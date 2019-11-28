20 лет назад Хосе Луис Чилаверт сделал хет-трик. Неплохо для вратаря!

Сегодня 20 лет исполняется важному событию в мире футбола. 28 ноября 1999 года парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт забил три мяча в одном матче. Никто из вратарей по сей день не смог побить этот рекорд.

Тот самый «хет-трик»

Та игра была самым обычным событием в чемпионате Аргентины. «Велес», клуб за который выступал Чилаверт, играл с «Феррокарилем Оэсте». В том матче арбитр указал на точку три раза, и все пенальти были реализованы вратарём. Тогда он внёс огромный вклад в победу своей команды со счётом 6:1.



Чилаверт неоднократно признавался лучшим вратарём мира. Это было в 1995, 1997 и 1998 году. В «Велесе» он выиграл абсолютно всё: чемпионат Аргентины (4 раза), кубок и суперкубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Хосе Луис забивал не только командам-аутсайдерам, но и самому «Ривер Плэйту» — не только с пенальти, но и с центра поля.

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Первый гол и стычка с Роберто Карлосом

Чилаверт начал открывать в себе бомбардирские качества в клубе «Гуарани». Его первый гол был тоже забит с пенальти. С этой командой он стал чемпионом Парагвая. Лишь после этого его заметили и пригласили в «Сан-Лоренсо», где он научился бить ещё и штрафные. Его высокий рост (192 см), казалось, был неудобным для штрафных ударов, но ступни были маленького размера. Из-за этого он хорошо чувствовал мяч и крутил его по углам ворот. Прямо как в случае с Роберто Карлосом.

Кстати, о бразильце. В отборочном матче Чемпионата мира-2002 Бразилия победила Парагвай со счётом 2:0. После игры Роберто Карлос подошёл к Чилаверту и попытался пошутить. Настроение у вратаря было не лучшее, и Чилаверт взял и плюнул в лицо бразильскому защитнику.



Вот как сам Хосе Луис прокомментировал эту ситуацию: «После углового, когда он нарушил на мне правила, этот гном крикнул мне: «Вставай, индeeц!». Потом бразильцы забили гол, и он подбежал ко мне, схватился за свои гeниталии и показал характерный жест. Когда матч заканчивался, он показал на табло, указывая, что они выигрывают 2:0, а после финального свистка подошёл и сказал мне: «Индеец, мы выиграли 2:0, а ты был ужасен». И толкнул меня. После этого я в него плюнул».

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Европейская карьера и друг-вратарь

Голкипер является одним из самых узнаваемых футболистов Парагвая, ведь за сборную он забил восемь голов. Заиграть в Европе не получилось (выступал за «Сарагосу» три сезона), но с топ-клубами играл, а у одного даже выиграл. Это был матч Межконтинентального кубка в 1994 году, где «Велес» играл с «Миланом». Тогда «россоньери» тренировал Фабио Капелло, и в том матче Чилаверт был одним из лучших. Помог команде сохранить ворота сухими, и та победила со счётом 2:0.



Чилаверт дружит с известным колумбийским вратарём Рене Игитой. Забавно, что за свою карьеру Луис забил ему два гола. При этом сам Рене Игита известен своим ударом скорпиона в товарищеском матче со сборной Англии.

P.S.



Под конец карьеры Чилаверт набрал вес, но продолжал выступать за сборную Парагвая. В те времена он выглядел вот так.