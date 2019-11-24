7 игроков из низших дивизионов, за которыми зимой будут гоняться клубы РПЛ

Совсем скоро стартует зимний трансферный период. Клубы уже планируют приобретения, активно просматривают внутренний и зарубежный рынки, готовятся закрывать кадровые пробелы и делать составы сильнее. Потенциальные новички для каждого представителя элиты – включая претендентов на еврокубковые места – обязательно найдутся и в наших низших дивизионах. Их достаточно много, а мы перечислим самых ярких из них.

Александр Руденко, «Спартак-2»

Возраст: 20 лет.

Амплуа: нападающий (центральный и крайний).

«Спартак-2» переживает не лучшие времена, плетётся в хвосте таблицы и испытывает проблемы с игрой, но к одному футболисту фарм-клуба красно-белых точно нет никаких вопросов. Руденко на виду уже несколько лет, успел пережить непродолжительный регресс в карьере, зато сейчас – постучим три раза по дереву – переборол себя, перестал играть в юношеский футбол и зрело выглядит в ФНЛ.

«Спартак-2» терпит бедствие. Новая философия фарм-клуба проваливается Всё плохо.

Руденко имеет в личном арсенале все необходимые качества для современного форварда. Во-первых, он универсален, способен выходить на обоих флангах атаки (предпочтительно – справа, чтобы была возможность смещаться под удар с рабочей левой), в центре или в оттяжке. Во-вторых, имеет классную скорость, как стартовую, так и дистанционную, легко отрывается от соперников на пространстве и идеально подойдёт для контратакующего стиля. В-третьих, Руденко смелый в дриблинге: 4,34 попытки за матч, 49% успешные. В-третьих, он инициативный и бьющий: 2,71 попытки за 90 минут с 48 процентом точности. Причём с левой может бахнуть издали как из пушки. В-четвёртых, молодой форвард выполняет много полезной работы по разгону атак, часто действует в оттяжке, показывает хорошие цифры по сохранению мяча (точность пасов – 80%, для представителя атакующей группы это круто).

На сегодня Руденко – один из двух главных бомбардиров ФНЛ с 13 голами и лидер по системе «гол+пас» с 16 баллами. Единственный его недостаток – скромные габариты и слабая работа спиной к чужим воротам в статике, что станет ограничением для игры в центре нападения в одиночку при вертикально-силовом футболе. Однако в России достаточно команд, которым Александр подойдёт по стилю. Более того, на сегодня он кажется достаточно готовым для элитного футбола. Но в главном «Спартаке» в ближайшие полгода игровой практики не предвидится – там хватает своих исполнителей, разобраться бы для начала с ними. Идеальный вариант для 20-летнего нападающего – уйти в аренду в другой клуб из РПЛ. Иначе можно засидеться.

Александр Руденко, «Спартак-2» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 24 года.

Амплуа: нападающий.

Вместе с Руденко возглавляет список бомбардиров ФНЛ. На счету нападающего «Торпедо» 13 мячей, причём важно понимать, что он не выскочка и не игрок одного года, а держит планку на дистанции. В сезоне-2018/19 Иван настрелял 16 мячей за чёрно-белых в ПФЛ, в более сложном турнире не затерялся и на сегодняшний день показывает сопоставимую эффективность. Так что сомнения по поводу соответствия уровню РПЛ минимальны.

Сергеев не только отличный завершитель, но и очень командный игрок. Он не приклеивается к штрафной, много действует в оттяжке и по всей ширине поля, открывается под передачи любого типа (как фланговые, так и проникающие), а по сравнению с тем же Руденко лучше чувствует себя в борьбе: 25 единоборств за игру с показателем успешности в 35% (для форварда – неплохие цифры) и 8 верховых дуэлей за игру (36%). Достаточно голов Сергеев забивает головой, причём не только за счёт выбора позиции, но и выпрыгивая с сопротивлением.

В РПЛ к Сергееву присматривались ещё под конец летнего трансферного окна, но тогда с переходом не срослось. Возможно, срастётся сейчас – такой нападающий пригодился бы 2/3 клубам элиты. Хотя есть важный нюанс: «Торпедо» тоже решает важную задачу и вряд ли настроено расставаться с ведущим форвардом. Только если за очень хорошие деньги.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: центральный защитник.

Ещё один важнейший элемент в системе Игнашевича. Божин воспитывался в «Крыльях», но в родном клубе не закрепился – в 2017-м он очутился во второй лиге в «Ладе» из Тольятти, в 2018-м бегал в Сызрани, а после неё провёл добротный сезон в скромном «Факеле». Восхождение Сергея началось именно в «Торпедо». Он не безгрешен с точки зрения обороны и испытывает лёгкую нехватку скорости, зато покорил всю лигу своими конструктивными и атакующими способностями.

Во-первых, у Божина сумасшедшая левая, которая забрасывает мяч вперёд точно и на любое расстояние. За 90 минут защитник «Торпедо» выполняет в среднем 11 длинных пасов с показателем точности 65%, его умение в конце года используется как приоритетный способ начала атаки. А точность была бы ещё выше, если бы Божин забрасывал только в более-менее открытые и готовые зоны, а не в борьбу, но мы не знаем требований: возможно, пожелания максимально быстро доставлять мяч вперёд идут от тренеров.

