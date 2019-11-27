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«Зенит» — «Лион», 27 ноября 2019, Лига чемпионов, онлайн-трансляция

«Зенит» — «Лион», 27 ноября 2019
«Чемпионат»
Россия может лишиться последнего представителя в ЛЧ. Верим в «Зенит». LIVE
Главные события евросреды.
Футбол / Лига чемпионов 0

21:31. Ну и момент!!! Азмун получает изящный пас в чужой штрафной, прокидывает мяч через вратаря и… попадает в штангу. Увы.

21:24. Теперь предупреждение у «Лиона» — её получил центральный защитник Андерсен за фол против Дзюбы.

21:21. Кузяев в ответ сильно зарядил над перекладиной с линии штрафной.

21:19. Ой-ой! После очередной острой атаки «Лиона» Оздоев едва не срезал мяч в свои ворота. К счастью, Кержаков среагировал.

21:12. Далер Кузяев получает жёлтую карточку. Сбил на фланге соперника, и «Лион» подал штрафной. Кержаков (Михаил) на месте.

21:08. Азмууун. Не успевает к мячу иранец. Ещё и наступил на палец вратарю. Хозяева перехватили инициативу в последние минуты.

21:04. Как ни странно, больше атакует «Лион». Но «Зенит» пытается идти в контратаку. Азмун уже нанёс первый удар в створ.

20:59. На матче присутствует президент УЕФА Чеферин. Сегодня в Санкт-Петербурге у него была встреча с Владимиром Путиным.

Чеферин — Путину: чемпионат мира в России прошёл идеально

20:52. Начинаем. Звучит гимн ЛЧ!

20:47. А ещё днём питерская молодёжь победила в Юношеской лиге УЕФА. Впервые в сезоне.

20:43. Барриос в стартовом составе. Если вдруг пропустили, днём у нас вышло с ним интервью, в котором он делится эмоциями от русских морозов и бандитских районов детства.

«Играешь в футбол, а над головой пули». Барриос вспоминает трудное детство
Интервью с колумбийцем из «Зенита» — о двухдневных перелётах, победе над Месси и русских морозах.

20:35. Не самый оптимистичный настрой у ветерана «Зенита» Константина Лепёхина.

Никакой трагедии не будет, если «Зенит» сегодня проиграет «Лиону». Слово «трагедия» вообще не применимо к футболу. Самая объективная оценка — это результат.

20:22. Параллельно с «Зенитом» будет проходить только один матч. «Челси» едет к Черышеву биться за лидерство в группе. Остальные шесть игр начнутся на два часа позже.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 20:55 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
1-й тайм
1 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Солер – 40'   1:1 Ковачич – 41'

20:15. Пока ждём, вот мнение Михаила Гончарова о том, с чего стоит начать решать свои проблемы «Локо». Накануне он проиграл дома «Байеру» и потерял шансы на евровесну.

«Локомотив», найди забивного нападающего. Эдер слишком ограничен
Проиграли «железнодорожники» не из-за португальца, но с классным форвардом другого плана было бы проще.

20:09. Стартовые составы команд.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Марсал, Тузар, Рейне-Аделаида, Корне, Дембеле, Траоре.

***

Всем привет. Во второй игровой день Лиги чемпионов держим кулачки за питерский «Зенит». Ведь если наш клуб проиграет «Лиону», то вслед за «Локомотивом» покинет главный футбольный турнир Европы. Верим в лучшее и ждём начала игры в Санкт-Петербурге. А параллельно будем рассказывать вам о событиях остальных игр ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
0 : 0
Лион
Лион, Франция
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