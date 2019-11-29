Критическая ситуация в таблице коэффициентов. Португалия отрывается

Накануне завершился пятый тур Лиги Европы. Теперь мы точно знаем, что «армейцы» не выйдут из группы, даже если обыграют «Эспаньол», а у «Краснодара» всё ещё есть шансы попасть в плей-офф. Свежие результаты ЛЧ и ЛЕ в очередной раз отдалили РПЛ от главного конкурента в таблице коэффициентов УЕФА — Португалии.

Выступление российских команд

На этой еврокубковой неделе наши клубы показали не лучший результат. «Зенит» дома обыграл «Лион» со счётом 2:0, оставив себе шансы на выход плей-офф Лиги чемпионов, и заработал два очка в таблицу коэффициентов.



А вот «Локомотив» в этом туре провалился. «Байер» вышел на игру в Москве побеждать и добился своего. Теперь «железнодорожники» не попадают в плей-офф даже Лиги Европы.



В той самой Лиге Европы «Краснодар» выиграл тяжелейший матч с «Базелем», который уже обеспечил себе путёвку в евровесну. «Быки» победили со счётом 1:0 и заносят в копилку два очка. ЦСКА был на грани поражения от «Лудогорца», но Фёдор Чалов принёс команде ничью — 1:1.

ЦСКА и «Локомотив» полетят в Испанию туристами. Шансов на выход из группы нет Гол Чалова – единственная хорошая новость для «армейцев».

Португалия убегает

В Лиге чемпионов «Бенфика» встречалась с РБ «Лейпциг» и почти увезла победу, но немцы вытащили матч на последних минутах. В итоге ничья — 2:2.



В Лиге Европы у Португалии две победы и две ничьи. «Порту» в гостях обыграл «Янг Бойз» со счётом 2:1, но ещё не решил задачу выхода из группы — там всё определится в последнем туре. «Спортинг» уверенно обыграл голландский «ПСВ» (4:0) и вышел из своего квартета в плей-офф.



«Брага» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном», проигрывая по ходу матча, и уже вышла из группы. «Гимарайнш» в пятой игре Лиги Европы разделил очки со «Стандардом» и в плей-офф теперь точно не выйдет.

Что дальше?

Сейчас ситуация в таблице такая: у России — 45,216, у Португалии — 47,249. Отставание РПЛ — 2,033 очка. Вполне вероятно, что португальцы продолжат набирать очки, а вот наших клубов скоро станет в два раза меньше.



А это значит, что вероятность лишиться одной команды в Лиге чемпионов становится всё более реалистичной. Очень похоже на то, что в 2021 году Россия делегирует в ЛЧ не три команды, а две. Причём одну — лишь в квалификацию.

Таблица коэффициентов