Во-вторых, Божин – лучший защитник ФНЛ по игре в чужой штрафной при «стандартах». Он агрессивен, прыгуч и классно бьёт головой, хоть затылком, хоть лбом, хоть с разворотом. При своём среднем для представителя амплуа росте (185) Божин побеждает в уйме единоборств. Он забил пять голов в сезоне во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Без Сергея «Торпедо» точно не было бы так высоко.

Мы уже знаем, что к Божину примериваются ЦСКА и «Ростов», но я очень удивлюсь, если в РПЛ вообще есть клубы, которые к нему не присматриваются.

Денис Макаров, «Нефтехимик»

Возраст: 21 год.

Амплуа: правый полузащитник.

Макаров – одно из главных открытий сезона ФНЛ и лидер атак «Нефтехимика». Он занимает первое место в первенстве по общему количеству ударов (71), ударов из-за штрафной (49) и голам из-за штрафной (4), а также третье – по количеству обводок (9,81 за игру с показателем успешности в 45%). Денис – классная кандидатура для позиции правого полузащитника со смещением, его рабочая левая нога наколотила уже 11 голов в сезоне, в том числе один – аж с центра поля.

Игрок-открытие ФНЛ заинтересовал ЦСКА. Ещё недавно он был не нужен никому Макаров бесплатно пылил в КФК, а теперь забивает с центра поля в ФНЛ и получает приглашения из РПЛ.

По нашей информации, за Макарова уже спорят ЦСКА и «Рубин», причём шансы армейцев несколько снизились. В ближайшее время могут добавиться и другие претенденты. Амплуа «правый полузащитник со смещением в центр под удар» стало в российском футболе очень модным.

Илья Самошников, «Торпедо»

Возраст: 22 года.

Амплуа: вингер, атакующий полузащитник, нападающий.

Возможно, самый быстрый игрок ФНЛ. Сильно прибавил при Игнашевиче. Выполняет множество забегов с мячом по флангам на высокой скорости, способен обогнать любого. Делает по 7 попыток скоростного дриблинга за 90 минут, неутомимо работает в прессинге. В последнее время прибавил в конкретике. А ещё полюбуйтесь, как он вбрасывает ауты.

Отличная кандидатура для крайнего защитника при системе 3-X-X, хотя и при модуле 4-Х-Х будет полезен – как в обороне, так и в роли атакующего полузащитника. Яркий игрок, которого в случае чего можно легко перепродать. Для контратакующей команды РПЛ станет настоящей находкой.

Владислав Сарвели, «Чертаново»

Возраст: 22 года.

Амплуа: центральный нападающий.

Ведущий нападающий «Чертаново» и лучший бомбардир команды, имеет в активе 9 мячей. Один из лучших в лиге по поиску моментов, имеет показатель ожидаемых голов xG 12,22 (первое место), что характеризует степень опасности зон, из которых выполняются его удары. Отлично открывается под все типы передач – и фланговые, и продольные. Отменно разбирается в штрафной и находит мяч, играет на опережение. Способен освободиться под удар самостоятельно за счёт обводки. Скоростной, играет на команду, эффективен в дриблинге (по 5,76 попыток за игру). Универсален, может опуститься глубже или уйти на фланг.

Наиболее полезен будет при команде с комбинационным футболом. Хотя и на пространстве при контратаках способен стать грозным оружием. С точки зрения возраста и опыта игры в ФНЛ уже созрел для следующего шага.

Владислав Сарвели, «Чертаново» Фото: chertanovo-football.ru

Леон Мусаев, «Зенит-2»

Возраст: 20 лет.

Амплуа: центральный полузащитник.

Единственный представитель ПФЛ в данном списке. Хотя из того же «Зенита-2» можно назвать нескольких игроков (например, Воробьёва, Иванова или воскресающего Гасилина) – у Владислава Радимова подобралась качественная команда, которая пытается решить задачу по возвращению в ФНЛ. Обидно лишь, что из-за поставленной цели могут пострадать интересы молодых ребят. Ведь тот же Мусаев по номинальному уровню готов сегодня играть и в РПЛ. Ещё год назад он высоко котировался Сергеем Семаком и много времени получил на турнире в Катаре. А потом случились приезд Барриоса и ренессанс Оздоева.

Мусаев – ярко выраженный глубинный диспетчер. У него отличная левая нога, редкое для его возраста понимание командного футбола, видение поля. Он умеет таскать мяч за счёт дриблинга, сочно пристреливается со средней дистанции. В среднем Леон получает мяч от партнёров за игру 50 раз, а в некоторых играх показатели доходят до 70-80. У него отличная точность длинных пасов (6,5 попыток, 64% успешности), высокий процент передач вперёд. В РПЛ игроков с такими диспетчерскими качествами немного. И представителям второй восьмёрки на правах аренды он точно мог бы пригодиться.

Леон Мусаев, «Зенит-2» Фото: РИА Новости

Использованы данные WyScout.