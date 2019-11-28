Оздоев снова отпраздновал гол необычным жестом. Мы узнали его значение

Левая ладонь и правый кулак

Вчера «Зенит» победил «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Второй гол на счету полузащитника Магомеда Оздоева. Он отметил гол жестом, которым стал у него уже постоянным – прислонил перед лицом левую ладонь к правому кулаку.



Вы могли видеть этот жест на обложке сериала «Железный кулак», основанным на одноименном персонаже вселенной Marvel.

Могли видеть в мультике «Кунг-фу панда»:

Или в исполнении Джета Ли в фильме «Бесстрашный»:

Этот жест является традиционным приветствием в китайских боевых искусствах.



Китайские школы единоборств имели разные стили жестов приветствия. При этом небольшие детали (уровень наклона или высота поднятых рук) могли свидетельствовать о том, каким ценностям предана та или иная школа. Бойцы могли до приветствия даже не осознавать, что относятся к одному течению в единоборствах. Или к одному политическому течению.



Вот выдержка из книги «Тайный код китайского кунфу», которую написал известный историк, специалист по боевым искусствам и восточным традициям Алексей Маслов: «Шаолиньские бойцы кланялись, подняв левую руку на уровень бровей, а последователи мицзунцюань перед поклоном описывали небольшой круг ладонями перед корпусом, вращая их в разные стороны. На юге Китая среди последователей тайных обществ, практиковавших ушу, был распространен следующий тип приветствия: левая ладонь накрывала сверху правый кулак, руки в таком положении шли от бедра на уровень глаз, после этого выполнялся поклон. Такой знак символизировал приверженность китайской династии Мин, в противоположность маньчжурскому правлению Цин. Иероглиф «мин» («светлый») состоит из двух графем – «солнце» и «луна», а ладонь и кулак, соединенные вместе, и символизировали единство этих двух начал в одном иероглифе».



В монастырях Шаолиня жест назывался Бао Цюань Ли и символизировал уважение к мастеру, тренеру или учителю. При этом четыре выпрямленных пальца левой руки символизируют добродетель, разум, тело и красоту. Согнутый большой палец левой руки обозначает покорность и уважение к старшим мастерам. Сжатый кулак правой руки показывает отважность, боевой настрой и воинский дух.



С 1986 года участники соревнований по ушу обязаны соблюдать этот ритуал. Выполняя приветствие, бойцы демонстрируют уважение, но при этом никогда не кланяются. Считается, что мастера ушу никогда и ни перед кем не преклоняются.

Оздоев выбрал довольно красивый жест с богатой историей. К тому же достаточно оригинальный для футболиста. Не удивительно, что в «Инстаграме» уже появилась соответствующая гифка с Бао Цюань Ли от Магомеда. Мы связались с Оздоевым и узнали, что связывает его с этим жестом.



– Где вы видели этот жест, прежде чем начали его использовать?

– Честно говоря, значение этого жеста, как и сам жест, я придумал сам, вкладывая в него собственный смысл, понятный только мне. Не думал, что это вызовет столько интереса.



– Что для вас значит этот жест?

– На самом деле этот жест появился как-то сам собой. В прошлом году у меня в жизни был не самый лёгкий период. Это касалось моих детей – оба сильно заболели, и младшую дочку с женой положили в больницу в Москве. Я находился в Питере на тренировках. Бывало, что отпрашивался у тренера, чтобы полететь домой и навестить дочку. При этом в инфекционное отделение нельзя было заходить, но повезло, что в их палате, которая была на втором этаже, было окно, а снаружи в этом месте пожарная лестница. Я по ней поднимался и хотя бы через окно мог посмотреть на дочку. В это время постоянно молился и просил бога о помощи. Таким образом и родился в голове этот жест, который я ассоциирую с земным поклоном, в котором человек находится при совершении намаза. Я верю в бога и по религии мусульманин. Спасибо богу и врачам – сейчас дети здоровы, находятся со мной в Питере и ходят на мои игры. Но за тот период я понял, как тяжело живётся родителям, у которых болеют дети. Все родители, вне зависимости от своей религии, просят о помощи Бога в такие моменты и надеются, что он поможет им. Так и продолжил показывать мой жест поклона и молитвы, в знак всех больных детей на земле, пусть все дети будут здоровы.

– Ваш жест уже кто-нибудь повторил после голов? Может, на тренировках?

– Да, Иванович и Дзюба, ха-ха.

– Дзюба с этим жестом появился на Останкинской башне, хотя у него есть свой жест.

– Да, мы с ним посмеялись на этот счёт.