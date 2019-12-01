Петербург снова восхищается Кержаковым. Теперь Михаилом

Когда «Зенит» потерял травмированного Андрея Лунёва, за ворота петербургской команды стало совсем тревожно. Александр Васютин не имел опыта выступлений на высоком уровне, за исключением матчей за «Сарпсборг 08» на групповом этапе Лиги Европы. Михаила Кержакова не то чтобы не воспринимали всерьёз, как возможного основного голкипера «Зенита», а просто привыкли считать надежным сменщиком на короткое время. Лунёв, конечно, не был безупречен. Но статистика голкипера сборной России свидетельствовала о том, что он держит нужный уровень: в нынешнем сезоне РПЛ Андрей отразил 84% ударов в створ и имеет достаточно высокую среднюю оценку от InStat – 281 балл. Да и по результатам двух проведённых Лунёвым матчей Лиги чемпионов с «Лионом» и «Бенфикой» получились достойные цифры: 86% отражённых ударов и 275 баллов. Для сравнения его главный конкурент в национальной команде Маринато Гильерме из «Локомотива» парировал в РПЛ лишь 72% ударов (средняя оценка – 275 баллов), а в ЛЧ – 76% ударов (оценка – 267 баллов). В общем, Лунёв играл как минимум не слабее натурализованного бразильца, а по цифрам даже лучше.

В сборной грядёт вратарская проблема. Гильерме косячит, а заменить некем Если у вас есть кандидаты, предлагайте в комментариях.

Кержаков в ЛЧ: крутая статистика и попадание в сборную недели

Как справится с ролью первого номера Кержаков, не мог предсказать никто, включая, наверное, Сергея Семака. Тем более в единственном матче, который Михаил сыграл до обострившейся травмы Лунёва, 32-летнему голкиперу откровенно не повезло: он пропустил курьёзный мяч за шиворот с 30 метров. Произошло это во встрече 1/16 финала Кубка России с «Енисеем». Вины Кержакова не было, поскольку у соперника просто случилась удачная срезка, однако рейтинг вратаря в глазах тренера и болельщиков такие голы точно не повышают.

Семак показал, что доверяет Кержакову. В октябре-ноябре Михаил сыграл шесть матчей в РПЛ и три в ЛЧ. Выдал в среду первый зенитовский «сухарь» в Лиге чемпионов, не пропустив от «Лиона». Снял все верховые мячи, перехватывал все передачи низом. Больше одного гола ему забивал только «РБ Лейпциг». Кержаков действует почти безошибочно, разве что первый мяч в Германии можно обсуждать. Не слишком ли плотно он прижался к штанге, охраняя ближний угол, когда игрок немецкой команды бил в дальний? Впрочем, в том эпизоде ситуация в любом случае оказалась тяжелейшей для вратаря. Прямо сейчас у Кержакова очень солидная статистика: 81% отбитых ударов и 304 балла в РПЛ; 80% отбитых ударов и 295 баллов в ЛЧ.

«Миша сыграл прекрасно, – отметил Семак после матча с «Лионом». – Своей карьерой и трудом он заслужил место в основном составе и то качество игры, которое показал».

Дорога Кержакова к основе «Зенита» действительно получилась не такой гладкой, как у его брата Александра, который уже в юном возрасте продемонстрировал свой бомбардирский талант и стал в итоге лучшим снайпером в истории петербургского клуба. Карьера Михаила – это тот самый пример, когда голкипер раскрывается уже в достаточно солидном по футбольным меркам возрасте. Уроженец Кингисеппа из Ленинградской области вынужден был долго доказывать, что о нём стоит вспоминать не только под разговоры о достижениях Кержакова-старшего.

Кержаков в «Зените»: дебют в 28 лет

17-летний Кержаков-младший попал в дубль «Зенита» в 2004 году. Призывался в юношескую и молодёжную сборные России, то есть тренеры видели в нём потенциал. В 2006-м и 2007-м Михаил попадал в заявку первой команды на матчи чемпионата России и еврокубков. Потом три сезона подряд уходил в аренду. В 2008-м и 2009-м голкипер выступал в первом дивизионе (ФНЛ) соответственно за «Волгу» из Ульяновска и астраханский «Волгарь-Газпром». В 2010-м дебютировал в Премьер-Лиге в составе владикавказской «Алании». Тот сезон помимо всего прочего запомнился противостоянием Кержаковых на футбольном поле: Александр забил Михаилу два гола на «Петровском».

Безобразный второй тайм от «Зенита». За победу спасибо Кержакову и защитникам Хочется верить, что в Португалии в решающей игре мы увидим другой футбол.

