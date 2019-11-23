Лэмпард сыграл смелее, чем Гвардиола. «Челси» даже больше владел мячом

К главному матчу тура команды подошли в положении, которое вряд ли кто-то предвидел в августе. «Челси» был третьим – и это отличный промежуточный результат для команды, переживающей настолько глубокую перестройку. А вот четвёртое место «Ман Сити» с отставанием в одно очко от гостей и в 12 от лидера – это результат, к которому невозможно привыкнуть. Даже со скидкой на травмы и невезение.

Первый гол сломал игру Гвардиолы. Чемпион не имеет права быть таким хрупким Нельзя победить «Ливерпуль», играя хорошо всего 16 минут.

Матч начался неожиданно. Конечно, «Сити» в фирменном стиле пошёл вперёд, но при счёте 0:0 «Челси» при владении мячом располагался на поле даже смелее, чем хозяева. В позиционных атаках, когда у «Сити» впереди оставались Агуэро плюс кто-то ещё (чаще Де Брёйне и Марез, реже Сильва и Стерлинг), гости оставляли своих защитников два в два. Эта смелость не приводила к остроте (моменты «Челси» создавал в быстрых атаках), но показывали, насколько Фрэнк Лэмпард уверен в своих игроках. Статистика владения по гола почти равная: 52% на 48%, в точности паса минимальное преимущество за гостями. После гола «Челси» не успокоился и не стал защищать результат: с 21 минуты до конца тайма владение гостей перевалило за 60%. Слишком смелая игра в итоге стоила «Челси» гола, но об этом позже. А пока отметим несколько индивидуальных выступлений.

Первое: блестящая игра Абрахама без мяча. Он не столько мешал Стоунсу, сколько не давал пасовать на Родриго. Повторять движения игрока, который у тебя за спиной – сложная задача, особенно для нападающего. Но Абрахам именно этим и занимался. В первые полчаса меньше, чем Родриго мяча касались только три полевых игрока «Сити». Его замена была вынужденной, но пока Родриго играл, он был выключен. Эта выключенность – заслуга Абрахама.



Второе: когда-то я тоже называл Н’Голо Канте опорником. Прошу прощения, я больше не буду. Давайте обойдёмся без этих штампов. Канте – совершенный игрок в мяч ногами, а остальное детали. В эпизоде с голом Канте (вес – 68 кг) выиграл борьбу корпусом у Менди (вес – 85 кг), обработал сложнейший пас правой и пробил из борьбы левой. Нет, это не просто опорник.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Третье: значение Де Брёйне для «Сити» невозможно переоценить. Во второй половине первого тайма, когда «Челси» вёл и владел мячом, все попытки хозяев контратаковать шли через него. За 25 минут он выполнил 11 пасов на атакующей трети поля (больше всех), три паса под удар (больше всех) и нанёс два удара (только у Агуэро столько же). Ну и забил, хотя и благодаря рикошету. Огромная продуктивность в самом трудном для «Ман Сити» отрезке матча.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Четвёртое: Марез опять показал себя игроком для больших матчей. Он уничтожал Эмерсона дриблингом (пять обводок за матч – больше всех на поле), трогательно пытался отбирать мяч (пять попыток отбора, ни одной успешной) и забил победный гол за счёт высочайшего индивидуального класса. В то время как от короткого перепаса игроков «Сити» уже потихоньку сводило зубы, он протащил мяч так, как будто против него были не игрок сборной Италии и финалист чемпионата мира, а два любителя.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Челси» проиграл первый тайм, но сыграл его лучше. Основная причина – грамотное сочетание перекрывания линий паса с интенсивным прессингом. Абрахам не давал хозяевам вести игру через Родри, и это вынуждало игроков «Сити» чаще задействовать фланги. Там прессинг гостей был мощнейшим. 10 оборонительных действий (попыток отбора, перехватов, заблокированных пасов и фолов) в первом тайме лондонцы совершили на правой бровке, семь – на левой. «Сити» перебил соперников по количеству ударов, но только за счёт дальних попыток (8:3). Такое количество дальних ударов – лучшее доказательство того, что игра шла не по плану Гвардиолы, пусть даже одна из попыток Де Брёйне и привела к голу. По ударам из пределов штрафной «Челси» даже немного лучше (7:8).

Во втором тайме «Сити» неожиданно отреагировал на давление «Челси». Вместо того, чтобы ввязаться в борьбу за мяч (что напрашивалось, учитывая стиль Гвардиолы), хозяева отдали мяч и сосредоточились в выдавливании гостей на неудобные позиции. Теперь уже игроки «Сити» не давали разыгрывать мяч через центр и прессинговали на флангах. Де Брёйне и Гюндоган вдвоём закрывали опорную зону. Отсюда неожиданная статистика второго тайма: минимальное преимущество гостей по владению (51% на 49%), немного лучшая точность паса (87% на 84%), но хозяева чаще заходили с мячом в опасную зону (153 паса в атакующей трети поля на 117).



Очень неожиданный способ контролировать игру от Гвардиолы, но он сработал. После игры Хосеп похвалил команду за второй тайм и сказал, что он удался команде лучше, чем первый.

«Челси» не реализовал моменты, когда был лучше соперника, и ничего не смог противопоставить «Сити» во втором, когда хозяева заиграли по-другому, но опять действовал смело. По итогам 90 минут «Сити» владел мячом всего 46% времени, это личный антирекорд Гвардиолы за всю его карьеру. Но такая смелость Лэмпарда уже не удивляет: мы привыкли, что Фрэнк готов скорее проигрывать, чем отступать от своего стиля, и пока команда держится в зоне Лиги чемпионов, никто не станет его за это критиковать. А «Сити» сократил отставание от «Ливерпуля» до девяти очков. Слишком много, чтобы говорить о гонке, но недостаточно, чтобы о ней не думать.



Чтобы читать больше материалов автора о европейском футболе, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».