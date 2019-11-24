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Болельщики «Витесса» требуют отставки российского тренера Леонида Слуцкого

Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Анатолий Романов
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого. Ненадолго у них терпения хватило
Хештег #SlutskyOut набирает популярность в «Твиттере».
Футбол / Прочие турниры 0

Леонид Слуцкий попал в самую тяжёлую ситуацию за время заграничных странствий. Воскресное поражение от «Спарты» (0:2) стало четвёртым подряд для «Витесса» и породило в соцсетях шквал болельщицкого негодования. Своё отношение к сложившейся ситуации поклонники команды выразили не нуждающимся в переводе хештегом #SlutskyOut. Вот несколько характерных постов на эту тему в «Твиттере».

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 14-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 18:45 МСК
Спарта
Роттердам
Окончен
2 : 0
Витесс
Арнем
1:0 Матей – 30'   2:0 Сметс – 83'

«Посмеёмся над этим. Поклонникам „Витесса“ это тоже понравится, мы возьмем этот аргумент с собой. Идея: отставка Слуцкого даст эффект шока и принесёт три очка дома против „Фейеноорда“.

«Тебе должно быть стыдно за себя, «Витесс»!"

«Тяжёлая игра, очень тяжёлый оппонент. Теперь мы усердно тренируемся на следующей неделе, перед таким же тяжёлым соперником, и снова проигрываем».

«Возьмите Эдварда Стюринга (бывший игрок, а ныне тренер „Витесса“. — Прим. „Чемпионата“). Не связывайтесь со Слуцким».

«Слуцкий, что ты делаешь? 0 тактики, ФК „Счастливчик“ и ФК „Длинный пас“.

«Отставка Слуцкого стала ещё на шаг ближе".

«Как хорошо идёт мой „Витесс“! Восемь пропущенных голов за четыре матча и целых два забитых. Так держать!»

«4 раза подряд, без шансов, без боя… Время отправить сумасшедшего в Москву».

«Скандальное издевательство. Какое слабое шоу снова. Пока только слова, а не дела. Позор тебе».

«Извините, но, пожалуйста, сделайте выводы до Рождества 2019 года!»

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