Слуцкий подал в отставку. Зарубежная карьера окончена?

«Витесс» в пятый раз проиграл и российский специалист решил уйти из клуба. Об этом и другом — в обзоре новостей дня.

«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов



В матче 15-го тура нидерландской Эредивизии «Херенвен» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Херенвене на стадионе «Абе Ленстра» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Витесса» Тим Матавж на 8-й минуте. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил форвард Брайан Линссен. На 42-й минуте полузащитник «Херенвена» Хишам Файк отыграл один мяч. В середине второго тайма хозяева вышли вперёд — отличились нападающие Митчелл ван Берген и Йенс Одгор.



Серия поражений «Витесса» в чемпионате Нидерландов достигла пяти матчей. Ранее команда Слуцкого проиграла «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «АДО Ден Хааг» (0:2).



«Херенвен», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии, «Витесс» (23) — шестое.

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого. Ненадолго у них терпения хватило Хештег #SlutskyOut набирает популярность в «Твиттере».

«Арсенал» объявил об отставке Эмери



Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера команды.



Отмечается, что решение о расставании с испанским специалистом было вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне.



В последнем матче, который состоялся накануне, 28 ноября, в Лондоне, «Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2. При этом «канониры» остались на первом месте в своём квартете и имеют хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением Перечисляем, что пошло не так.

Источник: РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд



Руководство Российской Премьер-Лиги на совещании, которое состоялось в середине ноября, обсудило вариант с расширением чемпионата до 24 команд. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Согласно информации источника, на совещании были рассмотрены новые варианты формата проведения чемпионата России. Одним из них стало предложение об увеличении числа участников первенства до 24. При таком раскладе чемпионат предлагается проводить в два этапа: на первом команды будут разбиты на две группы с равным количеством участников. При этом в первой группе окажутся команды, которые в предыдущем сезоне заняли места с 1 по 12 в РПЛ. Во вторую группу войдут 4 худших коллектива Премьер-Лиги и 8 лучших команд ФНЛ предыдущего сезона. На первом этапе каждый из участников сыграет 22 матча.



На втором этапе команды будут разбиты на 4 группы по 6 команд. Первая шестёрка будет вести борьбу за призовые места, вторая и третья — за право выступать в следующем сезоне в числе лучших 12 команд страны, а четвёртая — за право сохранить прописку в высшем дивизионе.

Дзюба сказал, что матч «Зенита» и «Спартака» — это война. Согласны? Спросили у гендиректора «Зенита», бывших игроков и болельщиков команд.

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб



Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».



«Мумбаи Сити» станет восьмым клубом City Football Group. В собственности компании уже находятся «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания) и «Сычуань Цзюню» (Китай).



«Мумбаи Сити» выступает в индийской Суперлиге. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в таблице турнира. В 5 матчах «Мумбаи» одержал 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения.



City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

Владельцы «Манчестер Сити» купили уже восьмой клуб. Это вообще законно? По клубу в стране. Может, дойдут и до России?

Юнгберг назначен временным главным тренером «Арсенала»

Фредрик Юнгберг, помощник бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, назначен временным наставником команды, сообщает пресс-служба клуба.



Ожидается, что швед, в бытность футболистом выступавший за «канониров» с 1998 по 2007 год, будет руководить командой, пока руководство не найдёт нового наставника.



В последнем матче под руководством Эмери «Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2.



Испанский специалист возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением Перечисляем, что пошло не так.

Форвард «Зенита» Малком тренируется с бразильским клубом «Коринтианс»



Представители «Зенита» сообщили, что нападающий Малком, восстанавливающийся после травмы, работает в расположении бразильского клуба «Коринтианс».

«Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе», — заявили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.



Напомним, у Малкома было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.



22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.