В «Сочи» вспыхнул вирус перед игрой РПЛ. В клубе надеются на чудо

Пресс-служба «Сочи» сегодня сделала заявление о том, что тренировку команды пришлось отменить. Сразу 10 футболистов оказались в лазарете из-за вируса инфекционной ангины.
А значит, в предстоящем матче с «Оренбургом» команда может недосчитаться примерно половины собственных игроков.
Начало эпидемии
Всё началось после возвращения с матча против «Уфы». Через пару дней после той игры один из игроков почувствовал недомогание. А потом ещё один. И ещё.
«На следующий день после возвращения из Уфы была восстановительная тренировка. Первые жалобы на здоровье поступили от игроков в выходной день. В первый день четыре человека, во второй день ещё пять», — рассказывает главный врач «Сочи» Александр Линский.
У 10 человек симптомы острого тонзиллита с повышением температуры — от 38 до 39.5. Боль в горле, головная боль, слабость в мышцах, отсутствие аппетита. У нескольких человек кашель и бронхит».
По информации Спорт24, среди заболевших — Заболотный, Бурмистров, Цаллагов и Померко. Корреспонденту «Чемпионата» агент Михи Мевли тоже подтвердил недомогание у своего клиента:
«Миха находится в числе заболевших игроков, уже четвёртый день лежит с температурой. То, что игроки заболели чем-то вроде гриппа — правда, больше десяти футболистов. Все они заболели после игры с «Уфой».
Причины болезни
О возможных причинах вспышки вируса говорит тренер Роман Березовский:
«Наверное, толчок болезни дал матч с «Уфой». Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в «Сочи». Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли».
Той же версии придерживается нападающий Александр Карапетян: «Я в порядке, но некоторые игроки и впрямь больны. Очень много игроков. Не знаю, почему — возможно, они заболели после матча в Уфе, там было очень холодно. Но думаю, что все должны быть в порядке к матчу».
А ведь действительно, по данным Gismeteo, 24 ноября (именно тогда проходил матч «Уфа» — «Сочи») столбик термометра в столице Башкортостана опускался до минус 4 градусов. Согласитесь, не самая комфортная погода для футбольного матча. Особенно в комплексе с сильным ветром.
По регламенту РПЛ всё, что до минус 15 — допустимо. Но не логичнее ли было провести ту игру в Сочи, где в тот день было примерно +13? Отвечаем: там матч этих команд проводился летом.
Проблемы «Сочи»
В воскресенье «Сочи» предстоит играть с «Оренбургом». И даже если футболисты будут в порядке, очевидно, что ни о какой нормальной подготовке к игре речи не идёт. Роман Березовский надеется на чудо.
«Мы на связи с медицинском штабом, постоянно мониторим и ждём новостей. У всех всё индивидуально, кто-то слёг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже. Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это».
Конечно же, формальных причин отменять игру у РПЛ нет. И даже тот факт, что у «Сочи» почти половина состава находится в лазарете, не вызовет и мысли о переносе матча. Но, возможно, лиге стоит ещё раз задуматься о методах составления календаря? Тогда и подобных ситуаций можно будет избежать.
- 29 ноября 2019
-
21:09
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:01
-
19:31
-
19:11
-
19:06
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:31
-
18:19
-
18:19
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:12
-
16:58
-
16:48
-
16:24
-
16:16
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:08
-
15:06