В 2011 году голкипер покинул «Зенит» и перешёл на правах свободного агента в нижегородскую «Волгу». Два сезона не имел стабильной практики: то играл, то оставался на скамейке запасных. В конце концов, Кержаков выиграл конкуренцию и привлёк внимание разбогатевшего «Анжи». Летом 2013-го он подписал контракт с махачкалинским клубом. Правда, вскоре после появления Михаила в «Анжи», Сулейман Керимов объявил о смене курса и сокращении финансирования. Однако самому Кержакову эта ситуация принесла пользу. Ушёл основной вратарь Владимир Габулов – экс-зенитовец стал первым номером. Получил ценный опыт выступлений в Лиге Европы, где «Анжи» удалось дойти до 1/8 финала. Остался Михаил в Махачкале и на следующий год, несмотря на вылет команды из элиты.

Перед сезоном-2015/16 Кержаков вернулся в «Зенит», подписав четырёхлетний контракт. По словам самого Михаила, он шёл играть, так как чувствовал, что способен конкурировать с Юрием Лодыгиным. Только тогда, в конце сентября 2015-го он впервые сыграл за главную команду сине-бело-голубых. Ждал этого события до 28 лет! В какой-то момент казалось, что Кержаков действительно выигрывает конкуренцию у Лодыгина. Михаил благодаря решению Андре Виллаш-Боаша дебютировал в Лиге чемпионов, достойно проведя домашние матчи с «Гентом» (2:1) и «Лионом» (3:1). Но после победы над «Анжи» (5:1) в ноябре АВБ неожиданно вернул раскрывшегося голкипера на скамейку, объяснив, что должен дать новый шанс и практику перед Евро-2016 Лодыгину. Зато Михаил выходил на поле в полуфинале и финале Кубка России, завоевал трофей с родным клубом. Всего же в том сезоне Кержаков принял участие в девяти матчах разных турниров.

«Наивно думать, что „Спартак“ справится с лучшим клубом страны». Прогнозы на тур Пробуем угадать результаты 18-го тура РПЛ, главным событием которого станет матч «Зенит» — «Спартак».

Ещё одну возможность закрепиться в основе «Зенита» Михаил получил при Мирче Луческу. В первой части сезона-2016/17 он сыграл в восьми матчах, включая шесть в РПЛ. Однако и тут тренер в какой-то момент остановил взлёт карьеры голкипера. После поражения (единственного при Кержакове в РПЛ!) от «Терека» в Грозном со счётом 1:2 Луческу вернул нашего героя на скамейку под предлогом того, что с ним в воротах у команды нет… фарта! Наверное, Михаил – единственный вратарь в мире, которого убрали из состава по такой иррациональной причине. Кто-то утверждал, что Кержаков играет надёжно, но не выручает, поэтому румынский тренер и не поверил в него по-настоящему. Видимо, Луческу на самом деле так думал.

Кержаков в воротах: антиципация и игра ногами

Для Кержакова начался непростой период. Зимой «Зенит» купил Андрея Лунёва, после чего Михаил попросил отдать его в аренду. Появился вариант с «Оренбургом». Но за новую команду голкипер сыграл всего пять раз, так как в апреле 2017-го получил серьёзную травму – разрыв задней крестообразной связки. Восстановился к осени, когда летнее трансферное окно уже закрылось. Кержаков остался в «Зените» и с точки зрения игры на высоком уровне потерял целый год. При Роберто Манчини он выступал только за фарм-клуб в ФНЛ.

Прошлый сезон принёс Кержакову первое в карьере чемпионство. Михаил принял участие в одном матче РПЛ, кроме того, однажды сыграл в Кубке России и два раза на групповом этапе Лиги Европы. Летом 2019-го продлил контракт с родным клубом, а, значит, верил, что может конкурировать с Лунёвым. Теперь по воле обстоятельств Кержаков получил третий шанс в «Зените». Он уже более зрелый вратарь и готов ко всему, поэтому выглядит спокойнее и увереннее, чем когда-либо прежде. В игре Михаила появилась такая лёгкость, какой, кажется, не было и в 20-25 лет.

«Мне до сих пор больно за ошибки в матче с ЦСКА». Интервью экс-вратаря «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о вратарях «Зенита» и дружбе с Виктором Гончаренко, а ещё вспомнил ошибки и яркие истории из своей карьеры.

«Что отличает топ-вратаря от просто хорошего? Антиципация. Термин такой есть. В нашем случае он означает «чтение игры». Я читал книги, посвященные вратарскому ремеслу. В одной из них сравнивались как раз показатели хорошего вратаря и классного. Так вот реакция у них одинаковая, прыжок одинаковый. Разница только в антиципации. У топового вратаря она намного выше. Умение читать игру — это, пожалуй, самое важное вратарское качество», – рассказывал Кержаков в интервью для официального сайта «Зенита».

«Читать» он научился хорошо. Ещё голкипер как-то признался, что за последние годы после возвращения в петербургский клуб прибавил в игре ногами. Михаил доказывает своим примером: прогрессировать до уровня кандидата в сборную России можно и в 30 лет.