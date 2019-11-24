Повторение легендарного финала «МЮ» — «Бавария» в Америке! Поучаствовал Витиньо

Футбольный мир видел уже нечто подобное. Чуть больше двадцати лет назад «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов 1999 года. Тогда «красные дьяволы», уступая по ходу матча, забили два гола в течение трёх минут, причём уже в компенсированное время. Тот камбэк считается одним из величайших в истории футбола. Финал Кубка Либертадорес 2019 года также войдёт в их число.
Есть ещё один схожий момент между этими двумя матчами. В 1999 году победу «Манчестер Юнайтед» принесли игроки, вышедшие на замену – Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер. В этом году судьбу главного трофея Южной Америки во многом решил Витиньо. Экс-игрок ЦСКА появился на поле в концовке встречи, и почти сразу после его выхода «Фламегно» сравнял счёт.
Бывший «армеец» подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр и отдал разрезающую передачу на Джорджиана Де Арраскаэту. Уругвайский хавбек, войдя в штрафную, выполнил прострел на дальнюю штангу, где находился Габриэл. Бразильский форвард сравнял счёт, а спустя три минуты и вовсе забил победный мяч. Эта игра стала, пожалуй, лучшей для «Габигола» в его карьере.
Победа в Кубке Либертадорес 2019 года стала второй для «Фламенго» в истории клуба, а Витиньо стал вторым «армейцем», завоевавшим этот трофей. В 2013 году Жо, выступавший ранее за ЦСКА, стал победителем Кубка Либертадорес в составе «Атлетико Минейро». Один из мячей в ворота парагвайской «Олимпии» отправил именно Жо.
- 24 ноября 2019
-
14:30
-
14:29
-
14:12
-
14:01
-
13:38
-
13:34
-
13:25
-
13:09
-
13:03
-
12:50
-
12:30
-
12:21
-
12:01
-
11:31
-
11:31
-
11:03
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:05
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
08:11
-
05:24
-
04:26
-
03:25
-
02:01
-
01:51
-
01:34