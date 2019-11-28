В «Аяксе» Промес ещё круче, чем был в «Спартаке»! Как ему это удаётся?

Квинси Промес не перестаёт удивлять своей игрой в Голландии. Пару месяцев назад нападающий реанимировал свою карьеру после неудачи в «Севилье» и сумел закрепиться в основе «Аякса», а к концу ноября вообще вышел на первое место гонки бомбардиров чемпионата Нидерландов, став одним из ключевых футболистов в команде Эрика тен Хага.

Сейчас в активе Квинси 10 голов в Эредивизии, 4 мяча в Лиге чемпионов, последний из которых он забил в игре 5-го тура с «Лиллем», а также 5 голевых передач. В «Аяксе» Промес выступает даже круче, чем в «Спартаке». Как же ему это удаётся?

Новая роль

В начале сезона в «Аяксе» Квинси был вынужден кочевать с одной позиции на другую. Он занимал то место левого вингера, то правого полузащитника, то атакующего хавбека. Такая неопределённость с позицией голландца стала следствием череды травм в команде, а также нерешительности наставника «Аякса», который долго не мог определиться, где же Промес будет приносить больше пользы.

Лишь в конце октября тен Хаг сделал окончательный выбор, отдав в распоряжение Квинси родной для футболиста левый фланг нападения, и не прогадал. Находясь именно на этой позиции, Промес забил 10 из 14 своих голов.

Однако подходящее место на поле вовсе не главная причина успеха Квинси в «Аяксе». Секрет его высокой результативности – в новой роли.

Будучи игроком «Спартака», голландец выполнял слишком много обязанностей. Он и разгонял атаки, и передачи раздавал, и забивал. В общем, если вы не помните, порой в одиночку на своих плечах тащил красно-белых.

В «Аяксе» тен Хаг сделал Промеса завершителем и практически лишил его созидательных задач – с этим и без Квинси хорошо справляются Хаким Зиеш и Душан Тадич. В Голландии экс-спартаковец реже, чем в России, отдаёт ключевые передачи (1,9 против 3,4), обыгрывает соперников (0,6 обводки против 1,6), делает подачи (0,7 против 2,2) и дальние передачи (0,4 против 1,8). Зато чаще забивает. За 14 туров в Эредивизии Квинси записал на свой счёт на 4 гола больше, чем за первую половину своего самого результативного сезона в РПЛ.

«У Квинси невероятные амбиции, у него есть дар игры в заключительной фазе, обзор поля и способность сделать гол. Он тактически хитёр и созрел во всех отношениях», — говорил тен Хаг в начале ноября.

Может показаться, что слова тренера просто похвала, но это не так. Занимать первое место в таблице бомбардиров чемпионата Нидерландов Квинси помогает в первую очередь тактическая выучка. Благодаря отличному чтению игры форвард молниеносно находит свободное пространство в штрафной площади соперника, а затем мчится туда со всех ног, чтобы получить передачу от партнёра. Для того чтобы затем забить гол, Промесу требуется, как правило, не больше двух касаний.

В «Аяксе»Квинси не привязан к своему флангу, поэтому нападающий одинаково часто старается открываться как слева, так и в центральной зоне штрафной. Тем не менее особо удачно в последнее время Промесу удаются рывки за спину защитников именно на левом фланге. Взгляните, как это обычно происходит.

Идёт второй тайм гостевого матча «Аякса» с «Лиллем». Хаким Зиеш, владея мячом, с правого фланга смещается в центр. В это время Промес уже видит свободную зону, но замедляется, чтобы выбрать идеальный момент для открывания и не попасть в офсайд.

Секунду спустя голландец получает передачу и одним касанием переправляет мяч в ворота. Защитник соперника настаивает на том, что был офсайд. Однако Промес забил по правилам – голландец идеально рассчитал момент.

Важно, что этот гол вовсе не стечение обстоятельств, как может показаться. Три предыдущих своих мяча Промес забил таким же образом.

Подобное развитие атаки футболисты «Аякса» наверняка отрабатывают на тренировке. Однако без голевого чутья и чувства эпизода Промеса, а также без Зиеша, способного выполнять такие сложные передачи, воплотить в жизнь эту наработку тен Хаг едва ли бы смог.

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Прокачанная реализация

Ещё один важный пункт, без которого Промес не добился бы успеха в Голландии, отличная реализация голевых моментов.

В «Аяксе» Квинси – второй по количеству ударов по воротам после Зиеша. В среднем за игру Промес бьёт 3,2 раза, а марокканец – 4,8 раз. Тем не менее голов у голландца в два раза больше. Более того, Квинси в Эредивизии наносит даже меньше ударов, чем в РПЛ (3,2 удара против 4,6), а также реже бьёт из пределов штрафной площади (2,1 удара против 2,8), но всё равно забивает чаще.

Эти показатели свидетельствуют о том, что в завершающей стадии атаки Промес стал играть ещё лучше.

«Мы должны прибавить в реализации. Необходимо использовать свои моменты», — утверждал тен Хаг в конце прошлого сезона, вспоминая игру своей команды в матчах с «Реалом» и «Ювентусом».

Похоже, Промес – именно тот, кто был нужен наставнику голландцев, чтобы исправить ситуацию.

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Мотивация и комфорт

В последний сезон Промеса в «Спартаке» Квинси всё чаще стали обвинять в отсутствии мотивации. Дескать, с красно-белыми он выиграл РПЛ, стал лучшим бомбардиром чемпионата, а на большее в России рассчитывать в общем-то нечего.

В «Спартаке» голландский форвард достиг своего пика и заиграть ещё лучше просто не мог, как и заставить болельщиков сильнее себя полюбить. Очевидно, что тогда Промесу был нужен новый вызов.

В «Севилье» он обрёл возможность развиваться, но не получил достаточного доверия. Лишь в «Аяксе» наконец все звёзды сошлись.

В Голландии Промес получил возможность не только регулярно играть в Лиге чемпионов, но и доверие от главного тренера. Тен Хаг дорожит Квинси и ценит его за то, что тот голоден до побед и не боится обилия конкурентов в команде.

Положительно на моральном духе голландца отразился и переезд в родной Амстердам. По признанию футболиста, столица Нидерландов – его дом. Там живут его родители и друзья. Поэтому в «Аяксе» Промес ощущает себя максимально комфортно для того, чтобы развиваться и добиваться новых побед.

Использованы данные InStat, WhoScored.