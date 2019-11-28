Ещё один суперматч «Челси» в ЛЧ! На этот раз солировали вратари

«Челси» Фрэнка Лэмпарда не устает радовать болельщиков сумасшедшими матчами в Лиге чемпионов. После триллера на «Стэмфорд Бридж» с участием «Аякса», «синие» от души покуражились на «Месталье» вместе с «Валенсией».



Особый антураж встрече придавала невероятная интрига в группе H. В этом квартете после 4-х туров три команды имели по 7 очков: «Аякс», «Челси» и «Валенсия». Так что игра в Лондоне была невероятно принципиальной и для англичан, и для испанцев.

С первой минуты «синие» уже в привычной манере понеслись на ворота соперника. Создать опасность у чужих ворот команда Лэмпарда стремилась в первую очередь за счёт усилий Виллиана, Ковачича и Жоржиньо. Бразилец отлично продвигал мяч на скорости, хорват удачно действовал в подыгрыше, а Жоржиньо как всегда исполнял функции дирижёра. Тем не менее серьёзное давление на старте игры не принесло «Челси» ничего, кроме двух не опасных ударов мимо цели.



Зато «Валенсия» в первом же остром выпаде едва не уколола хозяев. Испанцы нашли плешь в обороне гостей, после чего Родриго убежал в свободную зону, а затем с правого фланга сделал прострел вдоль линии ворот. Максимилиано Гомес должен был открывать счёт в матче, но он в итоге не попал по мячу, пощадив соперника. Спустя 10 минут форварду выпал ещё один хороший шанс отличиться. Но из удобнейшей позиции он каким-то невероятным образом не попал в ворота Кепы.

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К тому моменту игра не уже давала шансов оторваться от экрана. Однако последние 10 минут оказались ещё интереснее.



Сначала голкипер хозяев, без преувеличения, совершил один из лучших сейвов года. После неожиданного удара Абрахама практически с линии вратарской в противоход Силлессену, голландский вратарь сумел вытащить мяч из ближней девятки.



Уже через несколько минут хозяева праздновали гол. Родриго сделал прострел с правого фланга, а никем не прикрытый Солер прошил Кепу ударом в упор.



Во время первой же атаки после пропущенного гола сумели отличиться и гости. Ковачич подхватил мяч на подступах штрафной, а затем зарядил в ближний угол. Пока Силлессен ругал защитников, которые не накрыли хорвата, полузащитник «Челси» дразнил телекамеры жестом в стиле Буратино.



Тем не менее спустя несколько минут Матео и его партнёрам по команде было уже не до веселья. После падения на ноги Гарая главный бомбардир «синих» Тэмми Абрахам повредил поясницу и не смог продолжить игру – в слезах он покидал поле, опираясь на плечи врачей «Челси». Во втором тайме его место в нападении занял Миши Батшуайи.

После перерыва гости вновь усилили давление на чужие ворота. В результате отличился Пулишич. После скидки Зумы, балансируя на грани офсайда, американец протолкнул мяч мимо вратаря.



Для того, чтобы засчитать забитый мяч, главному рефери встречи Феликсу Цвайеру потребовалась помощь видеоассистента. Лишь после беседы с коллегами, которые просмотрели несколько повторов, судья указал на точку, чем вызвал негодование футболистов «Валенсии».

Действие на поле развивалось невероятно стремительно. Уже через 10 минут негодовали игроки «Челси». За фол Жоржиньо своей штрафной площади, арбитр поставил одиннадцатиметровый в ворота «Челси». С точки в левый угол неплохо пробил Даниэль Парехо, однако к радости гостевой трибуны Кепа в красивом прыжке отразил удар.

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Конечно же, на этом игра на «Месталье» закончиться не могла. Гол в ворота «синих» назревал, но, пожалуй, вряд ли кто-то мог предположить, каким он в итоге получится. На 82-й минуте Васс с правого фланга подавал в штрафную, закручивая мяч от ворот, но случайно угодил точно в цель. Пролетев над головой Кепы, мяч стукнулся об штангу, а затем влетел в сетку.



К тому моменту «Челси» уже перешёл на игру с тремя центральными защитниками – Эмерсон заменил Жоржиньо. Поэтому вновь пойти в атаку большими силами оказалось для команды Лэмпарда непростой задачей. Удивительно, но даже в такой ситуации лондонцы имели шанс вновь выйти вперёд. Батшуайи пробил низом в дальний угол, однако после рикошета мяч кардинально изменил траекторию полёта – уже в падении Силлессен умудрился защитить свои ворота ногой.



Будто поощряя желание всех болельщиков, к такой невероятной игре арбитр добавил аж 7 минут. В компенсированное время силы у обоих команд были на исходе, но «Валенсия» всё же могла добыть волевую победу. Тем не мене в очередной раз испанцев подвела реализация. После прострела Гайя Родриго как следует не попал по мячу и промазал по воротам с линии вратарской.



В результате на «Месталье» «Челси» и «Валенсия» сумели добыть лишь по одному очку. Теперь бороться за выход в плей-офф англичанам предстоит в матче с «Лиллем», а «Валенсии» во встрече с «Аяксом».