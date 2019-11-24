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«Фламенго» — «Ривер Плейт» — 2:1, Кубок Либертадорес, Витиньо отдал голевой

«Фламенго» — «Ривер Плейт» — 2:1
Николай Егорычев
Повторение легендарного финала «МЮ» — «Бавария» в Америке! Поучаствовал Витиньо
Однажды бывший «армеец» уже выигрывал Кубок Либертадорес.
Футбол / Южная Америка 0

Футбольный мир видел уже нечто подобное. Чуть больше двадцати лет назад «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов 1999 года. Тогда «красные дьяволы», уступая по ходу матча, забили два гола в течение трёх минут, причём уже в компенсированное время. Тот камбэк считается одним из величайших в истории футбола. Финал Кубка Либертадорес 2019 года также войдёт в их число.

Есть ещё один схожий момент между этими двумя матчами. В 1999 году победу «Манчестер Юнайтед» принесли игроки, вышедшие на замену – Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер. В этом году судьбу главного трофея Южной Америки во многом решил Витиньо. Экс-игрок ЦСКА появился на поле в концовке встречи, и почти сразу после его выхода «Фламегно» сравнял счёт.

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Бывший «армеец» подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр и отдал разрезающую передачу на Джорджиана Де Арраскаэту. Уругвайский хавбек, войдя в штрафную, выполнил прострел на дальнюю штангу, где находился Габриэл. Бразильский форвард сравнял счёт, а спустя три минуты и вовсе забил победный мяч. Эта игра стала, пожалуй, лучшей для «Габигола» в его карьере.

Кубок Либертадорес. Финал
23 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
0:1 Борре – 14'   1:1 Габриэл – 89'   2:1 Габриэл – 90+2'
Удаления: Габриэл – 90+5' / Паласиос – 90+5'

Победа в Кубке Либертадорес 2019 года стала второй для «Фламенго» в истории клуба, а Витиньо стал вторым «армейцем», завоевавшим этот трофей. В 2013 году Жо, выступавший ранее за ЦСКА, стал победителем Кубка Либертадорес в составе «Атлетико Минейро». Один из мячей в ворота парагвайской «Олимпии» отправил именно Жо.

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