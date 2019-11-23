«Челси» может купить Чалова зимой. Что об этом известно

Несколько дней назад футбольные СМИ начали писать о возможном переходе Алексея Миранчука в «Ювентус». Но сегодня британские медиа заявили об интересе в Европе к другому таланту из России — Фёдору Чалов. Его якобы готов выкупить «Челси» уже этой зимой.

В чём препятствие?

С Фёдором не всё так однозначно.

По информации источников, «Челси» следит за Чаловым очень внимательно. За этот сезон форвард провёл во всех турнирах 22 матча, забил пять мячей и отдал пять голевых передач. Говорят, что в этом переходе заинтересован сам Роман Абрамович. Только есть одно «но», и тут уже от Чалова ничего не зависит.



Если помните, 22 февраля на «Челси» был наложен трансферный бан. Клуб нарушил статью 19 правила «ФИФА» из-за неправильных переходов и подписаний 29 несовершеннолетних игроков. Исходя из этого, «Челси» запрещено регистрировать игроков в ближайшие два трансферных окна. Клуб был оштрафован на 460 314 фунтов стерлингов, а футбольную ассоциация — на 391 260 фунтов стерлингов.



Но ещё не всё потеряно. «Челси» подал апелляцию в спортивный арбитражный суд, и она будет рассмотрена в ноябре. Проигрыш в деле будет означать, что бан снимут только восьмого августа 2020 года, но если клуб докажет свою невиновность, то у Чалова повышаются шансы переехать в Лондон уже зимой.

У Чалова 1 гол в 12 матчах. ЦСКА ошибся, не отдав его в «Кристал Пэлас» С лучшим бомбардиром прошлого сезона что-то происходит.

Альтернативные варианты

«Кристал Пэлас» тоже претендует на Чалова. В начале сезона Фёдор уже был готов уехать в Англию, но ЦСКА стоял на своём. Российский клуб хотел больше денег, чем 25 млн евро, хотя поначалу «орлы» предлагали 15 и с каждым разом повышали сумму.



Есть версия, что теперь «Кристал Пэлас», готов увеличить сумму с 25 до 30 млн евро. Если выбирать вариант для практики, то Фёдору стоит остановиться на этом варианте. Да, у них в обойме пять нападающих, но все они не оправдывают надежд тренера и мало забивают.



Именно конкуренция за место в старте — второе препятствие, с которым Чалов может встретиться в «Челси». Темми Абрахам на подъёме, и прямо сейчас его не остановить. Тем более, после несостоявшегося перехода в «Кристал Пэлас» летом Фёдор на поле сам не свой. Не получалось забивать голы и не было той уверенности, которая была в прошлом сезоне. Об этом же говорят и цифры: в прошлом сезоне за 16 туров Чалов забил девять мячей и отдал три голевых паса. Сейчас пять мячей и пять голевых.

Русские в «Челси»

Если переход всё-таки состоится, Чалов станет не первым россиянином в «Челси». Первым сразу же приходит на ум Юрий Жирков. Синие подписали Юрия в 2009-м после удачного Евро-2008. Сумма перехода составила 15 млн евро, но заиграть на высшем уровне не получилось. На счету Жиркова 42 матча и всего один забитый мяч (и шесть голевых передач). Самое интересное, что этот мяч был забит московскому «Спартаку» в Лиге чемпионов в сезоне-2010/11.



Говорят, в том переходе большую роль сыграли хорошие отношения Евения Гинера и Романа Абрамовича. Чуть ранее в стане лондонцев был и Алексей Смертин, но там он не заиграл, проведя всего 16 матчей и не отметившись ни одним результативным действием в официальных матчах. Выступал за клуб и центральный защитник «Зенита» Бранислав Иванович. В этом клубе он провёл девять сезонов и стал настоящей легендой «Челси», придя из другой команды РПЛ — «Локомотива». Надо отметить, что с этим клубом он выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

У Чалова кризис, у молодёжки проблемы? Да неужели? 0 поражений и первое место в группе.

Абрамович передумал продавать «Челси»?

Абрамович, несмотря на слухи об утере интереса к «Челси», всё-таки не будет продавать лондонский клуб. Основной причиной стало то, как удачно выступает команда с приходом Лэмпарда. Да и предложений хороших не поступало. Была заинтересованность у ближневосточных консорциумов, но когда те узнали, что на реконструкцию стадиона придётся потратить 1,4 млрд евро, крепко задумались.



Абрамович планировал продать клуб за 2,9 миллиарда евро, но на предложение так никто и не откликнулся. Во владении Романа клуб находится уже 16 лет и хорошие отношения Гинера и Абрамовича могут поспособствовать переходу Чалова в «Челси». Сумма, которую предлагает лондонский клуб пока неизвестна, но если заинтересованность будет, деньги у бизнесмена точно найдутся.