Кто станет третьим соперником России на Евро-2020? Претендентов – лишь двое

Где и когда состоится жеребьёвка
Жеребьёвка финальной части чемпионата Европы – 2020 пройдет сегодня, 30 ноября в Бухаресте. Торжественная церемония начнётся в 20:00 по московскому времени в огромном выставочном центре с вместимостью около 50 тысяч человек.
Турнирная таблица отборочного этапа
Как будет проходить жеребьёвка
Во время жеребьёвки 24 команды разделят на 6 групп – по 4 сборной в каждой.
Процедура жеребьёвки очень проста. Сначала вытягивается шар с командой, а затем с её с положением в группе (например, A1, A2, A3, A4). Это нужно для составления календаря.
Когда распределение команд из первой корзины будет завершено, приступят ко второй и так далее.
В какой корзине сборная России
Для жеребьёвки команды разбили на четыре корзины в соответствии с общим рейтингом, заработанным в квалификации Евро-2020 (учитывались все матчи отбора, кроме игр с шестыми командами групп). Наша сборная попала в шестёрку вместе Францией, Польшей, Швейцарией, Хорватией и Нидерландами.
Все корзины выглядят следующим образом:
Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель пути A, победитель пути B, победитель пути С, победитель пути D.
Кто займет оставшиеся места в 4-й корзине
Ещё 4 места предназначены для победителей стыковых матчей Лиги Наций. Чтобы занять одно из них, команде необходимо одержать победы в полуфинале и финале своего пути.
Путь А: 1/2 финала Исландия — Румыния, Болгария — Венгрия
Путь B: 1/2 финала Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия
Путь C: 1/2 финала Шотландия — Израиль, Норвегия — Сербия
Путь D: 1/2 финала Грузия — Белоруссия, Северная Македония — Косово.
С кем в группе окажется Россия
Уже известно, что соперниками нашей сборной точно будут Бельгия и Дания. Это стало ясно ещё до начала жеребьёвки из-за специфического формата турнира.
Дело в том, что Евро будет проводиться в 11 государствах и 12 городах. За каждой группой закреплено по два города, и если страна-хозяйка зарабатывает путевку на ЧЕ, то автоматически попадает в квартет с домашними играми.
Россия точно окажется в группе B с Данией, потому что игры этого квартета пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Бельгия достанется нашей сборной из-за того, что 4 другие сборные из первой корзины – хозяйки турнира, а с Украиной нашу команду разводят ради безопасности.
Третьим соперником россиян будут либо финны, либо валлийцы. Такое ограничение связано с тем, что все четыре пути плей-офф разводят с группой B — в трёх из них играют хозяева Евро 2020 (Румыния, Шотландия, Ирландия, Венгрия), а еще в одном – Косово. С этой страной Россия так же, как и с Украиной, не сможет встретиться по решению УЕФА.
Что ещё известно до начала жеребьёвки
Команды, которые вышли на Евро-2020, рассортируют по группам следующим образом:
Группа A: Италия (Рим)
Группа B: Россия (Санкт-Петербург), Дания (Копенгаген)
Группа C: Нидерланды (Амстердам)
Группа D: Англия (Лондон)
Группа E: Испания (Бильбао)
Группа F: Германия (Мюнхен).
Также известно, что сборная Украины попадёт в корзину C. В этом квартете команде Андрея Шевченко абсолютно точно предстоит встреча с Нидерландами.
Кто проведёт жеребьёвку
Если вам неинтересно следить за жеребьёвкой ЧЕ из-за того, что почти все соперники россиян уже известны, тогда понаблюдайте хотя бы за очаровательной румынской моделью Кориной Караджа. Девушка будет ведущей мероприятия, а её помощником станет представитель УЕФА, португалец Педру Пинту.
Сколько продлится жеребьёвка
Весь процесс жеребьёвки займет сравнительно немного времени – около часа.
- 30 ноября 2019
-
15:27
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:36
-
14:07
-
13:50
-
13:32
-
13:16
-
13:10
-
12:48
-
12:44
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:23
-
11:21
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:59
-
10:56
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:19
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:16