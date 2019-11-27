Роналду всё ещё не сочетается с Дибалой. Сарри не удаётся это изменить

В последние недели спрятаться от новостей о трудностях отношений между тренером и главной звездой «Ювентуса» было негде. Смелая привычка Маурицио Сарри менять Криштиану Роналду просто не могла не вызвать резонанс – даже если бы португалец реагировал образцово. Но он не вёл себя образцово. Вечером 10 ноября, пока Сарри на послематчевой пресс-конференции рассказывал о травме Криштиану, тот уже ехал домой: покинул стадион до окончания игры с «Миланом». Потом вроде бы травмированный Роналду получил вызов в сборную и дважды за четыре дня вышел в старте, вернулся в Турин, пригласил одноклубников на ужин и не попал в заявку на матч с «Аталантой». «Он ещё не восстановился», — серьёзно объяснил журналистам Сарри.

Одновременно с Маурицио высказались тренер сборной Фернанду Сантуш и сам Криштиану, поэтому в какой-то момент во Вселенной образовались сразу три версии реальности. Вдобавок к версии Сарри («не может играть из-за травмы») появилась версия сборной («У Роналду нет травмы, он готов на сто процентов») и версия футболиста: «Да, я травмирован, но ради «Ювентуса» готов жертвовать собой, чтобы помочь команде». Слушайте, им бы стоило как-то договариваться между собой, прежде чем выходить к прессе.

Сарри оправдывается за замены Роналду. Или троллит главную звезду? Тренер высказался по поводу инцидента в матче с «Миланом».

Роналду и Дибала: суперзвёзды, но не суперсвязка

Не будем исключать, что у Криштиану действительно ушиб (или повреждение связок колена), несмотря на что он иногда может играть (а иногда – нет). Но давайте уже скажем о другой проблеме, которая никак не зависит от этой загадочной травмы.



Роналду по-прежнему не сочетается с Дибалой.



Неудача в попытке решить эту проблему стоила работы Массимилиано Аллегри. Один из самых гибких тактиков в современном футболе не справился с задачей: в сезоне-2017/18 выдающуюся игру показывал Пауло, в следующем сезоне он уже сидел в запасе, а «Ювентус» играл в навесы на Криштиану. Летом Аллегри покинул команду – логичное решение, учитывая, что для туринцев победа в Серии А уже стала чем-то вроде обязательной программы и что их игру невозможно было назвать зрелищной. Но нелогичное именно с учётом умения Аллегри адаптироваться к возможностям состава. Если ему не удалось совместить на поле Дибалу и Роналду так, чтобы стиль команды подходил обоим, задачу явно стоит признать максимально сложной. Отдуваться приходится Сарри, который получил ещё больше игроков (хотя не любит ротацию) и которого, несмотря на миллион качеств, нельзя назвать гибким тренером.

Сарри в «Ювентусе» – ошибка. И для тренера, и для клуба «Старая сеньора» не подходит Маурицио.

В первых турах Дибала оставался в запасе. Потом Сарри попробовал играть с парой форвардом и Федерико Бернардески под ними. Что ж, по крайней мере Дибала не оказывался запертым на правом фланге (как бывало в прошлом сезоне), но связку они так и не образовали. Для начала стиль с большим количеством фланговых атак и навесов на Криштиану всё так же не подходит аргентинцу: ему трудно найти себе место на поле. Стиль с розыгрышем мяча и пасами под рывок за спину защитникам не подходит уже португальцу. Также он не готов создавать глубину атаки, жертвуя собой, чтобы создать пространство для Дибалы в опорной зоне соперника. Зато с этой задачей справляется Игуаин.

Классическое противоречие: у тренера есть два форварда, которые стилистически образуют связку, но есть ещё один, который должен играть. Что делать?

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Что придумал Сарри?

С игровым временем проблем нет: количество матчей позволяет задействовать всех трёх. Со стилем труднее. Аллегри часто использовал третьим форвардом Бернардески, потому что тот дисциплинированно играет без мяча, это критически важно, когда сразу два форварда нерегулярно включаются в прессинг и не возвращаются в оборону. Сарри тоже попробовал Бернардески, но под нападающими. Смысл в том, что Криштиану и Пауло, которые оба любят смещаться с полуфланга в центр, будут делить поле, а Бернардески станет атаковать вторым темпом и доставлять им мяч. Идея не сработала. Федерико – талант, но не мастер рывка, а деление поля позволило лишь одновременно выпускать двух звёзд, но не сделать из них эффективную связку.

Результативность Криштиану с начала сезона, учитывая матчи чемпионата Италии и Лиги чемпионов, – больше 200 минут на гол. Она должна улучшиться, иначе по личной статистике это будет худший для него сезон с 2006 года. Зато он возвращается в глубину и обыгрывается с партнёрами: 36 пасов за 90 минут игрового времени у него не было никогда за всю карьеру. Эти пасы трудно назвать необходимыми.

