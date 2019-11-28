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«Барселона» — «Боруссия Д» — 3:1, 27 ноября 2019, симуляция Месси

«Барселона» — «Боруссия Д» — 3:1, симуляция Месси
Богдан Горбунов
Месси наказали жёлтой карточкой за симуляцию. И такое тоже бывает!
В матче с «Боруссией» Лео отметился не только «горчичником», но и очередным рекордом.
Футбол / Лига чемпионов 0

Для «Барселоны» домашний матч против «Боруссии» Дортмунд складывался намного удачнее, чем выездной. Уже к середине первого тайма испанцы вели со счётом 2:0.

Сначала ворота гостей поразил Суарес после паса Месси, а затем отличился и сам аргентинец. С левого края штрафной Лео пробил точно в дальний угол ворот Романа Бюрки. Благодаря этому голу нападающий установил очередной рекорд – Месси забил 34-му сопернику в Лиге чемпионов, превзойдя достижение Роналду и Рауля, которые поражали ворота 33 оппонентов в самом престижном турнире Европы.

Тем не менее вторая половина игры оказалась ещё богаче на интересные события. В самом начале тайма произошло то, чего так давно ждали все ненавистники одного из двух главных суперзвёзд мирового футбола. После падения в чужой штрафной Месси не заработал пенальти, а получил жёлтую карточку за симуляцию. Поднявшись с газона аргентинец, пытался объяснить рефери, что он не выпрашивал одиннадцатиметровый. Однако главный арбитр встречи Клеман Турпен был неумолим.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Суарес – 29'   2:0 Месси – 33'   3:0 Гризманн – 67'   3:1 Санчо – 77'

Впрочем, на ход игры этот эпизод не повлиял. «Барселона» доминировала на поле и к середине второго тайма лишь упрочила своё преимущество. Дебютный гол за каталонский клуб в ЛЧ забил Антуан Гризманн – из убойной позиции он аккуратно покатил мяч в дальний угол ворот.

В конце встречи усилиями Санчо «Боруссия» смогла отквитать один мяч, но на большее немцев не хватило. На «Камп Ноу» «Барса» заслуженно взяла три очка и гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места группы F.

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