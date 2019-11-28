Дзюба сказал, что матч «Зенита» и «Спартака» — это война. Согласны?

С чего всё началось

Вчера, 27 ноября, «Зенит» в матче Лиги чемпионов обыграл «Лион» со счётом 2:0. Победный гол в этой встрече забил Артём Дзюба, а после матча он сказал следующее: «О чём сейчас нужно думать — о «Спартаке» или о «Бенфике»? О «Спартаке», конечно! С «Бенфикой» играем только через 2-3 матча. Нам осталось провести три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, а послезавтра начну думать и готовиться к матчу. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить».

«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?

Мы узнали мнение других людей, близких к командам. Для них это противостояние тоже война?

Александр Медведев, гендиректор «Зенита»:

— Да, встречи со «Спартаком» всегда были как сражение, битва и футбольная война. Это тот матч, где на кону не только три очка, но ещё и престиж. Если проанализировать историю наших отношений, то «Спартак» для нас особый соперник. Мы, конечно, идём с опережением прошлогоднего графика, но нужно закреплять своё положение, потому что пять очков разницы – это не так много, всего две игры.



Роман Широков, бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита»:

— Была ли это война для меня? Можно обозначать это так, как хотите: принципиальный матч, дерби двух столиц. Условно можно и войной назвать, но на футбольном поле, не более. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так.

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Михаил Ефремов, заслуженный артист РФ, болельщик «Спартака»:

— Дзюба может говорить всё, что угодно. Я думаю, это игра. Но у нас любые игры превращаются в войну, вот что плохо. Правильны ли такие сравнения? Пусть каждый говорит, что хочет. Это просто показывает человека. Дзюба в тренде – он за войну.



Михаил Боярский, народный артист РФ, болельщик «Зенита»:

— Не могу согласиться с Дзюбой по поводу его слов, что матч со «Спартаком» — это война. Спорт преобладает над милитаристскими настроениями. Это были эмоции Артёма. Думаю, всё будет в рамках приличия. Но «Зениту» нужно выиграть. Это будет ответом на все оскорбления в адрес команды и Дзюбы. Нужно как следует наказать этих уродов-болельщиков через победу над «Спартаком». Для Дзюбы любой матч — война.



Стипе Плетикоса, бывший вратарь «Спартака»:

— Война — сильное слово. Мы всё-таки играем в футбол, а не воюем. Но в матче «Зенита» и «Спартака» будет серьёзный накал. Это один из самых главных матчей в России. Надеюсь, «Спартак» победит, буду болеть за них. Для меня матчи с против «Зенита» и ЦСКА всегда были самыми принципиальными.



Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака»:

— Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Но если Артём так говорит, значит для него это война.

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