У Дибалы дела лучше: он забивает каждые 137 минут, а с учётом голевых пасов на результативное действие ему требуется 90 минут. Хороший показатель даже для топ-игрока. Ему удобнее, потому что «Ювентус» медленно, но отступает от прошлогодней игры навесами. В прошлом сезоне команда выполняла 23 подачи с флангов за 90 минут, в этом – 17. Игра «Ювентуса» пока далека от лучших образцов «Наполи» Сарри и даже «Челси» прошлой осени, но базовые принципы нового тренера всё равно применяются. Например, крайние защитники мало подключаются к атакам: в условиях, когда команда играет ещё и без классических вингеров, навесов ждать неоткуда.

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В матче с «Атлетико» Сарри попробовал ещё одно решение. Он выпустил под нападающими Аарона Рэмси, который наконец восстановился от травмы. Рэмси не столь креативен, как Бернардески, но лучше в игре на свободных зонах: он регулярно совершает рывки из полузащиты к линии штрафной, а в идеале может и подбирать мячи после отыгрышей Роналду, и меняться местами с Дибалой, освобождая тому зону для дальнего удара. Вот только всё это пока тоже не сработало. «Юве» не хватало ширины атак, не было поперечных пасов под удар с флангов, валлиец делал рывки вхолостую. Фактически, чтобы создать ширину атаки, на фланг приходилось уходить кому-то из звёзд: Роналду или Дибале.

«Юве» выиграл, но в очередной раз сделал это благодаря вспышке гениальности Дибалы, а не благодаря отлаженной игре. За весь матч хозяева нанесли всего два точных удара и четыре удара из штрафной (для сравнения: у «Атлетико» восемь ударов из штрафной). Туринцы больше владели мячом, но не создавали моменты и не превосходили в качестве атак даже такой «Атлетико», который вышел без Жоау Фелиша в старте и без Диего Косты в заявке.

Что это значит для «Ювентуса»

Первое впечатление: линия атаки, в которой есть Игуаин, Рэмси, Дуглас Коста, Бернардески, Роналду и Дибала (бедняга Манджукич), – мечта любого клуба. Но идём дальше и видим, что, вообще-то, у «Юве» 23 гола в 13 турах Серии А, по этому показателю команда даже не в топ-4. Туринцы забили всего на гол больше, чем идущий на 14-м месте «Сассуоло». И это не следствие невезения: по xG у них те же самые 23 гола. В Лиге чемпионов всё чуть лучше: в среднем два гола за матч. Это нормальный показатель для почти любой команды. Но не для команды с самым разнообразным в мире нападением, укомплектованным настолько, что финалист последнего чемпионата мира вываливается из заявки, и не для команды, которая летом пригласила тренера, известного своим зрелищным атакующим футболом.

Хорошая новость тоже есть: индивидуальный кризис Роналду не сказывается на результатах команды в целом. У Сарри есть три форварда, которые более или менее регулярно забивают, и тот факт, что реже всех это делает самый знаменитый, глобально ничего не меняет.

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Потенциал роста у Дибалы и Роналду именно как связки тоже есть. Португалец ещё точно наберёт форму (он всегда весной играет лучше, чем осенью), возможно, наберёт форму и Рэмси, и тогда эта тройка станет взаимодействовать лучше: будет больше движения и больше пространства для рывков валлийца, а также для смены позиций Роналду и Дибалы. Правда, для этого нужно пожертвовать Игуаином, который прямо сейчас выглядит отличным напарником для Пауло.

Есть ещё одно решение. Нельзя исключать, что Сарри станет активнее использовать фланги: для этого у него есть Алекс Сандро и Хуан Куадрадо. Невероятная укомплектованность «Ювентуса» позволяет попробовать любой стиль игры, в том числе вернуть атаки через фланги. А можно чередовать разные стили в рамках одного матчах, трюк, который принёс Зинедину Зидану чемпионство с «Реалом» в Испании: тогда команда во второй половине сезона чуть ли не на системе начинала матчи по схеме 4-3-1-2, а заканчивала – по 4-4-2, играя в навесы.

Теоретических вариантов решить эту проблему хватает. К тому же «Ювентус», даже близко не использовав весь потенциал своего звёздного нападения, досрочно забронировал себе первое место в группе и лидирует в чемпионате Италии, несмотря на бешеный старт «Интера». И является единственным из клубов топ-5 лиг Европы, который ещё ни разу в сезоне не проиграл. Поэтому всё происходящее в команде точно стоит интерпретировать не как кризис, а как трудности роста в очень большом и очень сложном организме. Трудности, которые заодно намекают на масштаб того, что может вырасти, если Сарри всё-таки найдёт способ получить максимум пользы от двух своих лучших футболистов одновременно.

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