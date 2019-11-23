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Красота дня – девушка Дугласа Косты модель Наталия Фелиш, фото

Красота дня – девушка Дугласа Косты
София Михайлова
Красавица Наталия вдохновила Косту на самый красивый гол в карьере. «Локомотиву»
«Ювентусу» стоит задуматься над тем, чтобы брать девушку на все самые важные выезды. На фарт.
Футбол / Италия 0

Автор победного гола в ворота московского «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста назвал этот гол самым красивым в карьере. Нетрудно догадаться, кому бразилец его посвятил посвятил. Разумеется, своей возлюбленной.

Наталии Фелиш 25 лет. Она бразильская модель. Дуглас недолго был одинок после развода с Луизой Рамос. Интересно, что до Косты Наталии приписывали роман с Неймаром. Заметив девушку в компании Неймара на вечеринке Винисиуса, медиа сразу раструбили о романе, но форвард «ПСЖ» опроверг слухи. Более того – пришёл в комментарии к Дугласу и поздравил парочку. На совместных снимках они так и светятся счастьем.

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