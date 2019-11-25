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Разбор судейских ошибок в матче 17-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов»

Разбор судейских ошибок в игре «Динамо» – «Ростов»
Анатолий Романов
Шунин нарушал правила, когда ему били пенальти. Но и Бабурин хитрил!
Продолжаем разбирать пенальти из матча «Динамо» – «Ростов».
Футбол / РПЛ 0

Работа судьи Василия Казарцева на матче «Динамо» – «Ростов» едва ли не главная тема для обсуждений после 17-го тура РПЛ. Прежде всего, вопросы к арбитру из Петербурга были связаны с назначением пенальти. Однако голкипер ростовчан Егор Бабурин обратил внимание ещё на одну деталь, которую, по его мнению, упустили Казарцев и видеоассистенты.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
23 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Попов – 13'   1:1 Филипп – 33' (пен)   2:1 Филипп – 90' (пен)

«Четвёртый гол в матче с «Зенитом»: мне бьёт Дзюба, я ловлю. Судья Аверьянов уверенно говорит, что я вышел. Вот Антон Шунин выходит — это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент. Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев всё время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасёв?» – удивлялся на камеры Бабурин.

Похоже, повтор подтверждает правоту голкипера «Ростова». Шунин действительно не касается ногами линии ворот в момент удара Алексея Ионова. Он немного выдвинулся вперёд, а, значит, нарушил правила.

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сегодня на пресс-конференции прокомментировал претензии ростовчан:

«По мнению департамента, все пенальти в матче «Динамо» и «Ростова» назначены справедливо, – подчеркнул Егоров. – В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно: из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч. Я разговаривал с ассистентом судьи, который сказал, что вратарь чуть-чуть ушёл с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошёл, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся».

Еськов отстранен, пенальти «Ростову» надо было перебить. Егоров – о судействе
Ошибки 17-го тура РПЛ.

Вроде бы тема закрыта. Вот только повторы доказывают ещё кое-что: Бабурин, возможно, невольно, лукавил, когда утверждал, что вынужден был стоять на линии по приказу судьи. На этих скринах хорошо видно, как Егор нарушает правила в моменты ударов Максимилиана Филиппа. Его ноги не на линии. Напомним, немецкий форвард реализовал два одиннадцатиметровых: на 33-й и на 90-й минутах. Интересно, дал бы Казарцев динамовцам перебить с «точки», если бы Филипп проиграл дуэль голкиперу «Ростова»?

Как видите, вратари РПЛ не боятся нарушать правила, стремясь помешать сопернику забить с пенальти. Тот же Бабурин не становится осторожнее даже при работающей системе VAR. Нашим арбитрам необходимо прийти к единой трактовке подобных эпизодов: либо всегда закрывать глаза на маленький обман, либо судить строго по правилам каждый эпизод.

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