Двух игроков «Брюгге» удалили за празднование гола. Оно того стоило!

Пока вы смотрели за игрой «Локо» и «Байера», в то же время за третью строчку группы A рубились «Галатасарай» с «Брюгге» в Стамбуле. Изначально эта встреча не сулила ничего интересного, да и проходила она довольно буднично. На 11-й минуте хозяева вышли вперёд — Адем Бюйюк неловко обработал мяч в штрафной, однако затем развернулся и поразил дальний угол ворот.

Забив гол, турки постепенно начали отдавать инициативу и стали больше времени проводить в обороне. Бельгийцы, наоборот, серьёзно прибавили в нападении. Когда в матче случился самый забавный эпизод, шла вторая из пяти компенсированных минут. Футболисты «Брюгге» готовились к навалу. Тем не менее вместо подачи с правого фланга нападающий гостей Крепин Дьятта сместился в центр, а затем издали нанёс удар – мяч залетел в притирку со штангой. Тем не менее даже гол не был главный моментом вечера – ещё интереснее стало после того, как счёт сравнялся.

На радостях игроки «Брюгге» побежали к углу поля. Автор гола снял майку, а его партнёр по команде Клинтон Мата, пробив в прыжке по угловому флажку, сломал его. Пребывая в восторге бедолаги запамятовали, что имели по жёлтой карточке. К сожалению для провинившихся, у главного арбитра встречи Ивана Кружляка с памятью проблем не было. Неумолимый рефери сначала показал второй горчичник Дьятте, а затем удалил и Мату. В концовке встречи футболисты «Брюгге» умудрились подпортить настроение не только себе, одноклубникам и главному тренеру, но и болбою – парню пришлось устанавливать новый флажок.

Впрочем, поводов для оптимизма у бельгийцев всё равно намного больше. Не взирая на результат будущего матча с «Реалом», они точно выйдут в плей-офф Лиги Европы, если в 6-м туре ЛЧ «Галатасарай» на выезде не одолеет «ПСЖ».