Расклады в группах российских клубов. Что и кому надо для выхода в плей-офф ЛЕ

В Лиге Европы «Краснодар» и ЦСКА всё ещё сохраняют шансы на выход из группы. Правда, у «армейцев» дела в группе обстоят куда хуже, чем у «быков». Представляем вашему вниманию расклады наших клубов в Лиге Европы УЕФА перед пятым туром группового этапа.

«Краснодар»

Группа С



Место на данный момент: 3-е (6 очков)



Выездная победа «Краснодара» над турецким «Трабзонспором» должна придать уверенности футболистам Мурада Мусаева перед матчем против «Базеля». В пятом туре «быки» не смогут выйти из группы, как и потерять шансы на выход. Аналогичная ситуация у испанского «Хетафе», у которого тоже шесть очков.



Для «Базеля» матч против «Краснодара» уже не имеет какого-либо турнирного значения. Швейцарцы обеспечили себе выход в 1/16 финала, а вот для «быков» победа над лидером группы может увеличить шансы на выход в плей-офф. И «Краснодар», и «Хетафе» могут догнать «Базель» по очкам, но швейцарцы всё равно будут выше благодаря результатам очных встреч.



«Трабзонспор», у которого в активе всего лишь одно очко, потерял шансы на выход из группы. Турки могут набрать наряду с «Хетафе» и «Краснодаром» по семь очков, но всё равно уступят по показателям очных встреч.



Скорее всего, «Краснодар» и «Хетафе» определят, кто из них выйдет из группы, в очной встрече, которая пройдёт 12 декабря на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

ЦСКА

Группа H



Место на данный момент: 4-е (1 очко)



У «армейцев» ситуация в группе довольно тяжёлая. Для выхода из группы ЦСКА надо обыгрывать «Лудогорец» и надеяться на домашнюю осечку «Ференцвароша» в матче против «Эспаньола». А вот испанский клуб, который уже обеспечил себе место в 1/16 финала, в случае победы может финишировать первым в группе.



Болгарскому «Лудогорцу» для выхода из группы надо обыграть ЦСКА и также надеяться на поражение «Ференцвароша». Если «армейцы» проиграют действующему чемпиону Болгарии и если венгры дома возьмут хоть какие-то очки, то команда Виктора Гончаренко лишится шансов на выход из группы.



Таким образом, ЦСКА очень зависим от результата другой встречи. В любом случае побеждать «Лудогорец» можно и нужно хотя бы затем, чтобы взять реванш за крупное поражение в Болгарии. Впрочем, то же самое можно сказать и о «Краснодаре», который пропустил пять мячей в Швейцарии.

Кто ещё вышел в 1/16 финала?

«Манчестер Юнайтед» (группа L), «Севилья» (группа A), «Селтик» (группа E).

Кто ещё может выйти из группы по итогам пятого тура?

АПОЭЛ (группа А), «Алкмар» (группа L), «Арсенал» (группа F), «Боруссия» Мёнхенгладбах (группа J), «Брага» (группа K), «Вольфсбург» (группа I), «Вулверхэмптон» (группа K), «Гент» (группа I), «Динамо» Киев (группа B), «Истанбул Башакшехир» (группа J), «Копенгаген» (группа B), ЛАСК (группа D), «Рейнджерс» (группа G), «Спортинг» (группа D), ЧФР (группа E), «Янг Бойз» (группа G).