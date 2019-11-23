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Алли отдал красивую передачу пяткой, лёжа на газоне, видео

Изумительный пас Деле Алли
Алексей Хасанов
Изумительный пас Деле Алли в голевой атаке «Тоттенхэма». Лёжа, пяткой
Моуринью аплодировал.
Футбол / Англия 0

В 13-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм». Изначально довольно будничный матч обрёл совершенно иной статус. Всё потому, что в перерыве на матчи сборных Маурисио Почеттино ушёл с поста главного тренера «шпор», а на его место пришёл Жозе Моуринью. И уже в первом тайме его дебютной игры лондонский клуб повёл со счётом 2:0.

Деле Алли показал настоящий класс перед вторым голом в ворота «Вест Хэма». Самое запоминающееся в этом мяче стало то, как Деле Алли отдал пас. Всё началось с обычного выноса от вратаря соперников Хименеса, который отправил мяч на чужую половину поля.

Чуть позже атака сместилась на фланг и мяч оказался рядом с Алли. Казалось, что он его потеряет, но Деле не только сохранил мяч, а ещё и отдал точный пас на Сона. Кореец протащил мяч до штрафной и отдал голевой пас на Лукаса Моуру, который забил второй гол.

Видео доступно на «Чемпионате».

Предыстория

Если всё так и продолжится, Алли и Моуринью быстро смогут найти общий язык. А ведь в 2012-м Деле Алли говорил, что счастлив в «Тотенхэме», потому что его не тренирует Жозе Моуринью.

Возможно, Жозе это запомнил и поэтому решил подколоть англичанина перед игрой с «Вест Хэмом». На разминке новому тренеру что-то не понравилось, и он подозвал к себе Алли. Тренер спросил: «Ты Деле или его брат?». Алли ответил, что он самый настоящий Деле Алли. Моуринью ответил: «Тогда играй как настоящий Деле». Этот случай наверняка подстегнул полузащитника, и тот внёс огромный вклад во второй гол.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 36'   0:2 Лукас Моура – 43'   0:3 Кейн – 49'   1:3 Антонио – 73'   2:3 Огбонна – 90+6'

В итоге Жозе Моуринью одержал первую победу после возвращения в АПЛ — 3:2.

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