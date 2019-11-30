Бельгию мы знаем. Что представляют собой другие соперники России на Евро-2020

Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020. Ими стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. С «красными дьяволами» наша команда дважды играла в отборе к чемпионату Европы, плюс игроки этой команды на виду. О других соперниках известно меньше.

Расписание матчей сборной России в группе B:



13 июня, Россия — Бельгия, Санкт-Петербург.

17 июня, Россия — Финляндия, Санкт-Петербург.

22 июня, Дания — Россия, Копенгаген.

Дания

Достижения на крупных турнирах: 1/4 финала ЧМ-1998, 3-место ЧЕ-1984 и 1-место ЧЕ-1992.

Как команда прошла отбор

В отборе к чемпионату Европы — 2020 сборной Дании досталась лишённая топ-сборных, но при этом крепкая группа D. За путёвку на ЧЕ скандинавы боролись со Швейцарией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром.

Команда Оге Харейде начала квалификацию с сумасшедшего камбэка в игре против швейцарцев. За шесть минут до окончания встречи датчане сумели трижды забить в ворота Яна Зоммера, отыгравшись со счёта 0:3. Следующая встреча Дании, с Ирландией, вновь закончилась ничьей. Однако на этот раз победу упустили датчане. На 85-й минуте Шейн Даффи лишил команду соперника надежды на три очка.

Неважный старт разозлил датских футболистов. В результате в следующих двух встречах они сполна оторвались на Грузии и Гибралтаре, забив в сумме 11 мячей. В ответном поединке грузины смогли остановить набирающую ход Данию, а вот Швейцарию ждало поражение.

Ещё раз разгромив Гибралтар, команда Харейде практически гарантировала себе попадание на Евро. В заключительном туре квалификации нужно было лишь не уступить ирландцам. К счастью для датских болельщиков, их команда с этой задачей без проблем справилась.

Таким образом, датчане заработали 16 очков и заняли второе место группы D, отстав от лидера – Швейцарии на один балл, но показав лучшую разницу забитых (23) и пропущенных мячей (6).

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Тренер

Норвежский 66-летний специалист Оге Харейде никогда не хватал звёзд с неба. В его тренерском портфолио значатся лишь две сборные и семь скандинавских клубов, самый популярный из которых шведский «Мальмё». Тем не менее в каждой из скандинавских стран, Оге сумел добыть чемпионство. В Швеции он побеждал с «Хельсингборгом» в 1999 году и «Мальмё» в 2014-м, в Дании с «Брондбю» в 2002 году и в Норвегии с «Русенборгом» в 2003 году.

До сборной Дании опыт работы с национальной командой Харейде получил на родине. В 2003 году он возглавил сборную Норвегии, однако через пять лет бесславно покинул её, подав в отставку по собственному желанию из-за неудовлетворительных результатов.

Датскую национальную команду Харейде возглавил в декабре 2015 года, сменив легендарного специалиста Мортена Ольсена, который проработал с датчанами 15 лет.

Под руководством нового тренера скандинавы отобрались на ЧМ-2018 через стыковые матчи, обыграв Ирландию со счётом 5:1 по сумме двух встреч.

В России Дания добралась до 1/8 финала, уступив на этой стадии хорватам, однако прослыла едва ли на самой скучной сборной турнира. За четыре матча датчане забили всего три мяча и столько же пропустили. Зато в последних 34 матчах под руководством Харейде сборная не проигрывает в основное время!

Сам Харейде отметился ещё до начала турнира благодаря своему гениальному прогнозу на ЧМ.

«Фавориты чемпионата мира – большие сборные. Но не Франция. Я не верю в эту команду», — говорил главный тренер датчан.

Тренер сборной Дании Оге Харейде Фото: Harry Trump/Getty Images

Лидеры

Главная звезда в команде Харейде, конечно же, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен. В отборочном турнире к Евро-2020 хавбек стал лучшим в Дании не только по количеству результативных передач (3), но и по забитым голам (5). Эриксен занимает на поле позицию «десятки» и принимает участие практически во всех атаках команды, выполняя функции не только созидателя, но и порой завершителя.



Партнёры Кристиана менее известны, однако среди них есть немало выдающихся футболистов мирового уровня. Например, голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель, защитник «Челси» Андреас Кристенсен, полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Томас Делейни, экс-хавбек нашумевшего «Аякса», а ныне «Дженоа» — Лассе Шонне, форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен и нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг.



Пусть этот состав и небогат на громкие фамилии, зато очень сбалансирован. Как можно убедиться, хотя бы один крутой футболист у датчан есть в каждой линии.



По данным Transfermarkt, состав Дании оценивается в 339,5 млн евро (12-е место по стоимости команды в ФИФА). Для сравнения, практически столько же стоят все футболисты сборной Уругвая (339,2 млн евро), а наша сборная оценивается в 185,35 млн евро (23-е место по стоимости команды в ФИФА).

Жеребьёвка ЕВРО-2020. Наши соперники — Бельгия, Дания и Финляндия! LIVE! В одну группу попали Португалия, Франция и Германия!

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Стиль игры

После единственной нулевой ничьей на чемпионате мира в России полузащитник Франции Н'голо Канте говорил: «Мы добились первого места, играя против очень организованной команды. Сложно было найти слабые стороны в датской обороне».



Тогда хавбек точно не льстил и не лукавил. Команда Харейде очень надёжно действовала в обороне с двумя центральными защитниками и Кристенсеном в роли опорника. Дания позволила французам лишь трижды пробить из пределов собственной штрафной.



С тех пор в обороне у датчан ничего не изменилась. Харейде имеет в своём распоряжении тех же защитников, да и действуют они так же надёжно. Шесть пропущенных мячей за 8 матчей отбора к ЧЕ-2020 – тому подтверждение.



