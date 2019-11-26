Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Локомотив» — «Байер», 26 ноября 2019, Лига чемпионов, онлайн-трансляция

«Локомотив» — «Байер», онлайн-трансляция
«Чемпионат»
«Локомотив» — «Байер»: отцепить немцев! LIVE!
Весь лигочемпионский вторник — в одной трансляции!
Футбол / Лига чемпионов 0

19:03. В ожидании игры послушаем Юрия Палыча.

19:01. А пока суть да дело, оставляйте в комментах прогнозы на «Локо» — «Байер». Потом проверим, какие из вас оракулы.

19:00. Во втором временном слоте у нас сегодня сразу две крутые вывески. «Реал» — «ПСЖ» и «Ювентус» — «Атлетико». Уверены, гранды не дадут сегодня заскучать и уснуть раньше времени. И да, великий и ужасный Жозе Моуринью возвращается в Лигу чемпионов — тоже событие категории «топ»!

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
26 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
26 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания

18:55. Приветствуем вас, друзья! Осень неумолимо движется к завершению, а футбольная Лига чемпионов — к промежуточному финишу. До конца группового этапа осталось всего два тура. Предпоследний стартует сегодня. Наше внимание, разумеется, первым делом будет приковано к морозной Москве, и конкретно к Черкизово. Но и о других играх вторника за встречей «Локомотива» с «Байером» не забудем. С нашей трансляцией вы точно не упустите сегодня ничего важного и интересного.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
26 ноября 2019, вторник. 20:55 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019