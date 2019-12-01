Россия – не для фанатов. Закат субкультуры

На матче молодёжек «Зенита» и «Спартака» в Петербурге задерживали фанатов. За Дзюбу. То ли они посылали его на три буквы, то ли называли кривоногим – уже не так важно. Главное, что люди в сером подошли, взяли шестерых под руки, посадили в машины – и никто не смог им помешать.

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

Ну а что тут можно было сделать? Мирно оспорить? Какой смысл, если там статья «Хулиганство» и нарушение порядка в городе-герое Санкт-Петербург? Попробовали бы отбить? Уже сидели бы. Как тот болельщик «Зенита», решивший осенью 2019-го немного потолкаться с ОМОНом и обеспечивший себя неволей до лета 2021-го.

И ведь знаете, ещё пару лет назад был хоть какой-то смысл взять интервью у задержанных, привлечь к проблеме сочувствующих депутатов, напомнить, что футбол – для фанатов. А сейчас – всё, конец, бессмысленно. За хулиганов не вступятся даже хайповые деятели ЛДПР, понимающие, что субкультура в прежнем виде переживает закат.



Однажды до точки ВОБа, встреч с Путиным и фильма «Околофутбола», традиционный фанатизм не справился с медными трубами и, дрогнув под междоусобицами, ушёл в леса, перестал гореть и, не предоставляя взамен ничего, кроме годами повторяющихся матерных зарядов, пал перед новыми законами, новыми стадионами и новыми, немного пацифистскими, особенностями строения общества.



И ладно бы уровень отчуждения определялся Петербургом с его Дзюбой, запретами на посещение Евро или введением билетов по паспортам. Нет – есть истории куда страшнее, когда слово «фанат» ставит тебя в абсолютно беспомощное положение. Яркий пример – история Павла Косова, до сих пор находящегося в тюрьме Марселя.



Да, на Евро-2016 он был одним из тысячи среди дравшихся россиян, англичан и французов. Да, тогда он действительно ударил некого Андрю Баче, неудачно упавшего на мостовую и оказавшегося в реанимации. Да, наверное, за тот поступок он заслужил какое-то наказание. Но уж точно не статью «покушение на убийство с применением оружия», потому что ни покушения, ни оружия просто не было.

Фанаты «Спартака» могут сесть на 15 лет. Россия сдала своих Англии? «Ад» перед ЧМ-2018 уже устроен. Британия мстит за болельщиков, избитых в Марселе.

Два года после задержания Косов ждёт не только суда, но и хоть какого-то участия той страны, где своих вроде бы «не бросают», но любые наши разговоры с чиновниками и депутатами заканчиваются на стоп-слове «фанат». «Ах, фанат? Да-да, помощник вам перезвонит…».



И тишина.



Так что бросьте думать, что нынешние задержания – это что-то о противоборстве «Спартака» и «Зенита». Конечно, нет. Дело даже вовсе не в Дзюбе как в названном герое-нации, а скорее в Дзюбе как в символе новой системы обращения с футбольными болельщиками.

РПЛ. Битва двух столиц «Зенит» — «Спартак». LIVE! Все подробности матча.

И, это пора бы уж понять, далеко не только с болельщиками.



P.S. И если вы уже успели посмотреть новый фильм Мартина Скорцезе «Ирландец», то персонаж Аль Пачино Джимми Хоффа – это сегодня и есть российский футбольный фанатизм. Для него и так сделали всё, что могли.