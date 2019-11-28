ЦСКА и «Локомотив» полетят в Испанию туристами. Шансов на выход из группы нет

ЦСКА сам себя загнал в практическое безвыходную ситуацию – поражениями в трёх первых турах Лиги Европы. Ничья в Будапеште положение красно-синих нисколько не облегчила – только донельзя усложнила. Труднообъяснимый провал в Болгарии задал тональность всему «армейскому» европоходу. В чувство красно-синие пришли лишь к исходу группового турнира, когда «война», в сущности, уже была проиграна, и один отдельно взятый локальный бой на её исход повлиять не мог. Поверить в разгром «Лудогорца» на заказ мог разве что неисправимый оптимист. ЦСКА и во внутренней-то лиге никого на +4 в текущем сезоне не обыгрывал, а в континентальной максимальный уровень сопротивления подразумевался по умолчанию.
Скверность ситуации усугубляла зависимость от результата параллельного матча. «Ференцварошу» достаточно было не проиграть дома «Эспаньолу», чтобы свести на нет все старания ЦСКА. Комбинация – ничья в Будапеште + своя победа – лишала москвичей даже математических шансов на второе место. При таком раскладе они ещё могли достать соперников по очкам, но – не опередить. При равенстве очков и «Ференцварош», и «Лудогорец» финишировали бы выше по «личкам».
Отдадим должное «армейцам»: они добросовестно пытались совершить невозможное. Даже слабо веря в успех своего безнадёжного предприятия, упрямо набегали на ворота «Лудогорца», активно шли в прессинг и старались поддерживать высокий темп игры. По ударам они гостей до перерыва перебили – 7:2. Правда, в рамку попали лишь дважды и ничего не забили.
Окончательно турнирные подсчёты утратили смысл на 66-й минуте. «Армейскую» оборону застала врасплох нехитрая комбинация «Лудогорца»: диагональ из центра поля – прострел вдоль ворот – замыкание в касание. После гола Клаудио Кешерю всё, что хозяевам осталось – это борьба за престиж, ради болельщиков, мёрзших на стадионе и страдающих у телеэкранов.
От поражения ЦСКА всё-таки ушёл. Свежий Ахметов, едва выскочив на газон с лавки, организовал убойный момент Чалову. Фёдор не сплоховал – под вратарём протолкнул мяч в сетку. Могли и второй забить – желание прослеживалось, подходы совершались, удары наносились. Не сложилось.
Таким образом, заключительный вылет года, в Барселону в декабре, утратил для ЦСКА всяческую турнирную подоплеку. Как, впрочем, и для «Локомотива» в Мадрид. Разве что себя Испании показать – желательно в выгодном свете. Ничего другого не остаётся.
- 28 ноября 2019
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