«Локомотив» — «Байер»: отцепить немцев! LIVE!

19:03. В ожидании игры послушаем Юрия Палыча.

19:01. А пока суть да дело, оставляйте в комментах прогнозы на «Локо» — «Байер». Потом проверим, какие из вас оракулы.

19:00. Во втором временном слоте у нас сегодня сразу две крутые вывески. «Реал» — «ПСЖ» и «Ювентус» — «Атлетико». Уверены, гранды не дадут сегодня заскучать и уснуть раньше времени. И да, великий и ужасный Жозе Моуринью возвращается в Лигу чемпионов — тоже событие категории «топ»!

18:55. Приветствуем вас, друзья! Осень неумолимо движется к завершению, а футбольная Лига чемпионов — к промежуточному финишу. До конца группового этапа осталось всего два тура. Предпоследний стартует сегодня. Наше внимание, разумеется, первым делом будет приковано к морозной Москве, и конкретно к Черкизово. Но и о других играх вторника за встречей «Локомотива» с «Байером» не забудем. С нашей трансляцией вы точно не упустите сегодня ничего важного и интересного.