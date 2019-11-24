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Болельщики в Екатеринбурге оскорбляли Артёма Дзюбу

Болельщики в Екатеринбурге оскорбляли Артёма Дзюбу
Анатолий Романов
Болельщики «Спартака» в Екатеринбурге посылали Дзюбу. Снова
У этой песни всё тот же мотив, что и в Сан-Марино.
Футбол / РПЛ 0

На матче «Спартака» и «Урала» в Екатеринбурге болельщики красно-белых вновь вспомнили про Артёма Дзюбу – затянули всё то же, что и в Сан-Марино, на всё тот же самый мотив, что звучал на крохотном стадионе в карликовом государстве. «Дзюба-Дзюба, иди…» (понятно куда).

После Сан-Марино реакция на такое поведение последовала незамедлительно, что в целом неудивительно – вокруг сборной сейчас всячески стараются создать фон доброты, любви и гордости. А тут раскол, да ещё среди болельщиков.

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После акции в Сан-Марино, к сожалению, возможны последствия.

«У меня просто иногда нет слов. Это чьи были болельщики?» – удивлялся Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

«Мы не можем оставить такой случай без последствий. Мы сделаем всё, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020», — заявил позже генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

После матча в Екатеринбурге – то же.

«Российская Премьер-Лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — подчеркнули в РПЛ.

Большого секрета в ненависти к Дзюбе со стороны спартаковских болельщиков нет: он в их глазах «Иуда», воспитанник, который, уехал за деньгами в «Зенит», якобы украл кошелёк Быстрова и ещё долго оскорблял фанатов «Спартака». Но почему сейчас эти чувства вновь решили вылиться в массовый флешмоб, пока не совсем понятно.

История с Дзюбой показывает: вокруг сборных всегда будут фальшивые фанаты
Нередкий случай, когда клубные пристрастия выше сборной.
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