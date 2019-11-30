Ван Дейк сделал дубль за шесть минут! Разве он не заслуживает «Золотой мяч»?

Пока «Манчестер Сити» теряет очки, «Ливерпуль» делает всё, чтобы как можно скорее уничтожить интригу борьбы за золото АПЛ. Вдохновлённая сегодняшней ничьей во встрече «горожан» с «Ньюкаслом» (2:2), команда Юргена Клоппа с первых минут своей игры на «Энфилде» оказала сильное давление на «Брайтон энд Хоув». Первый тайм лидер чемпионата Англии выиграл по ударам – 10:4 (в створ – 6:1).

«Победа Месси – это цирк». Футбольный мир удивлён итогами голосования ФИФА Лучшим игроком года считают Вирджила ван Дейка.

Пока форварды красных искали лазейки в обороне соперника, на сцену вышел Вирджил ван Дейк. Очередное мощное выступление центрального защитника! Голландец всего за шесть минут оформил дубль в ворота Мэтью Райана. Любопытно, что в обоих случаях ему ассистировал партнёр по обороне Трент Александер-Арнольд. Сначала Трент сделал идеальный навес со штрафного, а Вирджил переиграл в воздухе Адама Уэбстера и нанёс точный удар. В эпизоде со вторым голом Александер-Арнольд выполнил уже великолепную подачу с углового, а Ван Дейк набежал из глубины, продавил Льюиса Данка и пробил головой. Всё внешне очень просто, словно на тренировке.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ван Дейк претендует на «Золотой мяч», церемония вручения которого состоится 2 декабря в Париже. Говорят, трофей достанется Лионелю Месси. Но разве победитель Лиги чемпионов сезона-2018/19 не доказывает в очередной раз, что достоин самой престижной индивидуальной награды не меньше, чем форвард «Барселоны»?

«Если давать «Золотой мяч» лучшему футболисту поколения, он всегда должен доставаться Месси. Это так. Но если дать награду лучшему игроку прошлого сезона, то обладателем должен стать ван Дейк. Не знаю, как именно это будет решаться, но я вижу это именно так. Посмотрим», – сказал на днях Клопп.

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