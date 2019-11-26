«Локомотив» — «Байер»: отцепить немцев! LIVE!

19:03. В ожидании игры послушаем Юрия Палыча.
19:01. А пока суть да дело, оставляйте в комментах прогнозы на «Локо» — «Байер». Потом проверим, какие из вас оракулы.
19:00. Во втором временном слоте у нас сегодня сразу две крутые вывески. «Реал» — «ПСЖ» и «Ювентус» — «Атлетико». Уверены, гранды не дадут сегодня заскучать и уснуть раньше времени. И да, великий и ужасный Жозе Моуринью возвращается в Лигу чемпионов — тоже событие категории «топ»!
18:55. Приветствуем вас, друзья! Осень неумолимо движется к завершению, а футбольная Лига чемпионов — к промежуточному финишу. До конца группового этапа осталось всего два тура. Предпоследний стартует сегодня. Наше внимание, разумеется, первым делом будет приковано к морозной Москве, и конкретно к Черкизово. Но и о других играх вторника за встречей «Локомотива» с «Байером» не забудем. С нашей трансляцией вы точно не упустите сегодня ничего важного и интересного.
- 26 ноября 2019
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