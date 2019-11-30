Слуцкий был слишком другим для Нидерландов. Его держали только результаты

Это был больше эксперимент над самой догматичной лигой Европы, чем опыт для нашего тренера за рубежом. Леонид Слуцкий привёз в Нидерланды оппортунизм, который приносил результат в России, но Эредивизия слишком давно живёт по своим правилам. По заветам Йохана Кройффа к результату здесь нужно идти через игру, а игра в понимании голландцев — постоянная борьба за инициативу. Слуцкий со своим «Витессом» не стремился к инициативе и держался больше года благодаря своим выдающимся человеческим качествам (у тренера был восхитительный для чужака имидж) и неплохим результатам. Любому тренеру в Эредивизии готовы прощать поражения, если команда стремится играть в футбол. У Слуцкого не было такого запасного варианта: выбрав путь редких атак из засады, он обрёк себя на беспощадную критику в момент, когда результаты пропали.

«Слуцкий вызывает уважение». Болельщики – об отставке российского тренера Но есть и те, кто очень рад такому повороту событий.

Чтобы понять кое-что о голландцах, нужно привести такой факт. В прошлом сезоне посещаемость домашних матчей «Витесса» упала ровно на тысячу зрителей в среднем за матч относительно сезона до прихода Слуцкого — и это при том, что команда набрала всего на одно очко меньше, чем в сезоне-2017/18, забив на 13 мячей больше. Этой осенью посещаемость снизилась ещё на 400 человек в среднем за матч. Такова публика Нидерландов: даже голы их привлекают меньше, чем попытки забрать себе инициативу.

Тренеры после матчей с «Витессом» тоже были крайне скептичны относительно стиля Слуцкого. «Вы сами знаете, как они играют, они делают это весь сезон. Они откатываются назад и выжидают, а затем запускают мяч вперёд и рассчитывают, что будут опасны на контратаках. В конце концов они победили и убедились в верности своего пути, но это пусть останется на их совести. Я слежу за своей командой, и мы осмеливаемся играть в футбол», — говорил после октябрьского поражения в Арнеме Джон ван ден Бром. В словах тренера, который в своё время подобрал «Витесс» на дне таблицы и сделал участником борьбы за еврокубки, чувствуется лёгкое презрение. С этим Слуцкому приходилось сталкиваться почти еженедельно — в этом тоже заключался эксперимент.

Из пяти подряд проигранных матчей в трёх «Витесс» владел мячом более 55% — здесь есть некоторая закономерность. Все пять этих соперников сами находятся в нижней половине Эре по проценту владения мячом — то есть, было ясно, что в их матчах с «Витессом» они постараются отдать мяч. Так сложился календарь — «Витесс» начал с больших соперников, которые постепенно вкатываются в сезон (в Нидерландах популярна тактическая периодизация, по которой команды неделями отрабатывают отдельные фазы игры, начиная с обороны — то есть, оптимальная игра в атаке настраивается уже осенью), а в ноябре получил подряд тех, кто беднее арнемского клуба и располагается ниже в таблице. Сейчас хорошо быть умным задним числом, но именно этот отрезок и должен был стать ключевым в сезоне для Слуцкого.



Российский тренер попал в футбольную страну, которая имеет право на скепсис. В Нидерландах подрастает мощное поколение молодых тренеров, многие из которых не имеют профессионального футбольного прошлого — местная федерация футбола даже рассматривает возможность снижения цен на обучение для тех, кто сам не играл. Все эти молодые тренеры полны идей по игре с мячом — с этой точки зрения эксперимент был ещё более горячим. «Витесс» не показывал достаточно идей с мячом и явно перебирал с очками относительно ожидаемых ещё месяц назад. Теперь команда откатилась примерно к тому показателю, который должна была иметь со своим уровнем игры.

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого. Ненадолго у них терпения хватило Хештег #SlutskyOut набирает популярность в «Твиттере».

Но не всё было так плохо. В конце концов эксперимент возымел частичное влияние на местную футбольную культуру. В летнем интервью для Voetbal International Слуцкий говорил, что в России футбол видят войной, результата нужно добиваться во что бы то ни стало. Немного от этого менталитета наш тренер оставляет и в «Витессе». «Мы больше не думаем так: если сегодня не получилось, то получится завтра. Конечно, ты всегда хочешь доминировать на поле, но это просто так не работает. Все начинают играть в футбол, потому что нравится возиться с мячом, но если ты каждую неделю уходишь с поля победителем, это тоже здорово. Хочу я доминировать или побеждать? Я хочу побеждать!» — говорил капитан Брайан Линссен в начале осени.

Слуцкому при поддержке Линссена и других лидеров «Витесса» удалось установить хорошие человеческие отношения в команде. До последнего момента никто из тех, кто выходил на поле, не разуверился в методах российского тренера — об этом говорил тот же Линссен. Слуцкий оставляет своему преемнику не такое плохое наследство: молодая команда с типичной голландской выучкой получила опыт здорового прагматизма и может сделать шаг вперёд.