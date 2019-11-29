В «Сочи» вспыхнул вирус перед игрой РПЛ. В клубе надеются на чудо

Пресс-служба «Сочи» сегодня сделала заявление о том, что тренировку команды пришлось отменить. Сразу 10 футболистов оказались в лазарете из-за вируса инфекционной ангины.

А значит, в предстоящем матче с «Оренбургом» команда может недосчитаться примерно половины собственных игроков.

Начало эпидемии

Всё началось после возвращения с матча против «Уфы». Через пару дней после той игры один из игроков почувствовал недомогание. А потом ещё один. И ещё.



«На следующий день после возвращения из Уфы была восстановительная тренировка. Первые жалобы на здоровье поступили от игроков в выходной день. В первый день четыре человека, во второй день ещё пять», — рассказывает главный врач «Сочи» Александр Линский.



У 10 человек симптомы острого тонзиллита с повышением температуры — от 38 до 39.5. Боль в горле, головная боль, слабость в мышцах, отсутствие аппетита. У нескольких человек кашель и бронхит».



По информации Спорт24, среди заболевших — Заболотный, Бурмистров, Цаллагов и Померко. Корреспонденту «Чемпионата» агент Михи Мевли тоже подтвердил недомогание у своего клиента:

«Миха находится в числе заболевших игроков, уже четвёртый день лежит с температурой. То, что игроки заболели чем-то вроде гриппа — правда, больше десяти футболистов. Все они заболели после игры с «Уфой».

Причины болезни

О возможных причинах вспышки вируса говорит тренер Роман Березовский:



«Наверное, толчок болезни дал матч с «Уфой». Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в «Сочи». Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли».



Той же версии придерживается нападающий Александр Карапетян: «Я в порядке, но некоторые игроки и впрямь больны. Очень много игроков. Не знаю, почему — возможно, они заболели после матча в Уфе, там было очень холодно. Но думаю, что все должны быть в порядке к матчу».



А ведь действительно, по данным Gismeteo, 24 ноября (именно тогда проходил матч «Уфа» — «Сочи») столбик термометра в столице Башкортостана опускался до минус 4 градусов. Согласитесь, не самая комфортная погода для футбольного матча. Особенно в комплексе с сильным ветром.



По регламенту РПЛ всё, что до минус 15 — допустимо. Но не логичнее ли было провести ту игру в Сочи, где в тот день было примерно +13? Отвечаем: там матч этих команд проводился летом.

Проблемы «Сочи»

В воскресенье «Сочи» предстоит играть с «Оренбургом». И даже если футболисты будут в порядке, очевидно, что ни о какой нормальной подготовке к игре речи не идёт. Роман Березовский надеется на чудо.

«Мы на связи с медицинском штабом, постоянно мониторим и ждём новостей. У всех всё индивидуально, кто-то слёг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже. Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это».



Конечно же, формальных причин отменять игру у РПЛ нет. И даже тот факт, что у «Сочи» почти половина состава находится в лазарете, не вызовет и мысли о переносе матча. Но, возможно, лиге стоит ещё раз задуматься о методах составления календаря? Тогда и подобных ситуаций можно будет избежать.