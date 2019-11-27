Россия может лишиться последнего представителя в ЛЧ. Верим в «Зенит». LIVE

21:31. Ну и момент!!! Азмун получает изящный пас в чужой штрафной, прокидывает мяч через вратаря и… попадает в штангу. Увы.
21:24. Теперь предупреждение у «Лиона» — её получил центральный защитник Андерсен за фол против Дзюбы.
21:21. Кузяев в ответ сильно зарядил над перекладиной с линии штрафной.
21:19. Ой-ой! После очередной острой атаки «Лиона» Оздоев едва не срезал мяч в свои ворота. К счастью, Кержаков среагировал.
21:12. Далер Кузяев получает жёлтую карточку. Сбил на фланге соперника, и «Лион» подал штрафной. Кержаков (Михаил) на месте.
21:08. Азмууун. Не успевает к мячу иранец. Ещё и наступил на палец вратарю. Хозяева перехватили инициативу в последние минуты.
21:04. Как ни странно, больше атакует «Лион». Но «Зенит» пытается идти в контратаку. Азмун уже нанёс первый удар в створ.
20:59. На матче присутствует президент УЕФА Чеферин. Сегодня в Санкт-Петербурге у него была встреча с Владимиром Путиным.
20:52. Начинаем. Звучит гимн ЛЧ!
20:47. А ещё днём питерская молодёжь победила в Юношеской лиге УЕФА. Впервые в сезоне.
20:43. Барриос в стартовом составе. Если вдруг пропустили, днём у нас вышло с ним интервью, в котором он делится эмоциями от русских морозов и бандитских районов детства.
20:35. Не самый оптимистичный настрой у ветерана «Зенита» Константина Лепёхина.
Никакой трагедии не будет, если «Зенит» сегодня проиграет «Лиону». Слово «трагедия» вообще не применимо к футболу. Самая объективная оценка — это результат.
20:22. Параллельно с «Зенитом» будет проходить только один матч. «Челси» едет к Черышеву биться за лидерство в группе. Остальные шесть игр начнутся на два часа позже.
20:15. Пока ждём, вот мнение Михаила Гончарова о том, с чего стоит начать решать свои проблемы «Локо». Накануне он проиграл дома «Байеру» и потерял шансы на евровесну.
20:09. Стартовые составы команд.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Марсал, Тузар, Рейне-Аделаида, Корне, Дембеле, Траоре.
***
Всем привет. Во второй игровой день Лиги чемпионов держим кулачки за питерский «Зенит». Ведь если наш клуб проиграет «Лиону», то вслед за «Локомотивом» покинет главный футбольный турнир Европы. Верим в лучшее и ждём начала игры в Санкт-Петербурге. А параллельно будем рассказывать вам о событиях остальных игр ЛЧ.
- 27 ноября 2019
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