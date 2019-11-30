Кто станет третьим соперником России на Евро-2020? Претендентов – лишь двое

Всё, что надо знать о самой предсказуемой жеребьёвке в истории чемпионатов Европы.

Где и когда состоится жеребьёвка

Жеребьёвка финальной части чемпионата Европы – 2020 пройдет сегодня, 30 ноября в Бухаресте. Торжественная церемония начнётся в 20:00 по московскому времени в огромном выставочном центре с вместимостью около 50 тысяч человек.

Турнирная таблица отборочного этапа

Как будет проходить жеребьёвка

Во время жеребьёвки 24 команды разделят на 6 групп – по 4 сборной в каждой.



Процедура жеребьёвки очень проста. Сначала вытягивается шар с командой, а затем с её с положением в группе (например, A1, A2, A3, A4). Это нужно для составления календаря.



Когда распределение команд из первой корзины будет завершено, приступят ко второй и так далее.

В какой корзине сборная России

Для жеребьёвки команды разбили на четыре корзины в соответствии с общим рейтингом, заработанным в квалификации Евро-2020 (учитывались все матчи отбора, кроме игр с шестыми командами групп). Наша сборная попала в шестёрку вместе Францией, Польшей, Швейцарией, Хорватией и Нидерландами.



Все корзины выглядят следующим образом:



Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина



Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия



Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия



Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель пути A, победитель пути B, победитель пути С, победитель пути D.

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Кто займет оставшиеся места в 4-й корзине

Ещё 4 места предназначены для победителей стыковых матчей Лиги Наций. Чтобы занять одно из них, команде необходимо одержать победы в полуфинале и финале своего пути.



Путь А: 1/2 финала Исландия — Румыния, Болгария — Венгрия



Путь B: 1/2 финала Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия



Путь C: 1/2 финала Шотландия — Израиль, Норвегия — Сербия



Путь D: 1/2 финала Грузия — Белоруссия, Северная Македония — Косово.

С кем в группе окажется Россия

Уже известно, что соперниками нашей сборной точно будут Бельгия и Дания. Это стало ясно ещё до начала жеребьёвки из-за специфического формата турнира.



Дело в том, что Евро будет проводиться в 11 государствах и 12 городах. За каждой группой закреплено по два города, и если страна-хозяйка зарабатывает путевку на ЧЕ, то автоматически попадает в квартет с домашними играми.



Россия точно окажется в группе B с Данией, потому что игры этого квартета пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Бельгия достанется нашей сборной из-за того, что 4 другие сборные из первой корзины – хозяйки турнира, а с Украиной нашу команду разводят ради безопасности.



Третьим соперником россиян будут либо финны, либо валлийцы. Такое ограничение связано с тем, что все четыре пути плей-офф разводят с группой B — в трёх из них играют хозяева Евро 2020 (Румыния, Шотландия, Ирландия, Венгрия), а еще в одном – Косово. С этой страной Россия так же, как и с Украиной, не сможет встретиться по решению УЕФА.

«Домашний» Евро Россия не получит. Команда Черчесова полетит в Копенгаген Так решил жребий. Об этом и другом — в обзоре новостей дня.

Что ещё известно до начала жеребьёвки

Команды, которые вышли на Евро-2020, рассортируют по группам следующим образом:



Группа A: Италия (Рим)

Группа B: Россия (Санкт-Петербург), Дания (Копенгаген)

Группа C: Нидерланды (Амстердам)

Группа D: Англия (Лондон)

Группа E: Испания (Бильбао)

Группа F: Германия (Мюнхен).



Также известно, что сборная Украины попадёт в корзину C. В этом квартете команде Андрея Шевченко абсолютно точно предстоит встреча с Нидерландами.

Кто проведёт жеребьёвку

Если вам неинтересно следить за жеребьёвкой ЧЕ из-за того, что почти все соперники россиян уже известны, тогда понаблюдайте хотя бы за очаровательной румынской моделью Кориной Караджа. Девушка будет ведущей мероприятия, а её помощником станет представитель УЕФА, португалец Педру Пинту.

Корина – в центре внимания футбольного мира. Ведущая жеребьёвки Евро-2020 Сегодня вечером у неё резко прибавится лайков и подписчиков в «Инстаграме».

Сколько продлится жеребьёвка

Весь процесс жеребьёвки займет сравнительно немного времени – около часа.