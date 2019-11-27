«Локомотив», найди забивного нападающего. Эдер слишком ограничен

Турнирная часть Лиги чемпионов для «Локо» завершилась, теперь осталась лишь полутуристическая – в Мадрид можно слетать за престижем и магнитиками, после чего спокойно уйти в отпуск и забыть про еврокубки как минимум до будущей осени. Впечатления, думаю, почти у всех схожие: команда Юрия Сёмина не была безнадёжной ни в одном из матчей, временами очень нравилась и кое-где могла набрать очков побольше.

Однако звание «абсолютный чемпион по достойным поражениям» льстит разве что лузерам, и если «Локомотив» хочет двигаться дальше и развиваться, ему стоит отбросить в сторону аргументы про хороший футбол, обидные голы на последних секундах, невезение и сильных соперников, а сконцентрироваться на себе, исправить недочёты и попытаться стать лучше.



Одна из мешавших в этом евросезоне команде проблем, на мой взгляд, затрагивала центр нападения, где начиная с третьего тура бегал безальтернативный Эдер. Понимаю, что случился форс-мажор в виде травм Смолова и Джорджевича, а летом сломался ещё и Фарфан. Но Фарфан выбыл давным-давно, на реакцию у клуба имелась уйма времени, Смолова «Локомотив» приобретал не на пике карьеры, а на спаде, эмоциональном и игровом, да и по травматизму ещё год назад появлялись вопросы – как помним, Фёдор почти полностью пропустил предыдущую Лигу чемпионов. Джорджевич – непроверенный на высоком уровне вариант, и даже если оставить за скобками тяжёлую травму колена, ставку на него делать было бы опрометчиво, он скорее тянет на роль ближайшего резервиста в главной обойме, а не основного бомбардира. А Эдер…

«Локомотива» не будет в Европе весной. Досрочное последнее место Миранчуки впервые в этой ЛЧ вышли на поле вместе — и проиграли.

А Эдер – тоже ограниченный и спорный вариант для топ-клуба России. Он ни в коем случае не слабый и не пассажир, в «Локомотиве» месяц назад был хорош и заслужил вызов в сборную Португалии, но подписание контракта с ним на постоянной основе летом 2018-го после закончившейся аренды – не самый очевидный шаг. Примерно понимаю логику Сёмина, человека благодарного, умеющего помнить хорошее. Размышлял он наверняка так: «Эдер – фартовый, забил чемпионский гол в ворота «Зенита». Да и вообще он парень старательный, всегда много борется, номер не отбывает. А лучше форварда у нас пока нет, так что давайте его сохраним». Сохранили. Сделало ли это команду сильнее? Не уверен.



Игра с «Байером» — наглядная иллюстрация сильных и слабых сторон Эдера, а также его ограничений и несовпадений со стилем игры полузащиты. Развитых выше среднего характеристик у португальца немало: он здорово работает спиной к чужим воротам, выполняет большой объём работы, расчищает и освобождает зоны, полезен в оттяжке, умеет принимать мяч под давлением. Чужим защитникам в борьбе с ним сложно, особенно в статичной. В Черкизово во вторник форвард несколько раз демонстрировал этот навык, а в дебюте благодаря его классной скидке грудью в районе центрального круга команда провела атаку с голом имени Миранчуков, отменённым из-за офсайда.

Только умение бороться спиной к чужим воротам у Эдера – не уникальное. Делает он это нестабильно и не на уровне того же Дзюбы, а хуже, мяч сохраняет реже. К примеру, против «Байера» португалец выиграл в четырёх микродуэлях из 18 (в двух из четырёх – вверху), а мяч терял очень часто, InStat насчитал 13 потерь. С трактовкой некоторых эпизодов можно поспорить, но цеплялся Эдер действительно так себе, через два раза на третий в лучшем случае.



А что в остальном? Минусы, которые стали следствием не слабой игры футболиста в конкретно взятом матче, а его стилистических особенностей.

«Локо» не хватало в ЛЧ позиционных атак. Это проблема всего нашего чемпионата Рассчитывать только на оборону и контратаки в Европе сложно.

— Эдер неинтенсивно работал в передней линии прессинга, не обеспечивал скорость и настоящее давление на чужих защитников, дарил им много времени на начало атаки. Учитывая выбранный план «Локо» (команда старалась именно прессинговать вверху), нападающий оказался не лучшим помощником.



— Эдер плохо открывался. У него фактически отсутствует в арсенале умений открывание и рывок за спину при атаках через центр. Он в большинстве случаев движется в недодачу, и приводит это к следующему: Миранчуки классно находят мяч между линиями, готовы разворачиваться и уже смотреть в штрафную, а Эдер бежит им навстречу, только выходит из офсайда или просто просит мяч в ноги в статику. Игра в оттяжке – это прекрасно, но с такой полузащитой, где каждый может отдать проникающую передачу на ход (к слову, у братьев против «Байера» — по четыре ключевых паса), нужно больше, намного больше рывков за спину защитникам для улучшения позиционного футбола. Особенно при относительно высокой линии обороны соперника. А Эдер их почти не практикует, он форвард иного плана. Со Смоловым могло получиться по-другому.



— Эдер показал слишком маленькую вовлечённость в игру, за 79 минут на поле выполнил лишь 44 действия (47% — неудачные) и отдал 14 передач (точность – 64%, а за 32 минуты второго тайма зафиксирован лишь один пас, при розыгрыше с центра поля). Это худшие показатели в команде. Понятно, что виноват не только форвард, ещё и вся система игры «Локомотива», не кормившая португальца мячом, но и к нему самому есть вопросы. Он мог быть активнее и уж точно извлечь большее из тех встреч с мячом, которые имелись.

— Эдер показал низкую конкретику, причём имеет он её из-за стиля и ограничений в индивидуальных качествах на протяжении почти всей карьеры. В первом сезоне за «Локо» он забил четыре гола, в прошлом – всего один, в нынешнем – пока четыре. Начать нужно с того, что португалец – один из худших нападающих топ-клубов в России по умению высвободиться под удар, в нынешнем сезоне у него в среднем 1,56 попытки за 90 минут. Это скромные цифры, у наглых и индивидуально сильных форвардов обычно в два-два с половиной раза больше. Впрочем, во вторник португалец прыгнул выше головы и нанёс аж два удара. Оба вышли спорными.

Первый – поспешная попытка с 30 метров при быстрой атаке, хотя по сторонам бежали партнёры, а слева очень опасно вбегал в штрафную Антон Миранчук. Второй – слабенький тычок во вратаря при хорошем забросе из глубины. Если бы Эдер был быстрее, он бы лучше обработал мяч себе на ход, поставил корпус – и бил бы не под давлением, а из более удобной позиции.

Что имеем в итоге? Стилистические разногласия с творческой полузащитой, отсутствие конкретики и работа в оттяжке, на этот раз выполненная на среднем уровне. Если «Локомотив» думает, что это то, что нужно команде от форварда, то ничего хорошего в Лиге чемпионов можно не дождаться и в следующий раз. Хотя времени для раздумий и анализа сложившейся кадровой ситуации в линии нападения теперь будет много.