Алдонин стал многодетным отцом. С Ольгой обладатель Кубка УЕФА обрёл счастье
Теперь Евгений может бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Футболиста Алдонина всегда отличала надёжность и стабильность. Таким же прочным представляется союз Евгения и его 32-летней жены Ольги. Они вместе уже пять лет и производят впечатление абсолютно счастливой пары. До недавних пор Алдонины вместе воспитывали двух детей – общего сына Артёма и дочь Евгения от первого брака с певицей Юлией Началовой – Веру. А на уходящей неделе Евгений стал многодетным отцом – об этом бывший футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме». Дочку назвали Анжеликой. Наши поздравления с пополнением! Кстати, теперь Евгений имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Мелочь, а приятно.
- 1 декабря 2019
-
09:41
-
09:40
-
09:36
-
09:24
-
09:20
-
09:00
-
08:19
-
03:50
-
01:39
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:17
-
00:06
- 30 ноября 2019
-
23:59
-
23:44
-
23:41
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
22:46
-
22:45
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
21:46
-
21:46
-
21:30Самедов: у сборной России тяжёлая группа Эксклюзив
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:53
-
20:51
-
20:43
Партнерский контент