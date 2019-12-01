Дмитрий Егоров попытался разобраться и вновь убедился, что дело вовсе не в Дзюбе.

Полицейская охота на фанатов «Спартака» в Петербурге. Что происходит?

Итак, что происходило в последние часы в Санкт-Петербурге.

1. На матче дубле «принимают» фанатов, заряжавших про Дзюбу.

2. В Пулково задерживают группу, приехавшую встретить «Спартак» после прилёта.

3. Клубный автобус отправляют по резервному маршруту, в другую сторону от заранее организованного болельщиками «Спартака» пиро-шоу.

4. Ночью в барах Петербурга проходят маски-шоу, фанатов «Спартака» задерживают десятками. У полиции явно есть данные, где будут находиться нужные люди, но вместе с ним задерживают и сторонних пассажиров.

5. Фанаты шокированы и называют произошедшее беспределом. Полиция ничего не комментирует.

Россия – не для фанатов. Закат субкультуры В Петербурге охапками задерживают фанатов «Спартака». Это только начало охоты.

Мы попытались кратко разобраться и выстроить свою логическую цепочку произошедшего. Вновь по пунктам.

1. В Петербурге новый начальник главка из Москвы. Роман Плугин работает с февраля 2019 года. Он знаком с фан-темой и это его первый «Спартак» в городе…

2. Учитывая запрос кругов в руководстве «Зенита» и людей, которые проводят Евро (по факту, это примерно одни и те же лица) – команда «фас» прозвучала и в России началась усиленная работа с фанатами.

3. До матча «Зенита» со «Спартаком» в полицию Петербурга поступает инсайдерская информация, что в городе планируется драка. По моим данным, она если и случилась бы, то по привычному сценарию и вдали от людных мест. Однако перед важными лицами инфа легко раскручивается до космического уровня: должно быть мочилово сто на сто, в центре города, с ножами, битами и кастетами.

Под таким соусом в Петербурге — городе, принимающем Евро-2020 — и принимается решение о ночной спецоперации в барах.

4. Да, российское законодательство позволяет задерживать, кого угодно и за что угодно. Мы это видели во время митингов. И хорошо, если никто из фанатов «Спартака»не сопротивлялся, потому в ином случае нас ждут уголовные дела.

5. Остаётся главный вопрос: ой, а почему все это происходит?

РПЛ. Битва двух столиц «Зенит» — «Спартак». LIVE! Все подробности матча.

Прежде, чем отвечать — давайте уйдёт от банальщины вроде: «Полиция портит праздник футбола». Кому нужен именно праздник, тот его спокойно получит на стадионе.

Также повторимся, что дело далеко не в Дзюбе – он использован как священная корова.

И вновь обратимся к вещам, которые на порядок выше:

Виталий Мутко считал, что с фанатами нужно работать методом пряника. Было очень богато и близко к власти. Не помогло.

Сейчас же, когда у государства есть пример Майдана, фанаты становятся силой, от которой проще избавиться.

Объясню почему.

а) Общие идеалы исчезли. Мы не можем назвать трибуны правыми, как раньше или, уж тем более – левыми.

б) Вокруг движения постоянно происходят какие-то денежные скандалы: отстраняются лидеры, происходят междоусобицы, ходят слухи о каком-то денежном мотивировании.

в) В условиях подобной разобщённости сложно предсказать, куда движение может направиться завтра.

И если раньше работа как-то откладывалось, то на матче в Сан-Марино, когда на всю страну унижали капитана сборной России, нужных людей петух и клюнул: «Пора, пока так же не начали унижать кого-то другого».

И всё, механизм запустился по-русски, по-нашему: безжалостно и безвозвратно. Петербург – это только начало охоты, прекратить которую будет очень сложно.