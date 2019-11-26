«Локомотив» не то что вторым — даже третьим не будет.

Один брат хорошо, а два — хуже. Миранчуки наконец вышли в ЛЧ вместе и проиграли

Несмотря на то, что «Локомотив» выиграл в Леверкузене, команда Юрия Сёмина не имела преимущества в очках над «Байером» перед матчем 5-го тура. Домашняя победа немцев над «Атлетико» оставляла «железнодорожникам» надежду на выход из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места, а, с другой стороны, усложняла борьбу за плей-офф Лиги Европы. Календарь на финише был в пользу представителя Бундеслиги. Если вице-чемпиону России играть в Мадриде, то «Байеру» – дома с потерявшим турнирную мотивацию «Ювентусом». Очевидно, сложившаяся ситуация усложняла Сёмину выбор тактики. Рисковать или выжидать?

«Локомотив» сыграл от себя. Возможно, план Сёмина сработал бы лучше, если бы хозяевам подыграла фортуна и они забили первыми. Но «Байер» в Москве оказался не таким наивным, как в Леверкузене. Немцы взяли реванш, обеспечив себе как минимум плей-офф Лиги Европы. Для «железнодорожников» евросезон закончится в Мадриде.

Рассказываем о главных событиях матча.

— В отличие от игры в Леверкузене Сёмин не стал выставлять трёх «опорников». Группу атаки «Локомотива» составили братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов и Эдер. Смог сыграть заменённый в перерыва матча с «Тамбовом» Ведран Чорлука.

— Поклонники «Локомотива» устроили впечатляющий перфоманс. На трибунах стадиона появилась огромный баннер с надписью «В атаку!», а по ходу игры болельщики зарядили «Локо on fire», заставляя вспоминать неофициальный гимн Евро-2016. Только героем песни теперь была целая команда, а не один конкретный персонаж (Уилл Григг).

— Команда Сёмина, почувствовав энергию трибун, действительно начала матч с атак и агрессивного коллективного отбора. В прессинге сложная роль была у Алексея Миранчука: он разрывался между центральным защитником и центрхавом Чарлесом Арангисом. Несколько раз просил Дмитрия Баринова подняться повыше, но «опорник» опасался оставлять зону, в которую «нырял» Мусса Диаби. В любом случае «Локомотив» на первых минутах заслужил гол и даже забил его. К сожалению, из офсайда. Антон Миранчук чуть-чуть задержался с передачей на брата. То ли не был уверен в скорости Алексея, то ли в собственной точности.

— «Байеру» повезло больше. Немцы забили курьёзный гол после своего первого углового первым же ударом по воротам Гильерме. Точнее, это «Локо» забил сам себе. Эдер неаккуратно вынес мяч – попал прямо в Жемалетдинова. Если бы голкипер остался стоять на месте, то, скорее всего, отбил бы мяч, а из-за одного маленького шага потерял позицию.

— Гол «Байера» обеспечил игре нужную зрелищность. «Железнодорожникам» ничего не оставалось, кроме как раскрываться, чтобы уйти от поражения. К перерыву команда Сёмина вела по ударам – 7:5 (но в створ – 2:4). Верные шансы загубили и хозяева, и гости. Так, финский вратарь Лукаш Градецки, который, возможно, сыграет со сборной России на Евро-2020, показал тем, кто плохо его знает, что способен не только дарить голы «Локомотиву» в Лиге чемпионов. Какой же волшебный сейв совершил Градецки после удара Антона Миранчука в упор!

А нужен ли Миранчук «Ювентусу»? Горькую правду надо принять Переезд в Турин – лишь красивая сказка. Но шанс в Италии у Алексея всё-таки есть.

— В перерыве Бош выпустил дополнительного центрхава Юлиана Баумгартлингера вместо игрока группы атаки Леона Бэйли. Это позволило гостям лучше контролировать мяч и середину поля. «Железнодорожники» оказались не готовы к тому, как поменяется игра «Байера». Немцы организовали несколько опасных атак и забили второй гол. Хозяева проиграли подбор после «стандарта», а Владислав Игнатьев не успел накрыть здорово пробившего Свена Бендера.

— При счёте 0:2 надежда была уже скорее на то, что на глазах скаутов европейских топ-клубов что-то придумает Алексей Миранчук. Командно «Локомотиву» непросто соответствовать скоростям одного из лидеров Бундеслиги на протяжении всех 90 минут, пусть даже на сегодняшний день «Байер» занимает девятое место в чемпионате. Пару-тройку моментов при участии трансферной цели «Ювентуса» москвичи создали. Но вернуться в игру не получилось. Во втором тайме немцы перебили «железнодорожников» – 10:4 (в створ – 2:3). Болельщики так и не дождались гола «Локомотива».