Ещё одна сильная сторона датчан – сбалансированный состав. Присутствие мастеров в каждой из линий позволяет им не проседать ни на одном из участков поля.



Пожалуй, главная слабость команды Харейде – нестабильность в нападении. Дания может обрушиться штурмом на ворота соперника и разгромить его, а может и вовсе нанести не больше трёх ударов в створ за весь поединок. Такая особенность датчан, скорее всего, объясняется их зависимостью от формы Эриксена.



Как бы ни была сбалансирована эта сборная, пока её главным двигателем в нападении остаётся полузащитник «Тоттенхэма». Против соперников, уступающих в классе, датчанам нередко удаётся нивелировать слабое выступление Кристиана за счёт командной игры, однако в матчах с серьёзными соперниками форма хавбека частенько становится определяющей результат датчан в атаке.

Финляндия

Достижения на крупных турнирах: нет

Как команда прошла отбор

Финляндия стала главным открытием отборочного турнира к Евро-2020. Команда Суоми сумела занять второе место в непростой группе — с Италией, Грецией, Боснией и Герцоговиной, Арменией и Лихтенштейном и впервые в своей истории вышла в финальную стадию крупного турнира.



В первом туре в гостях финны уступили итальянцам (0:2), однако затем одержали четыре победы подряд над Арменией (2:0), Боснией и Герцеговиной (2:0), Лихтенштейном (2:0) и Грецией (1:0). В итоге за четыре тура до финиша они занимали второе место, опережая ближайшего преследователя — Армению на три очка.



Концовку квалификацию футболисты Финляндии провели уже не так уверенно, разгромно проиграв боснийцам (1:4) и уступив в последнем туре грекам (1:2). Однако и 18 очков им без проблем хватило для того, чтобы совершить сенсацию.

Фото: Antti Yrjonen/NurPhoto via Getty Images

Тренер

55-летний Маркку Канерва совершенно неизвестен за пределами своей страны. Между тем, 10 лет назад этот специалист уже совершил одно маленькое чудо, выведя молодёжную сборную Финляндии в финальную стадию чемпионата Европы. За ту команду выступали, в частности, главная звезда нынешней сборной Теему Пукки и её капитан полузащитник Тим Спарв. Тогда финны попали на Англию, Германию и Испанию. Конечно же, заняли последнее место в группе, но ни разу не уступили с крупным счётом.

Потом Канерва в течение шести лет работал ассистентом главных тренеров национальной команды, а в декабре 2016-го наконец-то сам получил шанс в первой сборной. Маркку подписал трёхлетний контракт. Это было лучшее решение местной федерации футбола, потому как Канерва показывает уникальную для Финляндии эффективность. При нём финны в 29 матчах одержали 16 побед и набрали 61% очков. Для сравнения его предшественник швед Ханс Бакке смог до своего увольнения выдать лишь три ничьи при 10 поражениях.



Осенью 2018-го команда Суоми под руководство Канервы выиграла в Лиге наций группу с теми же греками, Венгрией и Эстонией, благодаря чему поднялась в дивизион В к сборной России.



Тренер финнов интересно рассуждает. У него хорошее образование, более того, в своё время Канерва, будучи защитником клуба ХИК из Хельсинки, совмещал игру в футбол с работой школьным учителем.

Для работы с командой Канерва активно использует программу InStat. Статистика помогает ему разбирать матчи, а видеонарезки обсуждаются с игроками. Вообще, тренер хотел бы, чтобы футболисты не думали исключительно о результате, а больше – о качестве игры и анализе. В одном из интервью он признал: поначалу игроки не были готовы к его подходу. «Я начинал так строить работу ещё с футболистами до 21 года, – рассказал Маркку. – Сперва они были удивлены, поскольку привыкли, что тренер просто говорит им, что нужно делать. Но как вы помогаете людям осознавать их потенциал и выступать лучше всего? Необходимо создать благоприятную среду для обучения. До тех пор, пока не будет достигнуто доверие и честное взаимодействие. Если у вас есть доверие, игроки скажут вам, о чём они думают, и вы сможете повлиять на них. Но когда футболист не верит, он не скажет, а вы не уловите суть проблемы. Хороший футболист честен, потому что думает об успехах всей команды». В сборной подход Канервы точно эффективен.

Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Лидеры

Лидеры сегодняшней Финляндии – это лучший бомбардир прошлого сезона Чемпионшипа Пукки из «Норвича», забивший пять голов в четырёх матчах нового сезона АПЛ, капитан Спарв из «Мидтьюлланда», надёжный голкипер Лукаш Градецки из «Байера», центральный защитник Паулус Аараюури из «Пафоса» и талантливый центрхав Глен Камара из «Глазго Рейнджерс». Вокруг них строится команда, которая готова удивлять, как прежде Исландия. Финские болельщики уже в шутку обсуждают, где в Хельсинки поставить монумент в честь Канервы – на месте статуи Маннергейма или фонтана Хавис Аманда.

Стиль игры

Сегодняшняя команда Суоми добивается результата за счёт блестящей организации, строгой игры в обороне и налаженных групповых взаимодействий в атаке. Игроки сборной Финляндии не пуляют мяч абы куда, а стремятся выходить вперёд через пас. При этом зачастую насыщают те или иные зоны группой в четыре-пять человек и разыгрывают быстрые комбинации. Благо в команде хватает обученных, техничных футболистов.



«В чём мы можем быть лучшими в мире? В командном духе и групповой динамике. Есть пример Исландии. Её сила как раз в командном духе», — утверждал Канерва.



Главные недостатки Финляндии очевидны: несбалансированный состав и отсутствие опыта выступлений в крупных международных турнирах.