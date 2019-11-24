Первый матч Тедеско за пределами Москвы. 21 удар, ноль голов

Дмитрий Парфёнов играл против своей бывшей команды, которую победил в четырёх из восьми предыдущих матчей в качестве главного тренера «Урала» и «Тосно». Экс-защитник «Спартака» переигрывал и Массимо Карреру, и Рауля Рианчо, и Олега Кононова, а сегодня впервые встретился с Доменико Тедеско. Екатеринбуржцы отставали от москвичей на два очка, так что в случае успеха обходили красно-белых в таблице.

«У «Урала» есть Парфёнов, но я хочу, чтобы выиграл «Спартак». Прогноз тура Рейнгольд решил поддержать красно-белых.

Но против Тедеско, видимо, будет сложнее – немец не уступил Парфёнову. Первая игра Доменико в «Спартаке» за пределами Москвы завершилась вничью. Приемлемый результат, учитывая история противостояний тренера «Урала» с красно-белыми.

Вот что происходило в Екатеринбурге.



— Хозяева вышли на игру в футболках, посвящённых Дню матери. В «Спартаке» тоже не забыли о важном празднике. Столичный клуб опубликовал фотографии своих игроков с мамами, напомнив болельщикам о необходимости поздравить самых близких женщин.

— Главный тренер «Спартака» поменял двух игроков по сравнению с предыдущим матчем РПЛ с «Крыльями Советов». Залечивший травму Илья Кутепов и Андре Шюррле вышли в основе вместо Ильи Гапонова и Эсекьеля Понсе. Немец оставил схему с тремя центральными защитниками.

— Тедеско, видимо, рассчитывал, что у «Спартака» будет получаться выманивать «Урал» на высокий прессинг. Тренер гостей придумал любопытное решение для выхода в атаку. Алекс Крал (а иногда и Наиль Умяров) опускался в линию обороны, правый и левый центральные защитники смещались к флангам, а «бровочники» Роман Зобнин и Айртон поднимались высоко, превращаясь фактически в полузащитников.



Возможно, это будет эффективно работать в следующей игре с «Зенитом», а вот команда Парфёнова не лезла вперёд крупными силами.



— Крал не только становился дополнительным защитником при розыгрыше мяча, но и неожиданно показал себя умелым дриблёром на чужой половине поля. Едва ли не самый опасный момент до перерыва «Спартак» создал благодаря тому, что чех обыграл с места двоих соперников и сделал передачу на Айртона. И это был не единственный случай, когда Крал разбирался с защитниками «Урала» один в один.



— В первом тайме «Спартак» контролировал мяч 58% времени, правда, в основном на своей половине. Однако красно-белые всё равно были ближе к голу и превзошли «Урал» по ударам – 8:4 (в створ – 2:2). Вдобавок команда Тедеско заработала шесть угловых, которыми воспользовалась неэффективно. Из моментов хозяев заслуживает упоминания падение Дениса Кулакова в чужой штрафной после редкой быстрой атаки уральцев. Спорный эпизод, хотя даже повтор не позволяет утверждать, что Георгий Джикия фолил.

Главное достижение Тедеско: «Спартак» почти перестал пропускать быстрые атаки Одна из самых губительных хронических болезней команды близка к излечению.

— Первая замена в матче на исходе часа игры отчасти вынужденная. Умяров два раза сфолил за короткий отрезок и рисковал заработать удаление за две жёлтые карточки. Тедеско, почувствовав, что молодой полузащитник начинает заигрывается, выпустил самого дорогого новичка в истории «Спартака» Гуса Тиля. Ещё через пару минут Понсе заменил Шюррле. Статистика немца в Екатеринбурге: три неточных удара и одна ключевая передача.

— Второй тайм по ударам тоже остался за командой Тедеско – 13-7 (в створ – 4-5). Концовка получилась горячей. Немецкий тренер «Спартака» после матча наверняка будет говорить о реализации моментов. Зато для много пропускающего «Урала» каждая игра на ноль в РПЛ – достижение. Но в целом по такой вязкой, не впечатлявшей скоростями игре ничью нельзя назвать несправедливым результатом.