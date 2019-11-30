Жеребьёвка ЕВРО-2020: ждём последнего соперника России. LIVE!

ОНЛАЙН
18:00. Здравствуйте! Сегодня состоится жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020. В том числе, определятся последний соперник сборной России и расписание матчей нашей команды, два из которых пройдут в Санкт-Петербурге, а один — в Копенгагене.
Для жеребьёвки финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 команды разбили на четыре корзины в соответствии с общим рейтингом, заработанным в квалификации (учитывались все матчи отбора, кроме игр с шестыми командами групп). Наша сборная попала в шестёрку вместе Францией, Польшей, Швейцарией, Хорватией и Нидерландами.
Все корзины выглядят следующим образом:
Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель пути A, победитель пути B, победитель пути С, победитель пути D.
Евро-2020. Отборочный раунд. Турнирная таблица
Уже известно, что соперниками нашей сборной точно будут Бельгия и Дания. Это стало ясно ещё до начала жеребьёвки из-за специфического формата турнира.
Дело в том, что Евро будет проводиться в 11 государствах и 12 городах. За каждой группой закреплено по два города, и если страна-хозяйка зарабатывает путевку на ЧЕ, то автоматически попадает в квартет с домашними играми.
Россия точно окажется в группе B с Данией, потому что игры этого квартета пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Бельгия достанется нашей сборной из-за того, что 4 другие сборные из первой корзины – хозяйки турнира, а с Украиной нашу команду разводят ради безопасности.
Третьим соперником россиян будут либо финны, либо валлийцы. Такое ограничение связано с тем, что все четыре пути плей-офф разводят с группой B — в трёх из них играют хозяева Евро 2020 (Румыния, Шотландия, Ирландия, Венгрия), а еще в одном – Косово. С этой страной Россия так же, как и с Украиной, не сможет встретиться по решению УЕФА.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 начнётся в 20:00 по московскому времени.
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