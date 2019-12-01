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Красота дня – жена Евгения Алдонина Ольга – фото

Красота дня – жена Евгения Алдонина Ольга
София Михайлова
Алдонин стал многодетным отцом. С Ольгой обладатель Кубка УЕФА обрёл счастье
Теперь Евгений может бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Футбол / РПЛ

Футболиста Алдонина всегда отличала надёжность и стабильность. Таким же прочным представляется союз Евгения и его 32-летней жены Ольги. Они вместе уже пять лет и производят впечатление абсолютно счастливой пары. До недавних пор Алдонины вместе воспитывали двух детей – общего сына Артёма и дочь Евгения от первого брака с певицей Юлией Началовой – Веру. А на уходящей неделе Евгений стал многодетным отцом – об этом бывший футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме». Дочку назвали Анжеликой. Наши поздравления с пополнением! Кстати, теперь Евгений имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Мелочь, а приятно.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ole_ole4ka

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