Еськов отстранен, пенальти «Ростову» надо было перебить. Егоров – о судействе

Александр Егоров по итогам очередного тура традиционно разбирает судейские ошибки. Больше всего вопросов вызвали два матча: «Динамо» — «Ростов» и «Оренбург» — «Ахмат». С них и начали.

Кто звонил после тура

— После этого тура говорил с «Ростовом». Понятно, когда одной команде бьют два пенальти, все кипят. Это нормальный диалог: мне задали вопросы, я объяснил свою позицию.

Пенальти в матче «Динамо» — «Ростов»

Что за момент: в ворота «Ростова» были назначены два пенальти.

«Второй пенальти – смех!» Матч «Динамо» и «Ростова» закончился скандалом Шунин стал героем матча, а Карпин — возмущён.

— По мнению департамента, все пенальти в матче «Динамо» — «Ростов» назначены справедливо.



Что за момент: нужно ли было перебивать второй пенальти?



— В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно — из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч. На видео видно, что Шунин совершает движение, но где его нога — не видно. Во время удара позиция осталась такой же. Не буду утверждать, что Шунин стоит на линии: по ощущениям, одна его нога её не касается. Если так, то ассистент должен был дать команду перебить пенальти.



Ошибка ли это? Я говорил с ассистентом, тот сказал, что вратарь совсем чуть-чуть сошёл с линии. У меня нет доказательств, что он на ней стоит. Ассистент должен был дать сигнал судьей, что пенальти надо перебить. Но он ошибся, к сожалению.



По матчу прошлого тура «Ростов» — «Тамбов».



— Комиссия признала, что пенальти в ворота «Тамбова» был верным.

«Оренбург» — «Ахмат»

Что за момент: судейство Еськова.



— «Оренбург» написал письмо для рассмотрения судейских решений на комиссии. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначение не получит. Слова Федотова комментировать не буду, я отвечаю за своё направление. Повод быть нами недовольным у него, конечно, есть.

«Тамбов» — «Локомотив»

Что за момент: отменённый гол «Тамбова».



— В этой атаке было две фазы: в первой идёт подача, во второй футболист «Тамбова» играет головой и скидывает мяч своему одноклубнику, который стоит в офсайде. Так что арбитр абсолютно правильно отменил гол.

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«Урал» — «Спартак»

Что за момент: нужно ли было назначать пенальти за падение Кухарчика в штрафной?



— Джикия чуть проиграл позицию, выставил руку, но она не составляла преграды и не задерживала. Для департамента этот момент не является препятствием для продолжения игры.

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«Арсенал» — «Краснодар»

— «Арсенал», по всей видимости, обратится с письмом в экспертную комиссию по поводу судейских решений. У них есть вопрос по падению Горбатенко, а также в их ворота был назначен пенальти, который у руководства клуба вызвал недовольство.

«Рубин» — «Зенит»

Что за момент: голы Дзюбы и Маркова были забиты из офсайда?



— Качество картинки не позволяет нам начертить офсайдную линию, так что считаю, что ассистенты приняли правильное решение, продолжив игру и в той, и другой ситуации. Хотя, по ощущениям, и там, и там малюсенькие офсайды были — VAR бы их, наверное, увидел. Ассистент стоял в линию, не доверять мы ему не можем. Было бы плохо, если бы в одной ситуации игру продолжили, а в другой – нет. В данной ситуации ассистенты всё сделали правильно.