Красавица Наталия вдохновила Косту на самый красивый гол в карьере. «Локомотиву»
«Ювентусу» стоит задуматься над тем, чтобы брать девушку на все самые важные выезды. На фарт.
Автор победного гола в ворота московского «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста назвал этот гол самым красивым в карьере. Нетрудно догадаться, кому бразилец его посвятил посвятил. Разумеется, своей возлюбленной.
Наталии Фелиш 25 лет. Она бразильская модель. Дуглас недолго был одинок после развода с Луизой Рамос. Интересно, что до Косты Наталии приписывали роман с Неймаром. Заметив девушку в компании Неймара на вечеринке Винисиуса, медиа сразу раструбили о романе, но форвард «ПСЖ» опроверг слухи. Более того – пришёл в комментарии к Дугласу и поздравил парочку. На совместных снимках они так и светятся счастьем.
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