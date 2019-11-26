Россию рекомендуют не пускать на ЧМ-2022. ВАДА снова лезет в дела ФИФА

ВАДА рекомендовало отстранить Россию от турниров на четыре года. Об этом и другом — в обзоре новостей дня.

Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА



Сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.



Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории. После найденных несоответствий ВАДА открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.



При этом, участию сборной России в Евро-2020 ничем не угрожает.

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Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче «Оренбург» — «Ахмат»



Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подвёл итоги работы арбитра Алексея Еськова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Ахмат» (1:2).



«Оренбург» написал письмо. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначения не получит. У «Оренбурга» есть к нам справедливые вопросы», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Ахмат», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (19) — на 10-м месте. Лидером соревнований по итогам 17 туров является петербургский «Зенит», набравший 39 очков.

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В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»



Портал Calciomercato.com раскрыл подробности возможного перехода полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус».



По информации источника, бьянконери долгое время наблюдали за прогрессом 24-летнего россиянина, а после его удачного выступления в матчах со «старой синьорой» в Лиге чемпионов стали всерьёз рассматривать его приобретение по окончании нынешнего сезона. Представители Миранчука предложили игрока «Ювентусу», а сам Алексей выразил желание присоединиться к итальянской команде. При этом, вопреки появлявшимся ранее сообщениям, утверждается, что переход хавбека ещё не согласован.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Локомотив» договорились о трансфере Миранчука за € 20 млн. При этом в московском клубе высмеяли слухи о возможном переходе.



Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.

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«Спартак» не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в «Лужники»



Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не собирается переносить матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА со своего стадиона «Открытие Арена» в «Лужники».



«Зачем „Лужники“? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит „Лужники“, болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», — приводит слова Федуна «Р-Спорт».



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 4 или 5 марта 2020 года.



На пути к четвертьфиналу «Спартак» обыграл «КАМАЗ» и «Ростов» с одинаковым счётом 2:1. ЦСКА оказался сильнее «Алании» со счётом 3:1 и «Уфы» (1:0).

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ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу



Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.

Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год. До переезда в Китай в начале прошлого года он также защищал цвета «Бурсаспора» и «Сошо», воспитанником которого является. В январе этого года сообщалось об интересе к конголезцу со стороны «Барселоны».



В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги (12 – в основе), в которых записал на свой счёт 8 голов (1 – с пенальти) и 4 результативные передачи. «Бэйцзин Гоань» после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства, на 2 очка отставая от «Гуанчжоу Эвергранд».

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Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии



«Пари Сен-Жермен» собирается продлить контракт с нападающим клуба Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.



Спортивный директор клуба Леонардо считает главной целью «ПСЖ» продлить соглашение с молодым французским форвардом, хоть и нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Ни размер заработной платы, ни длительность ещё не обсуждались, но, как сообщает источник, переговоры носят прямой характер. Также в клубе опровергли информацию о том, что парижане намеревались предложить Мбаппе € 30 млн, заявив, что это совершенно «нелепо».



Нападающий также понимает, что чем дольше он будет в «ПСЖ» и чем дольше будет его контракт с клубом, тем сложнее ему будет покинуть команду. Мбаппе не подпишет новое соглашение, если в новый контракт не будет включён пункт, позволяющий ему вести переговоры о своём уходе с опредёленной даты.



Основным претендентом на приобретение Килиана Мбаппе является мадридский «Реал». Сам француз неоднократно заявлял, что всегда мечтал играть в испанском клубе.