Драка в ФНЛ! Фанаты «Факела» выбежали на поле и набросились на футболистов

Первая часть сезона для «Факела» в ФНЛ закончилась отвратительно. На домашнем стадионе воронежцы уступили «Нижнему Новгороду» со счётом 0:2 и заняли последнее место в лиге по итогам 25 туров.

Всё бы ничего, да только болельщиков вывели из себя результаты команды Владимира Бесчастных. После матча несколько фанатов выбежали на поле и набросились на футболистов «Факела». В результате завязалась потасовка, остановить которую смогли лишь стюарды и сотрудники полиции. Вмешаться пришлось также и диктору.



«Прекратите безобразие на поле!», — разносилось над стадионом в Воронеже.

Однако после игры наставник «Факела» был спокоен и самокритичен.



«Поскольку за результат отвечаю я, естественно поставлю себе «двойку». Можно много говорить, что стало что-то получаться. Но результата по-прежнему нет. Причина? Недостаток индивидуального мастерства.



Это неправильно, что с Восточной трибуны кинулись. Но 75 минут люди видели, что команда играет, что парни стараются. Поддерживали как никогда. Болельщикам спасибо за всю игру, они гнали нас вперед. Но, к сожалению, в футболе решают голы, а я не могу их забивать», — отметил Владимир Бесчастных.

Российский специалист возглавляет команду с середины октября. Под руководством Бесчастных «Факел» потерпел 6 поражений, одержал одну победу и один раз сыграл вничью. Пока у бывшего тренера молодёжки «Спартака» в Воронеже не получается.

Тем не менее есть и другая версия, почему болельщики устроили потасовку. Некоторые фанаты считают, что в матче между «Факелом» и «Нижним Новгородом» отсутствовала спортивная борьба. Якобы воронежцы пропустили два очень странных мяча в концовке.



Не берёмся говорить, насколько эта точка зрения правдива. Однако со стороны казалось, что гостям легко давались забитые голы. Сначала хавбек Павел Голышев без проблем накрутил двоих соперников в штрафной и отправил мяч в сетку, а затем его партнёр по команде, оставшись в одиночестве на линии вратарской, после подачи углового удвоил преимущество своей команды.