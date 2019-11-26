Мбаппе против, возможно, будущего клуба. Слухи про «Реал» уже бесят «ПСЖ»

Накануне матча 5 тура Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан одарил лидера французского клуба Килиана Мбаппе очередной порцией похвалы.

«Я уже давно знаю Мбаппе и влюблён в него как в личность, но сейчас он наш соперник, и ничего более», — отметил специалист за день до матча с парижанами.

Всё бы ничего, только его коллега Томас Тухель слишком нервозно ответил на вопрос журналистов про слова будущего соперника.

«Зидан влюблён в Мбаппе? Не знаю, насколько сильно он в него влюблён. Для «ПСЖ» Мбаппе самый важный игрок, и мы очень рады, что он с нами. Иногда вы любите футболистов, которых не можете заполучить. К сожалению для Зидана, Мбаппе является игроком «ПСЖ», и я думаю, что у Зидана в команде достаточно игроков, которых он любит», — сказал немецкий тренер.

В речи наставника «ПСЖ» чересчур явно выделялись акценты на том, что Мбаппе – игрок его команды, а не Зидана. Тухель упомянул об этом дважды, хотя вопрос про слова Зинедина мог даже и не подразумевать ответа, уедет Килиан в Мадрид или нет.

Тем не менее немецкий специалист решил неслучайно высказаться подобным образом. Дело в том, что «ПСЖ» уже сыт по горло слухами на тему перехода нападающего в «Реал». В начале ноября так же, как и Тухель, сорвался спортивный директор парижан Леонардо.

«Меня это уже раздражает и даже беспокоит. Это не первый раз, когда Зидан говорит о Килиане. Сейчас не лучшее время, чтобы отвлекать его. У Мбаппе ещё два с половиной года контракта с клубом. Нельзя говорить о нём как об игроке «Реала». Пора прекратить спекуляции.

Мы счастливы, что у нас есть такой игрок, как он. Я думаю, что любая команда хотела бы иметь такого игрока у себя в составе. Он — один из лучших игроков в мире, поэтому давайте не будем его трогать», — негодовал Леонардо.

Зинедин Зидан действительно в последнее время чересчур часто вспоминает Мбаппе и даже не скрывает этого. «Я говорю это снова сейчас и всегда буду это говорить», — отвечал специалист на претензии спортивного директора «ПСЖ».

Сам Килиан неоднократно заявлял о желании играть за мадридцев. Кроме того, начало ноября было ознаменовано невероятным обострением темы будущего клуба француза. В СМИ писали о том, что «Реал» предложит за Мбаппе рекордные 400 млн евро, утверждали про нежелание футболиста подписывать новый контракт и про переговоры его агента (матери) с мадридским клубом.

Неудивительно, что из-за такого информационного фона у «ПСЖ» началась головная боль. Контракт с Мбаппе истекает в июне 2022 года, но пока что форвард не торопится подписывать новое соглашение со своим клубом. Сейчас он близок к уходу из «ПСЖ» как никогда.

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Как сообщает авторитетное французское издание L'Equipe, нападающий понимает, что чем дольше он будет в клубе, и чем больше окажется его срок контракта, тем сложнее ему будет покинуть команду. Мбаппе не подпишет новое соглашение, если в новый контракт не будет включён пункт, позволяющий ему вести переговоры о своём уходе с определённой даты.

Подобный пункт, очевидно, означает, что в Париже форвард задерживаться надолго не собирается. Возможно, нападающий мыслями уже в «Реале», а может просто не видит перспектив у своего клуба, с позором вылетевшего из двух последних розыгрышей Лиги чемпионов. Вторая гипотеза должна быть больше по душе болельщикам парижан. Ведь тогда будущее французского форварда зависит не только от выбора Мбаппе, но и от его собственной игры и выступления партнёров.

Пока что «ПСЖ» блестяще проходит групповой этап Лиги чемпионов. Команда Тухеля одержала четыре победы и даже ни разу не пропустила. Без Мбаппе парижане обыграли «Реал», а с участием форварда дважды одолели «Брюгге» и однажды – «Галатасарай».

Теперь же французам вновь предстоит встретиться с испанцами, однако уже с Килианом в составе. Принимая в расчёт последние события, несложно догадаться, к кому вечером 26 ноября на «Сантьяго Бернабеу» будет прикована львиная доля внимания.