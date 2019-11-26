Так что ВАДА сделает с нашим футболом? Отвечаем

Исполком ВАДА, заседание которого состоится 9 декабря в Париже, с вероятностью в 99,9% утвердит рекомендации комиссии по соответствию. В числе этих рекомендаций – запрет на проведение в России крупных международных соревнований. В их число входит и Евро-2020. Разбираемся, чем грозят возможные санкции российскому футболу.

Какие санкции могут быть?

Рассмотрим худший вариант: 9 декабря исполком ВАДА принимает все решения комиссии по соответствию.



То есть будут выполнены вот эти пункты:



— в течение четырёх лет Россия не может проводить и даже подавать заявку на проведение каких-либо крупных турниров (major events);



— в случае если право проведения крупного турнира России уже предоставлено, организация-подписант должна это право отозвать и перенести соревнования в другую страну. Иной вариант будет рассматриваться только в случае, если перенос юридически и практически невозможен;



— российский флаг не будет подниматься на любом крупном турнире в течение четырёхлетнего периода.

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года! Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.

Что грозит Евро-2020 в Санкт-Петербурге?

В России в ближайшие годы запланированы три крупнейших международных футбольных события, первое из которых – матчи Евро-2020. Этот турнир проходит под юрисдикцией УЕФА, которая не является прямым подписантом ни Стандарта соответствия, ни Кодекса ВАДА. Но при этом входит в ФИФА, которая все документы подписала.



Пройдут ли игры чемпионата Европы в Санкт-Петербурге и вообще, примет ли сборная России участие в главном турнире следующего года? На этот вопрос ответил партнёр юридической фирмы SILA International Lawyers Михаил Прокопец.



«Как подписант Кодекса ВАДА и Стандарта соответствия, ФИФА должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства. На мой взгляд, есть шансы, что УЕФА тоже.



К сожалению, решение, которое будет принято исполкомом ВАДА, затронет и футбол. Но не клубный, а турниры сборных, а именно major events. В заявлении ВАДА было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы.



Всё зависит от того, как ВАДА будет интерпретировать понятие major event. Возможно, это будут любые крупные международные турниры. Но пока речь только о чемпионате мира.



Насчёт того, под угрозой ли проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, я пока ничего сказать не могу. А участию сборной России в самом турнире, на мой взгляд, ничего не угрожает.



Если будет доказано, что ни один футболист и тренер не нарушал антидопинговых правил, то и вопросов не будет. Кроме одного – под каким флагом команда туда поедет?» — отметил Прокопец.



Тут важно отметить два момента.

Первый. Жеребьёвка чемпионата Европы состоится 30 ноября. Вопросы по Евро-2020 могут возникнуть только в том случае, если ФИФА будет настаивать на том, чтобы УЕФА выполнял абсолютно все требования ВАДА. Если российская сторона подаст апелляцию на решение исполкома ВАДА и дело будет разбираться в Спортивном арбитражном суде, пройдёт как минимум три месяца. Переносить в апреле запланированные на июнь матчи будет уже и юридически, и практически невозможно.



Второй. Если Россия проиграет дело в CAS, то тогда российских футболистов и тренеров для участия в Евро-2020 обяжут проходить через «фильтры допуска». Но тут, как уже сказал Прокопец, всё зависит от трактовок major events и позиции ФИФА.



Судя по тем данным, что есть на текущий момент, ни сборной России на Евро-2020, ни матчам чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.

Примет ли сборная России участие в отборочном турнире ЧМ-2022?

Вот тут есть большая вероятность, что на ЧМ-2022 наши футболисты будут пробиваться без своего флага и гимна в качестве независимой команды.



«На основании того документа, что был опубликован, утверждать ничего нельзя. Его можно только так или иначе интерпретировать. Утверждать можно только то, что ФИФА однозначно должна выполнять любые решения исполкома ВАДА, которые будут приняты 9 декабря.



Если ВАДА примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет. Только в качестве независимой команды», — пояснил Прокопец.



«Никакой опасности для футбола не существует. Единственное, что может обсуждаться, – обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на Олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание», — сказал почётный президент РФС, бывший первый вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Отберут ли у России пляжный чемпионат мира 2021 года?

«Это один из вероятных сценариев, что пляжный чемпионат мира 2021 года будет перенесён из России в другую страну», — сказал Прокопец.



Чемпионат мира, хоть и пляжный, как раз входит в категорию major events.



Тут других вариантов нет.

Что с финалом Лиги чемпионов и вообще с клубными турнирами?

Клубные турниры в категорию major events не входят. Так что участию наших клубов в еврокубках ничто не должно угрожать.



«Клубного футбола никакие санкции коснуться не должны», — предположил Прокопец.



Скорее всего, Санкт-Петербург останется в качестве места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Но точного ответа на этот вопрос пока не может дать никто.