«Лилль» не скучает по Пепе. Ему очень быстро нашли замену

Виктор Осимхен – главное открытие Лиги 1. В этом сезоне 20-летний парень забил девять голов и отдал два ассиста в 18 матах за «Лилль». И заколотил четыре гола в четырёх играх за сборную Нигерии.



Его называют новой звездой африканского футбола, а федерация включила в список претендентов на звание лучшего игрока Африки в 2019 году.

Последние 4 года Осимхена: резкий взлёт, тотальный крах, снова взлёт

Типичное детство нигерийца: голод, большая семья, босые ноги, пинающие мяч на песке. Скауты, приглашение в академию, молодёжная сборная. Победа на чемпионате мира до 17 лет, где Осимхен – главный герой и лучший бомбардир (10 голов в 7 матчах).

Интерес топ-клубов. Но переход в «Вольфсбург», который предложил больше денег (на тот момент Осимхену были важны финансы: семья всё ещё бедствовала).



Первый сезон в «Вольфсбурге» – травма мениска, 45 минут в Бундеслиге, 0 голов. Второй сезон – снова травмы, непопадание в состав, два полных матча, 0 голов.



Летом 2018-го Осимхена просматривали на сборах в бельгийских «Зюлте-Варегеме» и «Брюгге», но он заболел малярией, и клубы от него отказались. К концу лета Осимхен подлечился, и его подписала третья команда Бельгии – «Шарлеруа». И, ура, он заиграл.



20 голов в 36 матчах за новый клуб, звание лучшего бомбардира команды. Летом 2019-го «Лилль» продаёт главных звёзд – Леао и Пепе, зарабатывая на них около 100 млн. И выписывает Осимхена – всего за 12.



А дальше – приз лучшему игроку Лиги 1 в сентябре. За последние 13 лет в чемпионате Франции стартовали только Ибрагимович и Неймар. У Осимхена лучшие показатели по xG+Xa (количество и качество ударов и созданных моментов) в Европе среди игроков до 21 года.



А ещё в начале сезона в инфографике Лиги 1 у него не было фотографии при объявлении составов.

Осимхен – базука в штрафной соперника

Его по инерции сравнивают с Николя Пепе. Ну а что – тоже молодой, тоже игрок атаки, африканец, быстрый, много забивает. Но Пепе и Осимхен кардинально разные.



Пепе играл на фланге, часто выбегал в контратаки, много бил издалека, обычно получал мяч лицом к чужим воротам.

За игрока «Лилля» топ-клубы готовы отдать 80 млн. Что в нём такого? У Николя Пепе 22 гола и 11 ассистов в Лиге 1. «Ливерпуль», «Барселона» и «Боруссия» заинтересованы.

Осимхен – центральный нападающий. Практически не бьёт издали (все голы в этом сезоне – изнутри штрафной; и всего пять ударов из-за пределов в Лиге 1). В отличие от Пепе, который лупил издалека при любом удобном случае, Осимхен старается сохранять владение команды.



Он часто получает мяч спиной к чужим воротам. И после либо разворачивается, либо отыгрывается с партнёром (у Осимхена хорошее первое касание).



Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальте подчеркнул, что Осимхен и Пепе совсем разные:



«Прежде всего, Осимхен – хороший партнёр по команде и только потом бомбардир. Ему нравится оттягиваться, чтобы получить мяч, находить пространство, но он также умеет работать в штрафной. У нас не было такого игрока, как он, в прошлом сезоне».

Осимхен действительно полезен в комбинациях за пределами штрафной, но у него есть некоторая рacкoopдиниpoвaннocть: он много машет руками при дриблинге, нелепо переставляет ноги, как будто едва держит равновесие. Если видели несуразность Мамаду Сако – поймёте, о чём речь.



Но, естественно, Гальте лукавит. Всё же лучшие качества Осимхен показывает в штрафной. Он элитно открывается в позиционных атаках, сканирует пространство вокруг, грамотно отклеивается от опекунов и выбирает позицию. Плюс физическая мощь, которой Осимхен продавливает защитников.



Вратарь «Шарлеруа» Николас Пеннето, с которым Осимхен отыграл сезон, говорил именно о его силе и умных открываниях:



«Я бы сравнил его с Дидье Дрогба. Он действительно заставляет меня думать о нем. У него такой же профиль. Он может сделать в чужой штрафной всё, что хочет. И он феноменально силён». Единственное, чем схожи Осимхен и Пепе, – бешеная скорость.

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

В чём он плох

У Осимхена типичные для молодого африканца проблемы тактической грамоты. Тренер «Лилля» Гальте отмечает, что Осимхен хорош в оттяжке и умело отыгрывается с партнёрами. Но умалчивает о его минусах.



1. Лицом к чужим воротам Осимхен редко поднимает голову и в основном смотрит на мяч. Поэтому, получая мяч на флангах или в быстрых атаках, когда атаковать приходится с мячом в ногах и лицом к чужим воротам, он теряет владение либо отдаёт несвоевременные/неудобные пасы.

2. Нелепое движение с мячом, про которое говорил выше. Против не самых грамотных и цепких опорников и защитников в Лиге 1 – проканывает, и то не всегда. В матчах ЛЧ (с «Валенсией», «Челси», «Аяксом») несуразно-весёлый дриблинг становится просто неэффективным и быстро заканчивающимся.



3. Ещё одна схожесть с Пепе, помимо скорости, – неграмотность в прессинге. Пепе часто начинал атаку защитников, когда его партнёры стояли. И, наоборот, ходил пешком, когда партнёры прессинговали.



Практически та же проблема и у Осимхена. Вероятно, причина в системе «Лилля».

Он мог играть в РПЛ (а кто не мог?)

Ещё в 2015 году, после молодёжного ЧМ, агент Алексей Сафонов говорил, что Осимхен хорошо бы подошёл ЦСКА.



А летом 2019-го появилась информация, что Осимхена предлагали ЦСКА, но в клубе долго думали, а когда решились, «Лилль» уже закрыл сделку.



Сам Осимхен в одном из интервью рассказал, что в будущем хотел бы играть в Испании:



«Я был большим поклонником Ла Лиги, когда был маленьким. Я и сейчас мечтаю там играть».