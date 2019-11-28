«РБ Лейпциг» может проиграть «Лиону». Тогда они вдвоём «сольют» «Зенит»

Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Изучаем расклады в каждой группе, где продолжается борьба за путёвки в плей-офф. Для болельщиков «Зенита» есть не очень хорошие новости.

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Что в группе «Зенита»?

Потрясающий камбэк «РБ Лейпциг», который к 90-й минуте проигрывал дома «Бенфике» со счётом 0:2, а в итоге добыл ничью 2:2, – худший результат с точки зрения петербуржцев. Немцы всего на три очка опережают и «Зенит», и «Лион», но всё равно обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Если в 6-м туре «РБ Лейпциг» проиграет «Лиону» во Франции, а чемпионы России выиграют в Лиссабоне, то у трёх команд будет по 10 очков. В этой ситуации придётся считать первый дополнительный показатель – личные встречи. У «Лиона» будет семь очков (две победы над немцами и ничья с «Зенитом»), у «РБ Лейпциг» – шесть (две победы над «Зенитом»), а у сине-бело-голубых – всего четыре (победа и ничья с французами).

Таким образом нам остаётся только надеяться на спортивный характер игроков «РБ Лейпциг», а также на их желание заработать дополнительные деньги в Лиге чемпионов и получить менее сильного соперника в 1/8 финала, финишировав на первом месте. Если матч в Лионе завершится вничью, команде Семака тоже достаточно не уступить в Лиссабоне. Если же и «Лион», и «Зенит» проиграют, французов с россиянами догонит «Бенфика». Опять потребуется брать личные встречи. В данном случае второе место получит «Зенит» (семь очков), а не «Бенфика» (шесть) или «Лион» (четыре).



Очень жаль, что «РБ Лейпциг» отыгрался! Сохрани португальцы победу в Германии, немцы поехали бы в Лион более мотивированными. Имея девять очков, команда Юлиана Нагельсманна рисковала потерять место в плей-офф ЛЧ после своего поражения и победы «Зенита».



С другой стороны, если бы «РБ Лейпциг» взял верх над «Бенфикой», чего все и ждали, то гарантировал себе первое место. Тогда всё решалось бы между «Лионом» и «Зенитом», которые не могли догнать немцев по очкам. Петербуржцы выше французов по личным встречам. Более того, команда Семака отправлялась бы в Лиссабон к слабо мотивированному сопернику, поскольку «Бенфика» теряла шансы на Лигу Европы.



В реальности «Зенит» рискует остаться не только без второго места, но даже без третьего. Собственное поражение в Португалии со счётом 0:2 или в три мяча станет приговором для чемпионов России, если «Лион» заработает хотя бы ничью. При таком условии «Бенфика», догнав сине-бело-голубых по очкам, обойдёт их по личным встречам.

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Что в остальных группах?

Вкратце рассмотрим ситуации в других квартетах, кроме «А» и «В». Там уже всё ясно: в 1/8 финала вышли «ПСЖ» с «Реалом» и «Бавария» с «Тоттенхэмом».



Самая увлекательная интрига в группе «Е». Лидирует «Ливерпуль» (10 очков), его преследуют «Наполи» (9) и «Ред Булл Зальцбург» (7). В последнем туре австрийцы принимают англичан, а итальянцы – аутсайдера квартета «Генк». Теоретически «Ливерпуль», «Наполи» и «Ред Булл Зальцбург» могут финишировать с одинаковым количеством очков – по 10. Это произойдёт в случае победы австрийцев и ничьей в Неаполе. Тогда смотрим личные встречи: «Наполи» (8), «Ливерпуль» (4), «Ред Булл Зальцбург» (4). Придётся считать разницу мячей у англичан с австрийцами. В общем, победителю Лиги чемпионов лучше не проигрывать в Австрии.

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В группе «С» борьбу за второе место ведут «Шахтёр» (6 очков), «Динамо» Загреб (5) и «Аталанта» (4). В последнем туре украинцы принимают итальянцев, а хорваты – решивший все свои задачи «Манчестер Сити». «Горняков» может устроить ничья, если в Загребе не выиграют хозяева. «Динамо» в свою очередь нужно набирать три очка и надеяться на осечку «Шахтёра». «Аталанте» необходима только победа над украинцами при потере очков хорватами.

В группе «H» на пятки лидеру «Аяксу» (10 очков) наступают «Валенсия» и «Челси» (по 8). Голландцы в последнем туре принимают испанцев, а англичане – аутсайдера квартета «Лилль». Следовательно, «Аяксу» достаточно сыграть вничью, а остальным необходимо побеждать.



В группе «D» спор идёт между «Атлетико» и «Байером». Команда Диего Симеоне принимает «Локомотив», а отстающие на один балл немцы играют дома с «Ювентусом». При равенстве очков выше за счёт личных встреч окажутся испанцы, а, значит, Леверкузену требуется побеждать и рассчитывать на то, что «железнодорожники» не уступят в Мадриде.



В группе «F» по семь баллов набрали «Интер» и дортмундская «Боруссия». Итальянцы принимают «Барселону», немцы – «Славию». При равенстве очков «Интер» обходит «Боруссию» за счёт личных встреч, так что положение Дортмунда сложнее.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов-2019/20