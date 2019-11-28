Месси наказали жёлтой карточкой за симуляцию. И такое тоже бывает!

Для «Барселоны» домашний матч против «Боруссии» Дортмунд складывался намного удачнее, чем выездной. Уже к середине первого тайма испанцы вели со счётом 2:0.
Сначала ворота гостей поразил Суарес после паса Месси, а затем отличился и сам аргентинец. С левого края штрафной Лео пробил точно в дальний угол ворот Романа Бюрки. Благодаря этому голу нападающий установил очередной рекорд – Месси забил 34-му сопернику в Лиге чемпионов, превзойдя достижение Роналду и Рауля, которые поражали ворота 33 оппонентов в самом престижном турнире Европы.
Тем не менее вторая половина игры оказалась ещё богаче на интересные события. В самом начале тайма произошло то, чего так давно ждали все ненавистники одного из двух главных суперзвёзд мирового футбола. После падения в чужой штрафной Месси не заработал пенальти, а получил жёлтую карточку за симуляцию. Поднявшись с газона аргентинец, пытался объяснить рефери, что он не выпрашивал одиннадцатиметровый. Однако главный арбитр встречи Клеман Турпен был неумолим.
Впрочем, на ход игры этот эпизод не повлиял. «Барселона» доминировала на поле и к середине второго тайма лишь упрочила своё преимущество. Дебютный гол за каталонский клуб в ЛЧ забил Антуан Гризманн – из убойной позиции он аккуратно покатил мяч в дальний угол ворот.
В конце встречи усилиями Санчо «Боруссия» смогла отквитать один мяч, но на большее немцев не хватило. На «Камп Ноу» «Барса» заслуженно взяла три очка и гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места группы F.
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