Первушина, понимая, что терять больше нечего, пошла большими силами в атаку. В итоге ещё до перерыва хозяева успели отквитать один мяч – Ойеволе навесил в чужую штрафную, а Владимир Обухов внёс головой мяч в ворота.

Старт второго тайма подарил сразу два сюрприза. Впервые в нынешнем сезоне на поле в составе «Локо» появился Соломон Кверквелия — грузинский защитник заменил Чорлуку, получившего небольшое повреждение. А чуть позже «Тамбов» сравнял счёт. Обухов отдал точную передачу к линии вратарской, откуда Костюков пробил практически без помех — мяч зашёл под перекладину ворот.

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Главным героем матча в составе «Локо» в который раз в нынешнем сезоне было суждено стать Крыховяку. На 56-й минуте поляк подкараулил отскок в чужой штрафной, а затем с помощью рикошета отправил мяч в сетку и вывел «железнодорожников» вперёд.



В оставшееся время хозяева не раз могли испортить вечер гостям. В середине второго тайма они даже затолкнули мяч в чужие ворота, однако лайнсмен с запозданием поднял флажок и зафиксировав офсайд. Главный арбитр с ним согласился и гол не засчитал – споры футболистов «Тамбова» ни к чему не привели.



В концовке встречи команда Первушина производила приятное впечатление. Тамбовчане прижимали «железнодорожников» к воротам и были очень близки к голу. Однако «Локо» всё же выстоял и заработал трудные три очка в гостях. Победная серия «Тамбова» прервалась.