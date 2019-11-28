«Черышева нужно продать русской мафии». Фанаты «Валенсии» устали от травм Дениса

Черышев вновь не вышел на поле. Тренер не знает, когда ждать его возвращения, а болельщики впадают в крайности.

Российский полузащитник Денис Черышев никак не выйдет из полосы неприятностей. Футболист, которого «Валенсия» летом приобрела за € 6 млн, сыграл лишь один полный матч в нынешнем розыгрыше Примеры. И дело не столько в конкуренции, сколько в физическом состоянии хавбека. Травмы следуют за ним по пятам.

Вчерашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (2:2) Черышев пропустил из-за повреждения, полученного в начале ноября. После этой игры наставник «летучих мышей» Альберт Селадес, отвечая на вопрос о состоянии Черышева, ограничился дежурными фразами: «Я не могу назвать точные сроки. Денис пока не готов играть. Он идёт на поправку и постепенно возобновит тренировки с основной командой». Вероятно, в ближайшем матче с «Вильярреалом» (30 ноября) мы Дениса вновь не увидим.

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Ждут ли фанаты «Валенсии» возвращения Черышева на поле? Если судить по вчерашним речёвкам на стадионе, посвящённым ему, несомненно. Но в социальных сетях отзывы прямо противоположные.



«Сегодня было ужасное зрелище. Если бы Гуэдеш и Черышев не пропускали матч, я уверен, что мы бы проиграли «Челси».

«Черышев сделан из стекла. Кто его купил?»

«Что мы имеем в нынешнем сезоне: лучший игрок — Парехо, самое большое разочарование – Черышев».

«Любая схема, при которой Черышев проводит на поле 0 минут, — это для меня победа».

«Чёрт возьми, даже я сильнее Черышева».

«Надеюсь, восстановление Черышева растянется на семь лет».

Надеюсь, сейчас стало всем понятно. Вальехо и Торрес должны быть безоговорочными игроками основы, Гуэдеш и Солер – резервистами, а Черышева нужно отправить русской мафии, откуда его и забирали».